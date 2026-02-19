Las estrellas de la selección mexicana pasan por el quirófano en pleno año de Mundial

La reciente operación del tobillo de Edson Álvarez es la novena lesión de un jugador clave en el equipo y compromete los planes de Javier Aguirre

El año mundialista es el momento en el que los futbolistas quieren evitar a toda costa el quirófano. Y a México le ha tocado la peor suerte: tener a nueve de sus jugadores en rehabilitación. Una rotura de ligamentos supone el fin del sueño de jugar una Copa del Mundo y no cualquiera, sino la que se juega en casa. De momento, Edson Álvarez, el capitán, tendrá que permanecer fuera de combate y se perderá, por lo menos, los partidos contra Portugal y Bélgica, a finales de marzo, con la esperanza de recuperarse para junio.

Álvarez no estaba cómodo con el tobillo izquierdo desde 2025. Las molestias mermaron su desempeño en el West Ham y tuvo que salir cedido a préstamo al Fenerbahçe. Ahí quería ser entrenado por José Mourinho, aunque el club terminó despidiendo al célebre estratega. Álvarez ha tenido un desempeño irregular en lo que va de la temporada con solo 11 partidos disputados en la Liga y otros cinco en la Europa League.

El llamado a ser el heredero de Rafael Márquez (en liderazgo y en el número 4 en el dorsal) ha sacrificado su presente para poder llegar a tiempo para el Mundial, que inicia el 11 de junio contra Sudáfrica. Sin él, Aguirre tendrá un serio problema porque no tendrá al medio centro defensivo que le ha dado estabilidad al equipo. El liderazgo sobre el grupo de jugadores también se verá afectado. Las lesiones han golpeado a Álvarez, quien tuvo que abandonar la Copa América por una lesión. “Creo firmemente que todo lo que ocurre tiene un propósito, incluso cuando no es fácil entenderlo”, apuntó el jugador tras anunciar su cirugía. Su suplente inmediato, Luis Romo, también está lesionado.

A Edson Álvarez le acompaña Luis Chávez, jugador del Dinamo de Moscú, quien se rompió el ligamento de la rodilla derecha en junio pasado. Está en recuperación, pero aún es difícil apostar por su retorno al equipo mexicano. Chávez ha sido una de las luces en medio de la nube de la selección mexicana que disputó el Mundial de Qatar. Su zurda sería clave para Aguirre. Otro que se rompió los ligamentos fue el lateral derecho Rodrigo Huescas, del Copenhague, en noviembre. Aguirre ha tenido que buscar sustitutos como Jorge Sánchez, Israel Reyes o Julián Araujo.

“Estoy ocupado, pero también preocupado porque son varios [los lesionados]. La selección mexicana no depende de un solo jugador. La selección no es lugar para rehabilitar, es para jugar al 100%. El que no esté al cien por ciento y jugando, no puede venir”, lanzó Javier Aguirre este miércoles.

La promesa mexicana, Gilberto Mora de 17 años, también está con un pronóstico un tanto gris. A inicios de 2026 presentó molestias en la zona inguinal. La pubalgia que afronta le ha hecho parar de toda actividad desde enero. Una lesión similar lastró el rendimiento de Raúl Jiménez en el Mundial de Qatar, cuando aportó poco o nada en la ofensiva. Hay dos lastimados que han dejado una sangría en el extremo izquierdo: Alexis Vega del Toluca (molestias insistentes en la rodilla derecha) y César Huerta del Anderlecht de Bélgica, quien tuvo que ser operado en noviembre pasado por una lesión en la pelvis.

Otro gran dolor de cabeza para Aguirre y su auxiliar Rafael Márquez es Santiago Giménez. El delantero del AC Milan fue operado en diciembre por una contusión en el tobillo derecho. La estimación de su regreso a las canchas está previsto para marzo, aunque para agarrar ritmo tendrá que esperar a ver si Massimiliano Allegri, su director técnico, le da carrete. El problema de Giménez preocupa también a Adidas, uno de los patrocinadores de la selección y que ha hecho del goleador el rostro de su marca en México.

Giménez celebra un gol con el AC Milan en febrero de 2025. Image Photo Agency (Getty Images)

“Mi mejor consejo para todos ellos es que piensen en su rehabilitación. La cirugía es una, en manos de los profesionales, pero la rehabilitación les corresponde a ellos, sé que la clave es la canija rehabilitación”, agregó Aguirre, listo para dirigir su tercer Mundial. Jesús Chiquete Orozco, defensor de Cruz Azul, está prácticamente descartado tras sufrir una rotura del tobillo en diciembre pasado.

Los malheridos futbolistas mexicanos y sus suplentes inmediatos tienen oportunidad para sumarse a la lista final de Aguirre en la lista de partidos amistosos. Este miércoles 25 de febrero, los jugadores de la Liga MX podrán jugar un amistoso frente a Islandia en Querétaro. El 28 de marzo lo harán contra Portugal en el Azteca y luego el 31 contra Bélgica en Chicago. El 22 de mayo habrá un amistoso contra Ghana en Puebla, el 30 contra Australia en California y el 4 de junio contra Serbia en una sede aún por definir. Faltan 113 días para la Copa del Mundo y la zozobra no cesa.