Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
NOCHEVIEJA

“Yo creo en Dios”: así es la nueva canción de La Oreja de Van Gogh estrenada en la Nochevieja de La 1

La banda donostiarra estrena su nuevo sencillo con Amaia Montero en el especial de fin de año de la cadena pública

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Oreja de Van Gogh ha presentado en la Nochevieja de La 1 su primer sencillo desde el polémico regreso de Amaia Montero a la formación. Lo ha hecho en una actuación desde el Palacio de Miramar de San Sebastián, dentro del programa especial La casa de la música, en el que también han participado Ana Torroja interpretando el clásico de Mecano Un año más desde el Museo del Prado, Shakira desde Miami y Rosario Flores cantando desde el Pirulí.

Esta es la letra de su nuevo tema, Todos estamos bailando la misma canción.

Yo que estudié cada estrella fugaz

Celestial precisión, algoritmo genial

Reconozco que algo no me encaja

Que aquí hay algo más

Tiempo y espacio y todo lo que ve

Son las sombras quizá que proyecta el Edén

Allí donde muere el orgullo

Hoy nace la fe

Yo creo en Dios

A mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Somos los dos

Polvo de estrellas

Misterio, luz,

Algo sobrenatural

Hoy estamos aquí y mañana ya no

En la noche infinita

Un destello de sol

Estar vivos es un misterio de ciencia ficción

El ritmo del mar y mi respiración

Los latidos de tu corazón

Todos estamos bailando la misma canción

Yo creo en Dios a mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Somos los dos polvo de estrellas

Misterio, luz,

Algo sobrenatural

Y si ahora empezamos

Un viaje interestelar

Descifrando el origen del Big Bang

Yo creo en Dios a mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Y al despertar

Desde La Tierra

Todas mis dudas y certezas

Caen sobre la humanidad

Si me dijeras que sí

Al despertar junto a ti

Cuando te escucho reír

Olvido lo que aprendí

Un año después de la controvertida salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh, el grupo anunció en octubre el regreso de Amaia Montero. En 2026, harán una gira para celebrar el 25º aniversario del álbum El viaje de Copperpot.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Guía para disfrutar (en pijama) del Concierto de Año Nuevo 2026

Pablo L. Rodríguez | Zaragoza

La Oreja de Van Gogh: el inesperado renacer del grupo de la España que iba bien

Carlos Marcos | Marbella

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Jubilarse a los 66 años y 8 meses llega a su fin: la nueva edad de retiro de 2026
  2. Un petrolero perseguido por Estados Unidos en el Caribe pintó una bandera rusa en un intento de escape
  3. La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
  4. Crece el “analfabetismo religioso”: dos de cada diez catalanes no saben qué se celebra en Navidad
  5. Guerra de precios de las balizas V16 en vísperas de su obligatoriedad
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_