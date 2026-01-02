Del liderazgo de Ramón García a derrotar al ‘efecto Pedroche’: la reconquista de la Nochevieja de TVE

La cadena pública lidera por segundo año consecutivo la emisión de las campanadas, recuperando una posición que históricamente siempre fue suya hasta la llegada de la presentadora madrileña a Antena 3

Chenoa y Estopa han dado de nuevo el liderazgo a Televisión Española en un momento clave para la industria televisiva: la emisión de las campanadas de Nochevieja. El dato acumulado en todos sus canales de su especial desde la Puerta del Sol de Madrid de este pasado 31 de diciembre alcanzó un 40,6% de cuota de pantalla y una media de casi seis millones de espectadores, aventajando de forma holgada al poderoso efecto Pedroche en Atresmedia, que este año marcó en su retransmisión conjunta en Antena 3 y La Sexta un 28,7% de share y 4,1 millones de espectadores.

Con ese resultado, la Corporación recupera el control del que históricamente ha sido uno de los instantes del año en el que saca músculo como servicio público. Ha vuelto a convertirse en la primera opción de los espectadores españoles a la hora de tomarse las 12 uvas.

RTVE no lo tenía fácil esta vez para ganar esta particular batalla de audiencias. Su primera opción para conducir las campanadas, la pareja formada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril, había causado baja de última hora ante el parón obligado que el presentador de Futuro imperfecto ha tenido que hacer por motivos de salud. El anuncio de que Estopa y Chenoa serían sus sustitutos llegó apenas unas semanas antes del 31 de diciembre. El trío de músicos no solo suplía de forma casi improvisada a un dúo muy querido por los espectadores, también se enfrentaba al buen resultado de sus predecesores el año pasado.

David Broncano y Lalachus ya habían provocado el anhelado sorpasso frente a la mediática pareja formada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote, reyes de las campanadas en los últimos tiempos. A Borja Terán, experto en medios de comunicación para 20 Minutos y Julia en la Onda (Onda Cero), no le ha sorprendido el resultado de audiencias de este año. “Broncano se beneficia de la polarización política, pero eso es un arma de doble filo. En televisión, las audiencias se acumulan a partir de la congregación. Chenoa y Estopa no dividen a la audiencia ni generan rechazo a nadie por cuestiones ideológicas”, explica a este periódico. Tener como telonero el estreno de la nueva canción de La Oreja de Van Gogh, emitida justo antes de las campanadas, también ha ayudado, dice.

Chenoa y Estopa en las campanadas de RTVE.

El contenido musical exclusivo que ofreció La 1, bajo el título La casa de la música, es el ejemplo perfecto “del efecto arrastre que la cadena está experimentado a lo largo de todo el año”, comenta la analista televisiva Mariola Cubells. “El espectador entiende que TVE está haciendo un esfuerzo por estar ahí, por innovar y por no hacer un contenido residual y decide premiarlo”, asegura.

Hasta ahora, el misterio generado en torno al vestido de Pedroche en Atresmedia había provocado de forma paulatina que la atención de unos espectadores cada vez más desapegados de la cadena pública se desplazara hacia la cadena privada. Repasando el historial de audiencias, el efecto Pedroche ha sido el único que ha logrado superar a TVE en este preciado momento televisivo que marca el cambio de año. Pero necesitó mucho tiempo para lograrlo. Pero, apunta Terán, “la Pedroche de hace una década, la chica de Vallecas que se cuela en la Puerta del Sol con unas transparencias, no es la de ahora. No es tan cercana ni aspiracional como antes y los espectadores nos hemos hecho ya inmunes al debate que genera su aspecto. Ya no es un meme”, defiende.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche en las campanadas de Antena 3.

Rostros veteranos para jóvenes cadenas

El último día del año 1990 fue el primero en el que TVE encontró competencia a la hora de acompañar a los espectadores en esta tradición navideña. Las cadenas privadas habían llegado tan solo un año antes. Minerva Piquero, que en ese momento era uno de los rostros estrella de la recién nacida Antena 3, y Laura Valenzuela desde Telecinco se enfrentaron a un icono navideño de La 1, el dúo de humoristas Martes y Trece. La tarta de la audiencia comenzó a repartirse, pero la pública seguía arrasando.

En esa primera década, muchos rostros veteranos que durante décadas se habían hecho populares en la pantalla única de Televisión Española saltaron a las privadas para competir en las campanadas. José María Carrascal, Constantino Romero, Matías Prats padre, dos chicas Hermida como Consuelo Berlanga e Inma Soriano, además de Concha Velasco y Carmen Sevilla, lo intentaron en Antena 3. Telecinco apostó por Jesús Puente, José María Íñigo y la propia Sevilla. El resultado siempre fue el mismo. Más de la mitad de los televidentes seguían despidiendo el año con la pública. “Curiosamente, en esos años, TVE era más innovadora que las privadas, que llegaban llenas de complejos. Mientras la pública ironizaba con Josema y Millán sobre esa tradición, las privadas intentaban validarse ofreciendo una emisión de las campanadas lo más solemne posible”, comenta Borja Terán.

En los primeros 2000, tanto Mediaset como Atresmedia cambiaron de estrategia y permitieron a nuevas estrellas, de creación propia, liderar la emblemática retransmisión de las uvas. Fue el momento en el que el Florentino Fernández de El Informal y el Sergio Pazos de Caiga Quien Caiga irrumpieron en esta retransmisión en Telecinco. “La cadena era símbolo de modernidad, lo contrario que ahora”, apunta Terán. Los protagonistas de Aquí no hay quien viva y el periodista deportivo Manu Carreño hicieron lo propio en Antena 3. Pero la fórmula de RTVE estaba muy engrasada. Ramón García y su emblemática capa, con la compañía de diferentes presentadoras, mantuvieron el control hasta que García dejó de aparecer en el balcón de la pública en la Puerta del Sol, salvo contadas excepciones, en 2006. Con esas compañeras de emisión, de Raffaella Carrá a Carmen Maura, recuerda Terán, “TVE demostraba que sabía leer muy bien el momento por el que pasaba España y reflejarlo en la última noche del año”.

Del reinado de ‘Ramontxu’ al de Anne Igartiburu

Ni el salto esporádico de García a las campanadas de Antena 3 en 2007 y 2008 impidió que TVE siguiera siendo líder, congregando en torno al 40% de la audiencia. Anne Igartiburu sustituyó al vasco como el rostro que se asomaba todos los años a la Nochevieja de la pública. La presentadora siguió siendo la primera opción para los españoles a pesar de la llegada del fenómeno Sálvame en Telecinco.

Mediaset apostó por los rostros más populares de su programa del corazón. Y logró los mejores resultados hasta ese momento de una cadena privada en fin de año. Primero fue el dúo formado por Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en el fin de 2009. Batieron todas las marcas el 31 de diciembre de 2009 en Telecinco, con un 20,4% de cuota de pantalla. Casi el triple que el año anterior. El canal liderado por Paolo Vasile acertó en un momento en el que ya habían nacido nuevas cadenas, como Cuatro y La Sexta, y la audiencia se fragmentaba más y más. Pero seguía quedándose lejos de Igartiburu. Dos años después, redobló la apuesta y emparejó a Vázquez con dos de los personajes más presentes en la escaleta de Sálvame, Isabel Pantoja y Kiko Rivera. De nuevo marcó récord (21,2%), aunque logrando solo la mitad de audiencia que TVE. Mientras, Antena 3 se quedaba durante varios años muy lejos de este particular duelo de audiencias, con resultados por debajo del 10%.

El ‘efecto Pedroche’, primero en La Sexta

Esa tendencia cambió con la elección de Cristina Pedroche en 2014 para presentar las campanadas de La Sexta. Su vestido semitransparente suscitó tantos comentarios que otorgó récord histórico a la cadena llegando a superar a su hermana mayor, Antena 3. Ese trasvase de espectadores puso en bandeja la decisión de Atresmedia para el año siguiente. Pedroche saltó a Antena 3 en 2015 y no ha dejado de aparecer en sus campanadas desde entonces, junto al chef Alberto Chicote.

El cambio se notó de inmediato. Desde ese momento, Antena 3 arrebató a Telecinco el segundo puesto en uno de los momentos cruciales para los anunciantes. La 1 seguía reinando durante las 12 uvas, a pesar de que había dejado ya hacía mucho tiempo de ser la cadena más vista el resto del año.

El ascenso al primer puesto de Pedroche fue paulatino. Y su técnica para atrapar a los espectadores cada vez más sofisticada, ocultando su vestido hasta el último momento y generando conversación durante varios días después de la emisión. Entre 2016 y 2020, los resultados de la presentadora madrileña no pararon de crecer y de acercarse a la cadena pública mientras que era Telecinco la que sufría por llegar al 10% de share e intentaba diferenciarse del resto ofreciendo las campanadas desde distintos puntos de España, alejada de la Puerta del Sol.

Pero fue en la despedida de 2021 cuando Pedroche logró un hecho histórico: congregar a más espectadores que La 1. Al año siguiente su cuota de pantalla se disparó hasta acercarse al 40%, una cifra propia de la cadena pública, y en el fin de 2023 siguió siendo líder. Mariola Cubells considera que “estamos exhaustos de esta historia de Pedroche, a la que durante un tiempo le ha beneficiado la dejación de funciones de TVE a la hora de innovar en las campanadas”, apunta.

El inesperado fenómeno de La revuelta en TVE le arrebató el trono el año pasado, con Broncano y Lalachus ofreciendo una conexión poco tradicional e irreverente desde La 1, como lo es su programa nocturno. Cubells opina que la pública, tras haber bajado los brazos durante un tiempo, ha recuperado en los últimos años ese sentido de la oportunidad del que hablaba Borja Terán, “colocando ante la Puerta del Sol a gente que define el momento, y que a la vez no te esperas ahí”, como la futbolista Jenni Hermoso, la cantante Ana Mena o los propios Broncano y Lalachus.