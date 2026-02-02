Nueva programación de La 2, que busca seguir creciendo con magacín diario y en directo y dos proyectos con Iñaki Gabilondo

El programa cultural y de bienestar ‘Sukha’ llega a las tardes de la cadena, que por fin estrena ‘Trivial Pursuit’. ‘Página Dos′ se encuentra en primicia en París Gisèle Pelicot, quien publica sus memorias

La 2 acaba de lograr su mejor dato de audiencias de enero en 16 años: un 3,3% de cuota media de pantalla. Sergio Calderón, presidente de TVE, lo ha celebrado este lunes presentando una enorme batería de estrenos para la cadena con los que “impulsar su papel de servicio público y demostrar que la relevancia es compatible con ello”, ha dicho en Torrespaña.

Su intención es la de reforzar dos franjas que ya han mejorado en los últimos tiempos, la de las tardes y el prime time. Por ello, su principal apuesta es el magacine Shuka, que se emitirá, a partir del lunes 16 de febrero, de lunes a viernes a las 19:30, justo después del exitoso Malas lenguas de Jesús Cintora. Será un nuevo contenido en directo que siga dando inmediatez y cercanía al segundo canal de RTVE, como el propio Calderón adelantaba a este periódico el pasado mes de agosto.

Shuka, que hereda su nombre de la palabra sánscrita, significa felicidad, placer y bienestar, lo dirige un veterano de la cadena pública que es experto en estos formatos, Miguel Ángel Hoyos, hasta ahora codirector de Culturas2 y director de Un país para leerlo. Será un contenedor de 50 minutos dedicado principalmente a la cultura, aunque también al bienestar. “No es una apuesta diferente, sino rara”, destaca Hoyos. Susana Castañón, que cubre información cultural en los informativos de la casa, será una de sus presentadoras, junto con Jero Fernández, elegido para mantener viva la marca Saber vivir dentro del espacio.

Junto a ellos, completará el trío de presentadores Pablo González Batista. Quien fuera uno de los primeros guionistas de Cachitos regresa a RTVE tras su paso por Mediaset, donde ha participado hasta la semana pasada en Todo es mentira (Cuatro) y donde presentó en 2025 el nuevo intento de resucitar Caiga quien caiga en Telecinco.

Iñaki Gabilondo, también presente en la presentación de la nueva parrilla de La 2, ha llegado con dos proyectos bajo el brazo. Uno de ellos ya lo había anunciado hace unas semanas el presidente de RTVE, José Pablo López. La gran aventura de la lengua española, un “proyecto histórico de gran relevancia” y de un “recorrido divulgativo único por la historia del español” en el que ha participado el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua. A lo largo de ocho capítulos, esta serie documental abordará lo que el comunicador de 83 años considera uno de los tesoros más importantes del país, su idioma, que se desdeña, desprecia o directamente se ataca", lamenta Gabilondo. El espacio abordará “desde su nacimiento en el medievo, su salto a América y sus retos de futuro”, ha explicado su presentador.

Iñaki Gabilondo presentará dos nuevos programas en La 2 en este 2026. MOEH ATITAR

Gabilondo también participará en una segunda serie documental, que todavía está en desarrollo, que contará en cuatro capítulos la historia del exilio español con la colaboración de la actriz Alba Flores. “Espero que seamos capaces de mirar este asunto con ojos limpios”, ha deseado el veterano periodista.

Los libros es otro de los contenidos clave del canal. Página Dos seguirá ofreciendo nuevas entregas “tras el auténtico subidón” que supuso haber ganado el Premio Ondas 2025 al mejor programa de entretenimiento, cuenta su director y presentador Óscar López. Además de actualizar su ya de por sí muy cuidada estética, con una nueva línea gráfica y el uso de la IA para ofrecer extractos de las novelas, su responsable ha anunciado una entrevista en primicia para las próximas semanas. Se trata de la que el programa acaba de hacer en París a Gisèle Pelicot, que el 17 de febrero lanza a nivel internacional con la editorial Penguin su libro de memorias, Un himno a la vida. En él, la impulsora de una de las proclamas feministas más mediáticas de los últimos años, “que la vergüenza cambie de bando”, cuenta en sus propias palabras lo ocurrido tras renunciar a su derecho al anonimato en el juicio contra su marido y los 50 hombres acusados de agredirla sexualmente durante años.

En esta temporada de Página Dos también se asomarán autores como Emmanuel Carrère, el omnipresente David Uclés, además de Azahara Palomeque y Espido Freire, entre otros. Y otro formato, Cervantes en el mundo, viajará de Dakar a Shanghái en busca de la huella del autor español.

Egoitz Txurruka, ‘Txurru’, será el presentador de 'Trivial Pursuit' en La 1.

La programación venidera de La 2 seguirá apostando por la divulgación, con un programa liderado por Joaquín Reyes que planteará la Historia como un juego y con Zero dramas, un consultorio sexual nocturno encabezado por Loles León que busca ser “divertido, cañero y un lugar para abordar temas que preocupen a espectadores de todas las edades”, ha explicado la actriz.

Concursos e IA

Los concursos están dando muchas alegrías a la segunda cadena de TVE. Su oferta se amplía con la llegada de Trivial Pursuit, adaptación anunciada hace ya meses, y con Captcha. No soy un robot, un formato original español en el que cuatro concursantes competirán por llevarse un bote de 10.000 euros acertando preguntas de cultura general con respuesta múltiple.

Y la ciencia sigue presente en la programación de La 2 con la temporada 11 de Órbita Laika, que incorporará a público en el plató, y con el estreno de No me lo puedo creer, que parte de una postura escéptica sobre las múltiples afirmaciones científicas que pueblan los titulares periodísticos y las publicaciones de internet. Su intención es la de matizarlos, explicarlos o incluso desmentirlos. El espacio contará con una copresentadora creada por inteligencia artificial, llamada Auria.