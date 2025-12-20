¿Cuándo es el último día para comprar un décimo de Lotería de Navidad?
Al caer en lunes, se planteaba la duda de si se podrían adquirir hasta el sábado o hasta el domingo los décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad
El sorteo de la Lotería de Navidad varía cada año de día de semana porque siempre se realiza el 22 de diciembre. Así que en esta ocasión ‘El Gordo’ le alegrará el lunes a un puñado de ciudadanos.
Al caer en lunes y, por tanto, ser la víspera el día que habitualmente están cerradas la mayoría de administraciones físicas, existe entre algunos usuarios la duda de hasta cuándo se pueden comprar décimo de la Lotería de Navidad de 2026.
¿Hasta qué hora se puede comprar Lotería de Navidad?
Si la compra de Lotería se va a realizar de forma presencial, cabe recordar que la mayoría de administraciones físicas en España cierran los domingos. Pero cada administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado cuenta con un horario diferente y pueden hacer modificaciones. Será cada administración la que decida si apura la víspera del sorteo para captar a compradores de última hora. Un portavoz de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) explicó a EL PAÍS que el domingo las administraciones que lo deseen pueden abrir “manteniéndose dentro de lo habitual de apertura del establecimiento para la compra del décimo, hasta un máximo de las 22h o 22.30 [hora peninsular]”.
Plazo máximo para comprar Lotería de Navidad online
Si se compra el décimo online, desde Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el portavoz consultado señala que “se podrán vender décimos hasta el domingo 21 de diciembre hasta las 22.00 o 22.30 horas”.
Buscar número de Lotería de Navidad
Este buscador de EL PAÍS permite localizar la administración que comercializa el número de Lotería de Navidad que se desea. Basta introducir el número en la herramienta y se mostrará una lista de puntos de venta en el que adquirir el décimo buscado. El mapa de ubicación de cada administración facilita toda la información de contacto.
Premios del sorteo de Lotería de Navidad 2025
Estos son los premios del sorteo de la Lotería de Navidad:
|Premios
|Cantidad
|Premio por serie
|Premio por euro jugado
|El Gordo
|1
|4.000.000 €
|20.000 €
|Segundo premio
|1
|1.250.000 €
|6.250 €
|Tercer premio
|1
|500.000 €
|2.500 €
|Cuartos premios
|2
|200.000 €
|1.000 €
|Quintos premios
|8
|60.000 €
|300 €
|Pedreas de 5 cifras
|1.794
|1.000 €
|5 €
|Aproximaciones al primer premio
|2
|20.000 €
|100 €
|Aproximaciones al segundo premio
|2
|12.500 €
|62,5 €
|Aproximaciones al tercer premio
|2
|9.600 €
|48 €
|Centenas del primer premio
|99
|1.000 €
|5 €
|Centenas del segundo premio
|99
|1.000 €
|5 €
|Centenas del tercer premio
|99
|1.000 €
|5 €
|Centenas de los cuartos Premios
|198
|1.000 €
|5 €
|Dos últimas del primer premio
|999
|1.000 €
|5 €
|Dos últimas del segundo premio
|999
|1.000 €
|5 €
|Dos últimas del tercer premio
|999
|1.000 €
|5 €
|Reintegros (última cifra del Gordo)
|9.999
|200 €
|1 €
Según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), el gasto medio por persona en España durante el pasado año 2024 fue de 73,84 euros.
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 este año incrementa su producción hasta las 198 series, cinco más que en la edición anterior del anterior año, 2024. De este modo, la emisión total asciende a 3.960 millones de euros, de los cuales 2.772 millones se destinarán a premios.
