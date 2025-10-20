El fallo en la nube de Amazon retrasa la venta de las entradas de La Oreja de Van Gogh
La venta se ha aplazado a las 16.00 horas por la caída del servicio. Los precios para celebrar el 25 aniversario de ‘El viaje de Copperpot’ oscilarán entre los 45 y los 72 euros más gastos
Las entradas para la nueva gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero se pueden adquirir este lunes 20 de octubre a partir de las 16.00 horas en la web oficial del grupo. Se ha aplazado la posibilidad de adquirirlas unas horas, ya que inicialmente estaba prevista su puesta a la venta a las 12.00 horas, pero se han visto obligados a posponer el horario tras la caída de Amazon Web Services: “Disculpad las molestias, vaya lío…“, han insistido en X.
🔴 Las entradas estarán disponibles a partir de las 16:00 debido a la caída de Amazon Web Services.— La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 20, 2025
Disculpad las molestias, vaya lío…
“Debido a un problema masivo de Amazon Web Services (AWS), nos vemos obligados a aplazar el inicio de la venta de entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh”, dice un comunicado de la empresa de management Get In. “Este incidente ha afectado a la operativa habitual del sistema así como a otros sistemas a nivel nacional e internacional, impidiendo garantizar una experiencia de compra estable y segura para todos los usuarios. Queremos agradecer la comprensión y paciencia de todos los seguidores, y lamentamos las molestias que este imprevisto pueda causar”, añade.
Los precios para celebrar el 25 aniversario de El viaje de Copperpot oscilarán entre los 45 y los 72 euros más gastos de distribución. Y los paquetes vip se podrán adquirir desde 110 euros y su valor puede alcanzar hasta 290 euros.
El pasado miércoles la banda confirmó su regreso con Amaia Montero a la cabeza. La cantante fundó el grupo con sus cuatro compañeros en San Sebastián en 1996, pero lo dejó en 2007 y Leire Martínez ocupó su lugar hasta el año pasado. Con la llegada de Montero también se ha producido la salida temporal de Pablo Benegas, fundador, guitarrista y principal compositor del grupo. La gira se llamará Tantas cosas que contar, como una de sus canciones.
Primeras fechas confirmadas de la gira
- 9 de mayo. Bizkaia Arena BEC! de Bilbao.
- 28 y 29 mayo. Movistar Arena de Madrid.
- 6 junio. Estadio José Copete de Albacete.
- 13 junio. Plaza de Toros de Murcia.
- 26 junio. Live Sur Stadium de Sevilla.
- 27 junio. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja de Fuengirola.
- 10 julio. Gijón Life de Gijón.
- 31 julio. Illunbe Donostia Arena de San Sebastián.
- 21 agosto. La Virgen del Mar de Santander.
- 27 agosto. Pingüinos Arena de Valladolid.
- 4 septiembre. Roig Arena de Valencia.
- 11 septiembre. Coliseum de A Coruña.
- 9 octubre. Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.
- 6 noviembre. Palau Sant Jordi de Barcelona.
- 20 noviembre. Navarra Arena de Pamplona.
