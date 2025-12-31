“Yo creo en Dios”: así es la nueva canción de La Oreja de Van Gogh estrenada en la Nochevieja de La 1
La banda donostiarra estrena su nuevo sencillo con Amaia Montero en el especial de fin de año de la cadena pública
La Oreja de Van Gogh ha presentado en la Nochevieja de La 1 su primer sencillo desde el polémico regreso de Amaia Montero a la formación. Lo ha hecho en una actuación desde el Palacio de Miramar de San Sebastián, dentro del programa especial La casa de la música, en el que también han participado Ana Torroja interpretando el clásico de Mecano Un año más desde el Museo del Prado, Shakira desde Miami y Rosario Flores cantando desde el Pirulí.
Esta es la letra de su nuevo tema, Todos estamos bailando la misma canción.
"Hay más preguntas que respuestas
en la aurora boreal” ❤️
Desde el Palacio Miramar de San Sebastián, La Oreja de Van Gogh presenta EN EXCLUSIVA "Todos estamos bailando la misma canción".
⭕ https://t.co/8fP2E7iHns pic.twitter.com/azlLWhsB8v
Yo que estudié cada estrella fugaz
Celestial precisión, algoritmo genial
Reconozco que algo no me encaja
Que aquí hay algo más
Tiempo y espacio y todo lo que ve
Son las sombras quizá que proyecta el Edén
Allí donde muere el orgullo
Hoy nace la fe
Yo creo en Dios
A mi manera
Hay más preguntas que respuestas
En la aurora boreal
Somos los dos
Polvo de estrellas
Misterio, luz,
Algo sobrenatural
Hoy estamos aquí y mañana ya no
En la noche infinita
Un destello de sol
Estar vivos es un misterio de ciencia ficción
El ritmo del mar y mi respiración
Los latidos de tu corazón
Todos estamos bailando la misma canción
Yo creo en Dios a mi manera
Hay más preguntas que respuestas
En la aurora boreal
Somos los dos polvo de estrellas
Misterio, luz,
Algo sobrenatural
Y si ahora empezamos
Un viaje interestelar
Descifrando el origen del Big Bang
Yo creo en Dios a mi manera
Hay más preguntas que respuestas
En la aurora boreal
Y al despertar
Desde La Tierra
Todas mis dudas y certezas
Caen sobre la humanidad
Si me dijeras que sí
Al despertar junto a ti
Cuando te escucho reír
Olvido lo que aprendí
Un año después de la controvertida salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh, el grupo anunció en octubre el regreso de Amaia Montero. En 2026, harán una gira para celebrar el 25º aniversario del álbum El viaje de Copperpot.
