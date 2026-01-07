Roberto Leal viajando con su madre y Belén Esteban cocinando en La 1: estos son los estrenos del año en la televisión en abierto

‘Nos vamos de madre’, en Antena 3, y ‘Top Chef: dulces y famosos’, en la cadena pública, son dos de los nuevos formatos que llegan a la parrilla

La televisión en abierto no espera a lanzar sus estrenos. La enorme competencia que viven los tres grandes grupos de comunicación, dos compitiendo por el liderazgo y un tercero luchando por salir de sus bajas cifras de audiencia, hace que la parrilla se llene de estrenos tan solo unos días después del fin de las Navidades. De los estrenos de Top Chef: dulces y famosos y el peculiar programa de viajes Nos vamos de madre al regreso de El desafío y GH Dúo.

RTVE: fútbol y ‘talents’ con famosos

Este enero puede ser el principio de un buen año para La 1, que, además de la Copa del Rey, tendrá como gran baza la retransmisión del Mundial de Fútbol 2026. La cadena se encuentra cada vez más cerca de la líder en audiencias, Antena 3.

Entre los estrenos inminentes que ya promociona la cadena se encuentran la serie española Barrio Esperanza, comedia protagonizada por Mariona Terés, ambientada en una escuela pública y con el sistema educativo y la reinserción social como temas de fondo. Esperanza, la protagonista, es una mujer que comienza su vida como maestra tras salir de prisión.

El elenco de 'Top Chef: dulces y famosos". RTVE

También está ocupando minutos de promoción el nuevo talento con celebridades de la cadena. Top Chef: dulces y famosos incide en realidad la misma fórmula por la que ha apostado TVE en las dos últimas temporadas con el formato de repostería Bake Off: famosos al horno. De hecho, mantiene a su misma presentadora (Paula Vázquez) y a buena parte del jurado. Incluso repiten concursantes, como Benita Castejón. Junto a ella se encuentra un grupo bastante ecléctico, con rostros poco habituales en la cadena pública como Belén Esteban, la estrella de redes sociales Tote Martínez y la drag queen Samantha Ballentines, y otros que nunca han concursado en televisión, como Alejandra Osborne (hija de Bertín Osborne) y Marina Castaño (periodista y viuda de Camilo José Cela).

También estrenará en breve DecoMasters. Esta vez, los participantes famosos tendrán que competir en parejas haciendo reformas, con la actriz Patricia Montero como maestra de ceremonias. A personajes clásicos del mundo del corazón, como Antonia Dell’Atte, María Zurita y Mar Flores se suman otros personajes habituales del universo Mediaset, como Isa Pantoja, Asraf Beno y Carlo Constanzia.

Más adelante, habrá nueva edición de Maestros de la Costura Celebrity, con Raquel Sánchez Silva como presentadora y famosos poco vistos en estos formatos, como el piragüista olímpico Pau Echániz, las actrices Mariola Fuentes y Sylvia Martí, la socialité Jaydy Michel y la cantane Beatriz Luengo. Y Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus forman el llamativo cuarteto de presentadores escogido para la primera edición del Benidorm Fest desligada de Eurovisión, que llegará a mediados de febrero.

Además, La 1 ha renovado el concurso The Floor, con Chenoa al frente y MasterChef y lanzará CrossoBAR, un especial de humor con Lalachus y Arturo Valls.

La periodista Eva Rojas y el creador de contenido Carlo Cuñado viajarán en La 2 con 'La vuelta al mundo en 80 likes'. RTVE

En cuanto a La 2, que al igual que la cadena principal también ha firmado en 2025 su mejor cuota de pantalla anual en mucho tiempo, ofrecerá al espectador el regreso de Iñaki Gabilondo a la televisión. Lo hará en La gran aventura de la lengua española, un recorrido divulgativo único por la historia del español en el que ha participado el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua. Y La vuelta al mundo en 80 likes, que puede verse desde este sábado 10 de enero, es un formato de viajes presentado por la periodista Eva Rojas y el creador de contenido Carlo Cuñado. Juntos recorren diferentes ciudades alrededor del mundo para descubrir los rincones más virales mientras comparten sus selfis en redes con la etiqueta #LVM80Likes.

Atresmedia: Un triplicado Robero Leal y el regreso de ‘Mask Singer’

Este miércoles 7 de enero llega el primer estreno de Antena 3. Nos vamos de madre es un formato creado por Roberto Leal en el que viaja por Estambul, Edimburgo o Marrakech con su propia madre, Mercedes Guillén. Muy poco después llegará a la noche de los viernes la sexta edición de El desafío en el que Leal, que también sigue cada tarde con Pasapalabra, estará acompañado de comcursantes famosos como María José Campanario, Eva Soriano y José Yélamo, entre otros, y que competirán cada semana realizando pruebas extremas. Después de su travesía por América, el exfutbolista Joaquín Sánchez viajará con toda su familia por Japón en una nueva entrega de El capitán.

También se multiplicará en la parrilla de Antena 3 Ángel Llàcer. Además de estar en los próxima temporada de Tu cara me suena, que la cadena estrenará más adelante, el actor jugará al Cluedo con famosos en Una fiesta de muerte. Él será el anfitrión de un encuentro con siete invitados. Uno de ellos aparece cada semana asesinado y el resto de participantes tendrán que hacer de detectives y adivinar qué famoso ha cometido el crimen.

Otro gran estreno que no tiene fecha de lanzamiento es el esperado regreso de Mask Singer, uno de los formatos más extosos a nivel mundial de la última década y en el que Arturo Valls acogerá a un nuevo jurado tras la marcha de Los Javis, formado por Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre, Ana Milán y Juan y Medio. Arturo Valls también volverá a presentar el concurso El 1% y Manel Fuentes hará lo propio con Atrapa un millón. La voz y La voz kids tienen asegurada su continuidad este año.

Por su lado, La Sexta a pesar de quedarse muy cerca de Cuatro en cuestión de audiencias en 2025, se limitará por el momento a rescatar cuatro formatos de no ficción, Apatrullando, programa de reportajes con el periodista Jalis de la Serna; Lo de Évole; Salvados y Pesadilla en la cocina, con Alberto Chicote.

Mediaset repite formatos

Telecinco cerró 2025 con su peor dato de la historia con un 9,5% de cuota de pantalla tras un fin de temporada marcado por el fracaso de Gran Hermano 20. A pesar de los resultados, la cadena sigue estancada con propuestas muy similares a las de las últimas décadas. Este jueves 8 de enero, estrena GH Dúo 4, la versión con famosos y en pareja de Gran Hermano. Mismo plató, misma casa, mismos presentadores (Jorge Javier Vázquez junto a Ion Aramendi) y una selección de concursantes habituales de la cadena con los que no llega al 10% el resto del año: Carmen Borrego, Belén Rodríguez y Anita Williams entre ellos.

Aun más extraña la decisión de recuperar dos concursos que canceló hace poco por sus bajas audiencias. Carlos Sobera regresará a El precio justo y Juanra Bonet da el salto de Antena 3 a Telecinco para ocuparse de ¡Allá tú!, tras la marcha de Jesús Vázquez a La 1. La máxima novedad de la cadena será Casados a primera vista, el formato que entra dentro del universo de Granjero busca esposa y ¿Quién quiere casarse con mi hijo? en el que parejas de desconocidos se encuentran por vez primera en el altar, para comenzar una nueva vida juntos y en matrimonio. Es el mismo formato que hace años canceló Antena 3.

Los espacios que siguen dando alegrías a la cadena, como La isla de las tentaciones, Got Talent (que se estrena este sábado 10 de enero) y Supervivientes, regresarán a la parrilla a lo largo del año. Y la cadena ya promociona la serie española Pura sangre, un policial protagonizado por Blanca Romero.

Paradójicamente, Cuatro ha vivido un buen año, acercándose a La Sexta. El periodista Jon Sistiaga regresará a la cadena con un nuevo formato de reportajes, titulado Proyecto Sistiaga. Otro periodista de investigación, Antonio Pampliega, tendrá el suyo propio con Territorio Pampliega y Luján Arguelles combinará su universo tróspido con una propuesta similar a Hermano mayor en El camino de la verdad. Ahondando en este subgénero, Los Gypsy Kings también volverán con una nueva temporada.