¿Cuándo es el último día para comprar un décimo de Lotería de Navidad?

Un vendedor de loterías junto a la larga colas en la administración de lotería 'Doña Manolita' en el centro de Madrid.

Al caer en lunes, se planteaba la duda de si se podrían adquirir hasta el sábado o hasta el domingo los décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad varía cada año de día de semana porque siempre se realiza el 22 de diciembre. Así que en esta ocasión ‘El Gordo’ le alegrará el lunes a un puñado de ciudadanos.

Al caer en lunes y, por tanto, ser la víspera el día que habitualmente están cerradas la mayoría de administraciones físicas, existe entre algunos usuarios la duda de hasta cuándo se pueden comprar décimo de la Lotería de Navidad de 2026.

¿Hasta qué hora se puede comprar Lotería de Navidad?

Si la compra de Lotería se va a realizar de forma presencial, cabe recordar que la mayoría de administraciones físicas en España cierran los domingos. Pero cada administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado cuenta con un horario diferente y pueden hacer modificaciones. Será cada administración la que decida si apura la víspera del sorteo para captar a compradores de última hora. Un portavoz de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) explicó a EL PAÍS que el domingo las administraciones que lo deseen pueden abrir “manteniéndose dentro de lo habitual de apertura del establecimiento para la compra del décimo, hasta un máximo de las 22h o 22.30 [hora peninsular]”.

Plazo máximo para comprar Lotería de Navidad online

Si se compra el décimo online, desde Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el portavoz consultado señala que “se podrán vender décimos hasta el domingo 21 de diciembre hasta las 22.00 o 22.30 horas”.

Buscar número de Lotería de Navidad

Este buscador de EL PAÍS permite localizar la administración que comercializa el número de Lotería de Navidad que se desea. Basta introducir el número en la herramienta y se mostrará una lista de puntos de venta en el que adquirir el décimo buscado. El mapa de ubicación de cada administración facilita toda la información de contacto.

Premios del sorteo de Lotería de Navidad 2025

Estos son los premios del sorteo de la Lotería de Navidad:

Premios Cantidad Premio por serie Premio por euro jugado El Gordo 1 4.000.000 € 20.000 € Segundo premio 1 1.250.000 € 6.250 € Tercer premio 1 500.000 € 2.500 € Cuartos premios 2 200.000 € 1.000 € Quintos premios 8 60.000 € 300 € Pedreas de 5 cifras 1.794 1.000 € 5 € Aproximaciones al primer premio 2 20.000 € 100 € Aproximaciones al segundo premio 2 12.500 € 62,5 € Aproximaciones al tercer premio 2 9.600 € 48 € Centenas del primer premio 99 1.000 € 5 € Centenas del segundo premio 99 1.000 € 5 € Centenas del tercer premio 99 1.000 € 5 € Centenas de los cuartos Premios 198 1.000 € 5 € Dos últimas del primer premio 999 1.000 € 5 € Dos últimas del segundo premio 999 1.000 € 5 € Dos últimas del tercer premio 999 1.000 € 5 € Reintegros (última cifra del Gordo) 9.999 200 € 1 €

Según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), el gasto medio por persona en España durante el pasado año 2024 fue de 73,84 euros.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 este año incrementa su producción hasta las 198 series, cinco más que en la edición anterior del anterior año, 2024. De este modo, la emisión total asciende a 3.960 millones de euros, de los cuales 2.772 millones se destinarán a premios.