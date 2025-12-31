“Yo creo en Dios”: así es la nueva canción de La Oreja de Van Gogh estrenada en la Nochevieja de La 1

Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh cantando su nuevo single.

La banda donostiarra estrena su nuevo sencillo con Amaia Montero en el especial de fin de año de la cadena pública

La Oreja de Van Gogh ha presentado en la Nochevieja de La 1 su primer sencillo desde el polémico regreso de Amaia Montero a la formación. Lo ha hecho en una actuación desde el Palacio de Miramar de San Sebastián, dentro del programa especial La casa de la música, en el que también han participado Ana Torroja interpretando el clásico de Mecano Un año más desde el Museo del Prado, Shakira desde Miami y Rosario Flores cantando desde el Pirulí.

Esta es la letra de su nuevo tema, Todos estamos bailando la misma canción.

Yo que estudié cada estrella fugaz

Celestial precisión, algoritmo genial

Reconozco que algo no me encaja

Que aquí hay algo más

Tiempo y espacio y todo lo que ve

Son las sombras quizá que proyecta el Edén

Allí donde muere el orgullo

Hoy nace la fe

Yo creo en Dios

A mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Somos los dos

Polvo de estrellas

Misterio, luz,

Algo sobrenatural

Hoy estamos aquí y mañana ya no

En la noche infinita

Un destello de sol

Estar vivos es un misterio de ciencia ficción

El ritmo del mar y mi respiración

Los latidos de tu corazón

Todos estamos bailando la misma canción

Yo creo en Dios a mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Somos los dos polvo de estrellas

Misterio, luz,

Algo sobrenatural

Y si ahora empezamos

Un viaje interestelar

Descifrando el origen del Big Bang

Yo creo en Dios a mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Y al despertar

Desde La Tierra

Todas mis dudas y certezas

Caen sobre la humanidad

Si me dijeras que sí

Al despertar junto a ti

Cuando te escucho reír

Olvido lo que aprendí

Un año después de la controvertida salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh, el grupo anunció en octubre el regreso de Amaia Montero. En 2026, harán una gira para celebrar el 25º aniversario del álbum El viaje de Copperpot.