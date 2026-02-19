El ‘Supervivientes’ vasco, las fiestas de Los Mozos de Arousa o Bob Pop aprendiendo catalán: programas de las cadenas autonómicas disponibles en toda España

En directo o a la carta, en YouTube, en sus propias plataformas o en otras como Movistar +. La FORTA se asegura que los contenidos de ETB, Canal Sur, TV3 o TVG lleguen más allá de sus comunidades

La televisión a la carta ha convertido a buena parte del contenido televisivo de acceso prácticamente universal. Y el de las cadenas públicas es gratuito. El espectador puede ver desde cualquier parte de España, e incluso fuera de ella, El conquistador del fin del mundo, el exitoso programa de supervivencia de la cadena autonómica vasca ETB. También pueden seguir a los Mozos de Arousa, los populares concursantes de Reacción en cadena, visitando las fiestas patronales de varios pueblos gallegos o Land Rober, el veterano programa nocturno de la gallega TVG. Y Bob in Translation, el espacio en el que el comunicador aprende catalán y muchas otras cosas en su encuentro con un puñado de interesantes personajes.

Todos ellos y algunos otros están al alcance de cualquiera, ya que los canales de FORTA están integrados en las principales plataformas que operan en España, como Movistar+, Orange o Vodafone e incluso en el agregador gratuito de canales en directo Tivify. Adicionalmente, cuentan con aplicaciones propias de libre acceso en toda España, y con canales de directo y a la carta vía web. Y algunos de ellos retransmiten su señal en directo vía YouTube. Se encuentran, además, en formatos cortos en otras plataformas como Twitch, X, TikTok o Facebook, en los medios convencionales de cable, satélite y TDT, en HD y en algún caso ya en UHD. “Ya se están explorando nuevas vías conjuntas con plataformas de streaming internacionales”, comentan desde la FORTA a este periódico.

Dentro de la FORTA se engloban las cadenas de 12 comunidades autónomas, incluidas Islas Baleares, Islas Canarias, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, entre otros. Por ejemplo, El campo es nuestro es una pequeña joya que protagonizan un grupo de jóvenes que viven y trabajan en el medio rural. El espacio de Aragón TV obtuvo a finales de 2025 el Premio Ondas al mejor contenido de proximidad y puede verse a la carta en su web o en plataformas como Movistar +.

“La geolocalización que impide ver contenidos se usa fundamentalmente en algunas ficciones y retransmisiones deportivas, para garantizar el cumplimiento legal en materia de derechos audiovisuales. Pero los contenidos informativos, culturales o de servicio público de las autonómicas están en abierto”, cuenta un portavoz de la FORTA.

Otro formato veterano es el de Mochileros (TPA). Se trata de un programa dedicado a la aventura y al deporte en naturaleza, que muestra aspectos relevantes del paisaje asturiano. Enseña de forma didáctica las prácticas de los deportes de aventura más seguras, menos arriesgadas y más respetuosas con el medio ambiente. Y Somos música, programa de Canal Sur, repasa durante dos horas las 20 canciones que han definido la vida de artistas como Pasión Vega, Pancho Céspedes, Marta Sánchez o Paco León.

Coproducciones entre cadenas

Algunos proyectos, incluso, son de naturaleza híbrida, como la serie todavía por estrenar Pensión incompleta. Es el primer proyecto de FORTA rodado en las cuatro lenguas oficiales: gallego, euskera, catalán y castellano. Es una coproducción entre TVG (Galicia), ETB (País Vasco) y TV3 (Cataluña). El rodaje ya está finalizado y la serie ya está en fase de posproducción. La asturiana TPA y la gallega TVG también preparan la que será la primera sitcom de la autonómica asturiana y que se comenzará a rodar este año. “Y está naciendo un proyecto de largometraje participado por un número amplio de miembros de la FORTA”, avanza la agrupación de televisiones autonómicas públicas.

En cuanto a no ficción, Aragón TV y À Punt (Comunidad Valenciana) estrenarán próximamente La senda del Grial, un contenido de carácter divulgativo y de entretenimiento que recorrerá la ruta que, según los historiadores, siguió el Santo Grial desde su entrada por el Pirineo aragonés, su estancia en el monasterio de San Juan de la Peña (Huesca) hasta su traslado a Valencia.

Al recibir el Globo de Oro por Parásitos a principios del año 2020, el cineasta sucoreano Bong Joon-ho invitó a la audiencia a “superar la barrera de una pulgada de altura de los subtítulos”, para así poder descubrir películas increíbles. Esta frase definió la carrera de la película hacia el Oscar. Algo así ocurre con algunos de los contenidos de las cadenas autonómicas de lengua diferente al castellano.

En general, la incorporación de subtítulos y servicios de accesibilidad lingüística se gestiona de manera individual por cada cadena autonómica, explican desde la FORTA. Pero en la web de 3Cat puede verse Bob in Translation subtitulado en todas las lenguas oficiales. No ocurre lo mismo con el prestigioso programa La selva, que recupera para la televisión vespertina a escritores, creadores teatrales y músicos. Aunque sus subtítulos están solo en catalán, lo interesante de su contenido bien merece el esfuerzo para quienes no son catalanohablantes.