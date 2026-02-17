El actor Shia LaBeouf, detenido en Nueva Orleans tras “aterrorizar” a los asistentes del carnaval

El Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans, es uno de los más famosos de Estados Unidos (y del mundo), célebre por sus disfraces, su música incesante y su caos en las calles. Pero el de este año se ha visto alterado por la presencia del actor Shia LaBeouf, de 39 años, que ha causado tal alteración que, finalmente, ha sido detenido por dos cargos de agresión y tendrá que comparecer en los juzgados este martes.

LaBeouf tiene un largo historial de problemas personales, mentales y legales. Hace unos meses y tras una larga disputa legal llegó a un acuerdo extrajudicial con quien fue su pareja, la cantante FKA Twigs, que le había demandado por agresión sexual y maltrato. En este caso, la prensa estadounidense habla de que el cantante “aterrorizó” a los asistentes del carnaval callejero. En unas imágenes obtenidas por TMZ, un vídeo de apenas 30 segundos, se le ve con una cerveza, solo por la ciudad, vestido con varias capas de ropa y un sombrero rojo, acercándose a grupos de personas desconocidas y tocándolas. En otro de los vídeos del portal se le ve recibiendo atención médica.

La detención de LaBeouf se produjo pasada la medianoche del martes, último día del carnaval, después de que acabara peleándose con dos hombres; según su versión ante la policía, ellos le atacaron. Según recoge el medio especializado en cine The Hollywood Reporter, que cita al departamento de policía de Nueva Orleans, el intérprete de Transformers y Nymphomaniac entró en un negocio, llamado R Bar, y empezó a causar problemas y a ponerse cada vez más agresivo. Uno de los empleados le expulsó del lugar, y él acabó a puñetazos con un hombre. Entonces decidió regresar al local y, aunque trataron de retenerle, su agresividad iba a más. Volvió a pegar al mismo hombre y a otro más, golpeándole en la nariz. Tras intentar retenerle a la fuerza, los empleados del bar decidieron llamar a la policía. Al final, LaBeouf fue atendido por unos paramédicos en el lugar y después trasladado al hospital y detenido.

Sin embargo, no era el primer día del actor en el carnaval. Según contó ese mismo medio hace un par de días, el actor llevaba varios días por la ciudad, y había sido visto ebrio por distintos bares, clubes de fumadores y clubes de jazz. Había aparecido en ellos sin camiseta o, en ocasiones, afirmaba el medio, sin dinero. En algunos había tratado de aprovecharse de su fama. Uno de los camareros de esos bares que recorrió declaraba al medio: “¡Está aterrorizando a la ciudad!“. Tras su detención el martes por la noche, está a la espera de comparecer ante el juez en la prisión Orleans Parish de Luisiana.

Además de la demanda de FKA Twigs, con una batalla legal que se extendió durante cinco años, LaBeouf ya había sido detenido con anterioridad. En 2014 le echaron de una función de Cabaret por “alteración del orden público y conducta criminal”, al gritar, fumar e interactuar con desconocidos durante el show. En 2015 fue arrestado por desacato a la autoridad tras cruzar por la calle por donde no debía y, tras ser parado por unos policías, desoir sus órdenes. En el año 2017, fue detenido en Nueva York, por pelearse con un hombre en su instalación artística, en la que denunciaba el mandato de Donald Trump. Ese mismo año, en Georgia, ya enfrentó cargos por intoxicación pública y por mala conducta.

Su comportamiento, alejado de los estándares de Hollywood, siempre le ha hecho ser noticia por sí mismo más que por sus papeles. En 2014, en el estreno de Nymphomaniac en el festival de cine de Berlín, se cubrió la cabeza con una bolsa de papel sobre la que se leía “I am not famous anymore”, “Ya no seré famoso nunca más”. Fue precisamente durante el rodaje de la misma donde conoció a la actriz Mia Goth, de 32 años, con la que se casó en Las Vegas en 2016 y con quien tiene una hija. Su relación es intermitente; de hecho, según el medio Page Six, rompieron hace alrededor de un año.