“¿Por qué nadie vino a protegerme?”: Lindsay Lohan reflexiona sobre sus años más difíciles en Los Ángeles
La actriz, que desde hace más de una década vive en Dubái alejada del asedio mediático que vivió de joven, protagoniza la portada de marzo de ‘Vogue Arabia’. “No era la vida que quería. No es una vida real”, ha confesado a la revista
Hace más de una década que la actriz Lindsay Lohan (Nueva York, 39 años) vive en Dubái, apartada del tumultuoso Hollywood, donde su temprana fama como niña actriz —desde su papel (doble) en Tú a Londres y yo a California (1998)— le hizo vivir una juventud de asedio mediático. Desde el lujoso emirato árabe, recuerda aquella época con distancia y paz, como ha contado en una entrevista publicada este jueves 26 de febrero en la edición de Vogue en Arabia, en la que protagoniza la portada de marzo. Pero Lohan también se guarda preguntas para las que no tiene respuesta, como dónde estaba la gente que podría haberla salvado en los momentos más críticos de su época en Los Ángeles.
Como explica la actriz a la revista, Dubái, donde vive desde 2014, ya es como su casa. También es la ciudad en la que conoció a su marido, el empresario kuwaití Bader Shammas, con quien se casó en abril de 2022 y con quien, en julio de 2023, tuvo a su primer hijo, Luai Shammas. Sobre su pareja, la intérprete neoyorquina cuenta que es “muy tranquilo”, y que por eso “están tan bien juntos”. Asegura que ella es “como un petardo” [se refiere a su energía] y que, por eso, se equilibran muy bien. Y añade: “Estar en Dubái me da mucha tranquilidad. Puedo pasar tiempo con mi familia. Tengo la sensación de que estar con quien es más importante”.
Asegura, además, que hay grandes ventajas respecto a poder mantener su privacidad y evitar el acoso de los paparazis, una cuestión que llegó a tener un peso muy importante en su vida, como ya relató en agosto de 2025. Entonces, en una entrevista para The Sunday Times, la protagonista de Ponte en mi lugar (2003) se confesó sobre cómo le afectó ser seguida durante años por los fotógrafos y sobre cómo afrontaba esta persecución actualmente, con un niño pequeño. Fue en la misma conversación en la que aseguró: “Tengo trastorno de estrés postraumático por haber sido perseguida por los paparazis”. En Dubái, insiste ahora, la ausencia de teleobjetivos curiosos le da “una gran sensación de aire fresco, no tener que pensar demasiado en todo lo que haces cada segundo”.
Aún así, Lohan no olvida cómo era su vida anterior como fenómeno de la cultura pop. Después de su debut en el remake de la famosa película Tú a Boston y yo a California (1961), la graciosa niña pelirroja, con pecas, cara angelical y sobrada de picardía se convirtió en una reina adolescente gracias a títulos como Chicas malas (2004). Un poco después llegaron las comedias románticas, como la que protagonizó en 2006 junto a Chris Pine, Devuélveme mi suerte, además de campañas publicitarias que contribuyeron a su fama. Sobre aquella época, los dos mil, la actriz relata para Vogue que fueron años “abrumadores y absorbentes”. “Debería haber escuchado a mis padres y haber vuelto a Nueva York. Pero era joven y quería estar en Los Ángeles”, continúa, sobre los años en los que estuvo más expuesta al foco y a las críticas. “Aunque hubo cosas muy divertidas, también fue difícil. Era un arma de doble filo. Ahora miro hacia atrás y me pregunto: ‘¿Por qué nadie me sacó de allí y me protegió más?’. Cuando eres adolescente, no sabes hacerlo por ti misma”.
Aunque en la entrevista no lo menciona, aquella época de persecuciones por parte de la prensa estuvo marcada por sus abusos de alcohol y drogas y por algunos problemas con la justicia derivados de estos. Con 21 años recién cumplidos, Lohan llegó a posar para una revista en la clínica de rehabilitación —una de tantas— en la que se encontraba internada. Al final, la simpática niña de Tú a Londres y yo a California acabó alejándose de todo aquello, primero mudándose a Londres, para interpretar la obra de teatro Speed-the-Plow en el West End, y más tarde, a Dubái: “No era la vida que quería [la de Los Ángeles]. No es una vida real. Me empujó tanto que me mudé al otro lado del mundo. Y estoy muy contenta de haber seguido mi instinto”, explica.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.