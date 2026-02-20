Trump dice que desclasificará la información del Gobierno de EE UU sobre “vida extraterrestre” y “ovnis”

En otra prueba de que cualquier cosa es posible en el Washington de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos anunció este jueves por la noche (hora local; seis más en la España peninsular) su compromiso de obligar a las agencias federales a publicar documentos del Gobierno clasificados sobre “vida extraterrestre” y “ovnis”.

Lo hizo con un mensaje en Truth. “En vista del gran interés mostrado, ordenaré al secretario de Guerra [de Defensa, Pete Hegseth] y a otros departamentos y agencias relevantes que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados [UAP son sus siglas en inglés] y objetos voladores no identificados [UFOs, en su denominación más clásica], así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”, escribió el republicano en su red social.

Horas antes, Trump había acusado al expresidente Barack Obama de revelar información clasificada cuando este dio por hecha la existencia de los alienígenas durante una reciente entrevista en un famoso podcast. “Son reales, pero no los he visto”, dijo Obama el sábado. “No existe ninguna instalación subterránea”, continuó, en referencia a la famosa Área 51, en el desierto de Nevada, “a menos que exista una enorme conspiración, y que se la ocultaran también al presidente de Estados Unidos”.

Esos comentarios provocaron conmoción en las redes sociales y satisfacción entre quienes llevan décadas defendiendo que hay vida ahí fuera, así como la publicación de una justificación del exmandatario demócrata. “Estadísticamente”, escribió en un comunicado que reproduce una hipótesis más razonable, “el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que contenga otras formas de vida. Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que la probabilidad de que hayamos sido visitados por extraterrestres es baja, y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que extraterrestres hayan contactado con nosotros. ¡De verdad!“.

Información clasificada

“[Obama] Proporcionó información clasificada; y se supone que no debe hacerlo”, declaró Trump a los periodistas este jueves a bordo del Air Force One. El reportero le preguntó entonces si eso significaba que los alienígenas existen. Trump evadió una respuesta directa, y sugirió que podría sacar de apuros a su predecesor en el cargo desclasificando la información relacionada, como prometió al final del día que hará.

Como es habitual con él, no es posible saber si cumplirá con esa promesa, o de qué manera piensa hacerlo. Sí lo está que su anuncio llega después de años en los que la sociedad estadounidense ha ido encariñándose con la idea de que la vida extraterrestre existe, hasta el punto de que el 56% del país da por hecho que “los alienígenas han visitado la tierra”, según una encuesta de YouGov del pasado mes de noviembre.

En ese proceso, ha tenido mucho que ver la clase política de Washington. El Congreso de Estados Unidos ha acogido varias audiencias sobre el tema, pero sobre todo una, en el verano de 2023, para escuchar los testimonios de testigos (“valientes”, los llamaron representantes de ambos partidos) sobre sus experiencias con objetos no identificados. Eran David Grusch, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea que sostuvo que el Pentágono tiene en su poder partes de naves alienígenas y “restos no humanos”; David Fravor, comandante retirado de la Marina; y Ryan Graves, expiloto de la Armada.

El propósito de esa comparencia era forzar al Pentágono a difundir la información clasificada de la que disponen como parte de una misión que algunos miembros del Capitolio, como el representante por Tennessee Tim Burchett, se han tomado a pecho como una cuestión de seguridad nacional. Esos políticos insisten en recordar que en la categoría de los UAP caben las naves de origen extraterrestre, sí, pero también los globos espía, meteorológicos o de otros tipos, las amenazas en forma de artefactos supersónicos de potencias rivales como China y Rusia, la chatarra aeroespacial, los satélites de Elon Musk o las ilusiones creadas por ciertos efectos ópticos.

La fascinación de Estados Unidos por los OVNIs no es nueva; viene de tan lejos como 1947, año en el que un piloto llamado Kenneth Arnold describió una cadena de nueve brillantes objetos no identificados que sobrevolaron a enorme velocidad el Monte Rainier, al sur de Seattle. Su descripción introdujo en el habla popular la expresión “platillo volante”.

Justo 70 años después, la publicación en 2017 de un artículo en The New York Times marcó el camino de vuelta de los márgenes del asunto. El texto desvelaba la existencia de un programa confidencial del Pentágono que desde 2007 estudia los avistamientos militares de UAP. Como consecuencia de aquella revelación, el Departamento de Defensa decidió en 2020 divulgar una serie vídeos de 2004 y 2015 de encuentros de pilotos militares con objetos volantes no identificados en vista de que ya circulaban libremente por internet.

El anuncio de Trump y el reciente resurgir del interés de Washington por los alienígenas también tienen que ver con el estreno el pasado mes de noviembre de un documental titulado The Age of Disclosure (La Era de la Divulgación). Se diferencia de otras incursiones de la no ficción cinematográfica en la ufología por su generoso presupuesto, su cuidada factura y su cásting: más que activistas marginales de la vida alienígena, la película incluye los testimonios de decenas de altos funcionarios, militares de elevada graduación, científicos y políticos influyentes de Washington. “No estamos solos”, repiten estos una y otra vez. Entre ellos, destaca el secretario de Estado, Marco Rubio, que afirma que los avistamientos de UAP “no son ciencia ficción”.