Ayuso destituye al consejero de Educación en pleno conflicto con las universidades

Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de reconocimiento a los centros públicos de Arte de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España).

Isabel Díaz Ayuso ha destituido este lunes a su consejero de Educación en pleno conflicto con las universidades públicas madrileñas. La presidenta ha fulminado a este alto cargo por no lograr acordar con los rectores el nuevo modelo de financiación, algo que se había propuesto sacar adelante durante esta legislatura, según fuentes oficiales consultadas.

Se trata de la medida más drástica que ha tomado la presidenta en esta legislatura, ya que hasta ahora no había echado a ninguno de sus consejeros. Emilio Viciana no ha cumplido los dos años en el cargo y ha quedado retratado por no lograr la tarea que se le había encomendado. Su lugar lo va a ocupar Mercedes Zarzalejo, diputada en la Asamblea de Madrid.

[Noticia en actualización]