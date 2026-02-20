Javier Aguirre se vuelve a encomendar a las Chivas para la base de su selección

El equipo mexicano sostendrá un amistoso contra Islandia el próximo 25 de febrero y tendrá entre sus filas a siete jugadores del Guadalajara

El casting de Javier Aguirre sigue abierto a 112 días del Mundial. Y más ahora que tiene a ocho futbolistas lesionados. Para ello ha vuelto a confiar en el dulce momento de las Chivas del Guadalajara, equipo líder de la Liga MX y de donde dispondrá de siete jugadores para el partido amistoso frente a Islandia. Dentro de este grupo hay dos novedades: Efraín Álvarez y Diego Campillo.

La selección mexicana tendrá esta prueba islandesa el miércoles 25 de febrero en una ventana de oportunidad que no está avalada por la FIFA, por lo cual el cuerpo técnico no puede disponer de cualquier futbolista mexicano en el extranjero, solo los que juegan en el campeonato local. Aguirre, para su suerte, tendrá de nuevo a los guardametas más estables a su alcance como lo son Raúl Rangel, Luis Malagón y Carlos Acevedo.

El escuadrón de las Chivas vestido de verde estará comandado por Armando Hormiga González, el vigente campeón de goleo y figura en el último clásico contra el América; Efraín Álvarez, un creativo forjado en Estados Unidos en el LA Galaxy y elogiado por Zlatan Ibrahimovic hace unos años; Diego Campillo, un sorpresivo jugador defensivo que ha sido clave en su club; Richard Ledezma, un relámpago por la lateral derecha; Brian Gutiérrez, un mediocampista que también puede ser un volante por izquierda; Roberto Alvarado, el hombre regate y el guardameta Rangel. El caso del goleador González es especial porque está en plena carrera por ser el tercer delantero mexicano en la convocatoria final.

Rafael Márquez, número dos de Aguirre, ha coincidido en que deben convocar a los jóvenes que puedan ayudar a México en este Mundial y en 2030, proceso que ya le tocaría dirigir como estratega estelar, según los planes de la Federación Mexicana de Fútbol. Para ello, esta ocasión repiten Everardo López (Toluca, 20 años) y Denzell García (Juárez, 22 años). Por primera vez ha sido llamado Jesús Garza (Tigres, 25 años).

Se mantienen bien fijos en la convocatoria de México Marcel Ruiz, un exquisito medio que le brinda equilibrio al equipo, y Erik Lira, un capataz en el centro de la cancha. El asunto será ver si Aguirre les sacrifica como titulares ante la posibilidad de llamar a Álvaro Fidalgo, el canterano del Real Madrid naturalizado mexicano. Además, Aguirre debe abrir la baraja ante el recién operado Edson Álvarez y la incógnita de Luis Chávez, del Dinamo de Moscú, quien sufrió la temible rotura de ligamento.