Internacional
ESTADOS UNIDOS

Al menos cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo en una fiesta de cumpleaños infantil en California

Entre las víctimas hay niños y adultos, según la policía, que aún intenta localizar al presunto autor de la matanza

Agencias
Al menos cuatro personas han muerto y otras diez han resultado heridas, entre ellas varios niños, esta madrugada en Stockton, en el norte de California (EE UU), cuando un individuo ha irrumpido a tiros en la celebración de un cumpleaños infantil en un restaurante. Según las autoridades locales, el tiroteo parece ser “selectivo”, es decir, dirigido contra la familia que celebraba el evento. La policía está buscando al autor de los disparos.

El incidente tuvo lugar poco antes de las 18.00 del sábado (3.00 de la madrugada del domingo en la España peninsular) en un restaurante de la ciudad donde se celebraba la fiesta. Entre las víctimas hay niños y adultos. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad de los fallecidos ni sobre el estado de los heridos, algunos de los cuales han sido trasladados a hospitales locales.

La oficina del sheriff del condado de San Joaquín ha iniciado una operación de búsqueda del sospechoso. “Los primeros indicios sugieren que puede tratarse de un incidente selectivo, y los investigadores están explorando todas las posibilidades. Los detectives están trabajando activamente para determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia”, ha indicado la oficina en un comunicado en Facebook, en el que además pide la colaboración de cualquiera que pueda tener “información, grabaciones de vídeo o que haya sido testigo de cualquier parte del suceso”.

La alcaldesa de la localidad, Christina Fugazi, ha calificado de inaceptable el tiroteo. “Las familias deberían estar juntas, en lugar de en el hospital junto a sus seres queridos, rezando para que sobrevivan”, ha declarado.

El vicealcalde de Stockton, Jason Lee, ha condenado el suceso en sus redes sociales. “Me siento devastado y furioso al enterarme del tiroteo masivo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de un niño. Una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas. Los niños nunca deberían perder la vida de esta manera”, ha añadido.

Archivado En

