Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un partido de hockey sobre hielo en Rhode Island

La oficina del alcalde de la ciudad de Pawtucket asegura que el agresor y una niña han fallecido tras el suceso

Al menos dos personas han fallecido y cuatro han sido hospitalizadas debido a un tiroteo en un pabellón de hockey sobre hielo en Pawtucket, una ciudad en Rhode Island situada a 70 kilómetros de Boston, según adelantó el medio local WPRI.

La oficina del alcalde de Pawtucket aseguró que una niña ha fallecido en el tiroteo durante un partido de hockey dos equipos de escuela secundaria, según WJAR. La policía cree que el incidente es de naturaleza doméstica, ya que el pistolero parece haber estado apuntando a miembros de su propia familia, señaló la cadena CNN.

La alcaldía dijo que el tirador estaba muerto y que la policía no estaba buscando a nadie más. El pistolero murió por una herida de bala autoinfligida, añadieron las autoridades.

El suceso, del que aún se desconocen los detalles, se produjo en el pabellón Dennis M. Lynch Arena de Pawtucket. En este pabellón deportivo de patinaje sobre hielo cubierto se había programado un partido de hockey a las dos de la tarde entre los colegios de Coventry y Blackstone Valley.

“Agentes de policía de la Oficina contra el Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en sus siglas en inglés) están respondiendo a un tiroteo reportado en Pawtucket, Rhode Island, para ayudar a las autoridades estatales y locales”, ha anunciado la policía de Boston a través de las redes sociales. “Se recomienda al público evitar la zona y seguir las indicaciones de la policía de Pawtucket”, ha remarcado.

Un empleado de un Walgreens cercano aseguró al medio Target 12 que varias personas entraron apresuradamente a la tienda para resguardarse. Estaban presos del pánico y gritaban que se había producido un tiroteo. El empleado dijo que llamaron al 911 y cerraron la tienda.

El superintendente de Coventry, Don Cowart, envió un correo electrónico a las familias después del tiroteo, diciendo que estaban al tanto de un “incidente grave reportado” en el estadio, según WPRI. “La información aún se está desarrollando y estamos trabajando activamente con el personal del evento y las autoridades locales para comprender la situación”, escribió Cowart.

“Nos han informado que los estudiantes están asegurados en varios lugares”, añadió. “En este momento, seguimos investigando el estado y la ubicación de todos los individuos”.

Cowart dijo que enviaría otra actualización “tan pronto como hayamos verificado los detalles”.

Este tipo de tiroteos no son lamentablemente algo aislado en Estados Unidos. El año pasado se produjeron casi 15.000 muertes por armas de fuego en el país. Según la web Gun Violence Archive, el año pasado se produjeron 14.651 muertes frente a las casi 17.000 de 2024, lo que supone el cuarto descenso consecutivo y el menor nivel desde 2015. Las cifras, recopiladas por la organización sin fines de lucro Gun Violence Archive, incluyen asesinatos, disparos accidentales y homicidios legalmente justificados. El GVA no contabiliza los suicidios, que representan más de la mitad de todas las muertes por armas de fuego.

El tiroteo en Pawtucket se poduce dos meses después de que un hombre armado abriera fuego en un edificio de la Universidad Brown en Providence, matando a dos personas e hiriendo a otras nueve.