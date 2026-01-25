Roberto Leal se multiplica en Antena 3 para darle a su madre “una segunda juventud”

El presentador de ‘Pasapalabra’ y ‘El desafío’ cierra la primera temporada de ‘Nos vamos de madre’, que tiene como protagonista a su progenitora, Mercedes Guillén, enfrentando miedos y anhelos por todo el mundo

Roberto Leal (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 46 años) comienza un año más en Antena 3 con la agenda repleta. Además de continuar en lo más alto con Pasapalabra y regresar a la noche de los viernes con El desafío, el proyecto con el que se ha llevado una sorpresa especial ha sido Nos vamos de madre. Se trata de una propuesta de su productora en la que él mismo viaja por el mundo con su propia progenitora, Mercedes Guillén. Se la lleva a Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech para que se enfrente a situaciones inesperadas y así “combata sus miedos y cumpla sus sueños”, dice el presentador.

En principio, el espacio estaba pensado para emitirse a la carta en Atresplayer, pero el resultado ha convencido a los responsables de Atresmedia y han decidido estrenarlo en el prime time de los miércoles en Antena 3.

Roberto Leal y Mercedes Guillén en 'Nos vamos de madre'. Atresmedia

Nos vamos de madre es un asunto familiar. La directora de este proyecto es su esposa, Sara Rubio. Juntos han conseguido que Mercedes se sienta cómoda ante la cámara. A sus 70 años, no solo se ha lanzado en tirolina en el Bósforo, ha subido a un barco de alta velocidad y ha conducido un vehículo similar a los de Fórmula 1 en un circuito escocés. También ha visitado el estudio de grabación de Renacer, una sus series turcas favoritas, y le ha dado tiempo a desvelar a su hijo sus anhelos frustrados.

“Mi padre estuvo muchos años enfermo. Ella se dedicó a cuidarlo. Lo hizo con todo el corazón del mundo, pero hay una parte de su vida que se ha perdido por el camino”, cuenta el presentador a EL PAÍS en la sede de Atresmedia. “Ella siempre fue modista. Trabajaba como profesora de corte y confección en mi propia casa. Tenía un taller pequeñito, con alumnas, pero yo no sabía que ella soñaba con dedicarse al patronaje profesional y tener su propia firma”, desvela Leal. “Me parece un sueño muy grande. Y es muy bonito que una mujer como mi madre ahora lo diga y no tenga ningún tipo de pudor en admitir que no pudo conseguirlo y que no pasa nada, porque ha sido igualmente feliz. Pero se me quedó clavado que piense que ya no puede cumplir sus metas. Igual hay muchas cosas que sí y en ello estamos, en que se quite temores y que pueda volver a vivir una especie de segunda juventud”, dice el sevillano. Este miércoles, descubren juntos Oporto en el cuarto y último capítulo de la temporada.

El comunicador explica que es el formato el que se ha adaptado a Mercedes, que no es una profesional de la televisión, y no a la inversa. “Ella no tiene guion. Va por libre y creo que es la clave del programa”, comenta Leal, quien explica que intentaban grabar todas las situaciones en una sola toma para preservar la espontaneidad de su protagonista.

Una de las metas del programa es la de reivindicar la presencia en televisión de personas mayores de 70 años. De hecho, uno de los concursantes que más ha sorprendido al presentador de todos los que han pasado por El desafío ha sido el periodista Pepe Navarro (74 años).

El formato, que une a ocho famosos para que cada viernes superen pruebas extremas, regresó hace unas semanas a la parrilla de Antena 3 en la que es su sexta temporada. Navarro, quien participó en 2024, “demostró que tiene bastantes agallas y compitió muy bien. Me gustó porque es un referente como comunicador y descubrí a un tío educadísimo que se portó maravillosamente bien con todo el equipo”, recuerda el presentador.

Además de ocupar dos de las noches de Antena 3, el andaluz sigue cada tarde asomándose a la pantalla con el incombustible Pasapalabra, “un formato redondo, nunca mejor dicho”, que lleva más de 25 años en emisión y que acaba de anunciar que en los próximos días dará el mayor bote de su historia. El veterano concurso supera a menudo la barrera del 20% de cuota de pantalla. Como ocurre en Nos vamos de madre, la relación de confianza que se establece entre presentador y concursantes es clave para que enganche al público. “Que gente anónima sea tan generosa como para abrirse poco a poco y que conozcas sus esperanzas y miedos, es impagable. Tener al lado a Manu y Rosa, que llevan más de un año y ya los conozco muy bien también fuera de cámara, es un seguro de vida. Yo creo que es algo mutuo y que ellos también se sienten cómodos conmigo”, celebra Leal.

Ahora que su madre es una estrella televisiva por derecho propio, ¿debería acudir a Pasapalabra como invitada? “Me lo comentó un amigo hace poco y hasta entonces no me lo había planteado. Y creo que sería muy bonito que lo hiciéramos juntos. Siempre he pensado que estaría genial hacer un especial Día de la madre y que también viniesen las madres de los propios concursantes”, admite.