Al menos dos muertos y ocho heridos en un tiroteo en la universidad de Brown, en Estados Unidos

Personal y equipos de emergencia en las cercanías del lugar del tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island (Estados Unidos)

El sospechoso aún no ha sido capturado, según el presidente Donald Trump, que en un primer momento había anunciado la detención

Un tiroteo en las cercanías de la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island y uno de los centros de élite de Estados Unidos, ha dejado al menos dos muertos y ocho heridos graves este sábado, según ha informado Brett Smiley, el alcalde de Providence, la ciudad donde se encuentra la institución educativa. Hasta el momento el autor de los disparos no ha sido capturado y los agentes de policía continúan la búsqueda, ha informado el alcalde, que ha instado a los residentes en la zona a no salir de donde se encuentren por el momento por motivos de seguridad.

El sospechoso es un varón que vestía de negro y que se marchó del lugar de los hechos a pie tras salir por una puerta lateral, según ha apuntado el jefe adjunto de la Policía de Providence, Tim O’Hara. “Es una situación muy fluida”, ha agregado por su parte Rodney Chatman, el jefe de la policía universitaria.

Los ocho heridos han sido transportados al hospital y se encuentran en estado grave pero estabilizados, ha precisado el alcalde Smiley en una rueda de prensa.

El incidente ha ocurrido en el edificio Barus y Holley, que acoge aulas y laboratorios de una escuela de ingeniería y ciencias físicas, en una zona especialmente transitada de la universidad, según han indicado las autoridades locales.

El suceso se produjo en plena semana de exámenes finales antes del fin del semestre lectivo en una institución donde están matriculados más de 10.000 alumnos, por lo que había una presencia de estudiantes mayor de lo habitual en la zona en un fin de semana. En el momento del tiroteo se estaban desarrollando varios exámenes en el interior de la escuela de ingeniería, según ha confirmado la Universidad.

Según ha explicado O’Hara, el primer aviso de disparos dentro de un edificio de la universidad se recibió a media tarde, en torno a las 16.05 hora local (22.05 hora peninsular española). “Nuestros agentes respondieron y, como están entrenados para hacer, entraron en el edificio de inmediato y empezaron a buscar a un sospechoso. Completaron una búsqueda sistemática, pero no localizaron a nadie sospechoso”, ha explicado la autoridad policial.

El presidente Donald Trump informó en un mensaje en redes sociales en el que habla de “víctimas” que el FBI se encuentra sobre el terreno. También aseguraba que el sospechoso ha sido detenido, aunque pocos minutos más tarde corregía esa afirmación para indicar que aún no ha sido capturado.

“He sido actualizado sobre el tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island. El FBI se encuentra en el lugar de los hechos. El sospechoso se encuentra bajo custodia policial. ¡Que Dios bendiga a las víctimas y sus familias!“, declaraba el presidente en un primer momento. Minutos después, rectificaba: ”la Policía de la Universidad ha corregido sus declaraciones anteriores, el sospechoso NO se encuentra bajo custodia policial".

A su regreso de Baltimore, donde había asistido a un partido de fútbol americano, Trump volvía a expresar sus condolencias. “Qué cosa más terrible”, declaraba, “todo lo que podemos hacer es rezar por las víctimas”.

“Hay un tirador activo cerca de Barus y Holley (un edificio donde se encuentra la Escuela de Ingeniería y en una zona especialmente frecuentada). La Policía se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento”, había advertido la Universidad en una alerta enviada a los alumnos tras detectarse los primeros disparos. En un segundo mensaje, la institución había mencionado que se había logrado detener al sospechoso, aunque apenas minutos más tarde rectificó.

“La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos, indicaba la Universidad de Brown. Hasta el momento no está claro si Trump en su mensaje sobre la captura del sospechoso se refería a nueva información o citaba el primer mensaje de la Universidad.

Según han indicado las autoridades locales, en un primer momento se había interceptado a un sospechoso, pero una vez en comisaría se confirmó que esa persona no estaba relacionada con el incidente, por lo que se la dejó en libertad.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, ha indicado que su oficina supervisa la situación y ha instado a los residentes a “no acercarse al área y recurrir a los canales oficiales para recibir actualizaciones”.

El incidente se produce dos semanas después de que dos soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueran atacados por un ciudadano afgano mientras completaban una patrulla en una estación de metro de Washington DC, la capital estadounidense. La militar Sarah Beckstrom, de 20 años, murió de sus heridas al día siguiente. Su compañero, el sargento Andrew Wolfe, de 24 años, se recupera de sus heridas.