Ir al contenido
_
_
_
_
Hoy en EL PAÍS
'Podcast' | Bulgaria

Bulgaria entra en el euro sin Gobierno

El 1 de enero de 2026, el país balcánico adoptará la moneda única en medio de una crisis política interna

Ana Fuentes
Ana Fuentes
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Hace unas semanas, el Gobierno de Bulgaria dimitió en bloque tras protestas masivas de la ciudadanía contra la corrupción. Este golpe ocurrió a las puertas de que el país entre en la moneda única, y en una Unión Europea con problemas de credibilidad. Incluso los búlgaros que quieren ampliar la influencia de Europa en sus vidas tienen miedo de perder poder adquisitivo cuando desaparezca el lev. Sus temores, aunque la coyuntura es distinta, recuerdan a los que se vivieron hace 24 años en España.

En este episodio, hablamos con la escritora Eminé Sadk, búlgara de origen turco, que representa a la generación joven que pide más Europa y rechaza el discurso eurófobo alentado desde Moscú. Escuchamos también a Miguel Roán, balcanólogo.

Para rememorar lo que supuso la entrada de España en la moneda única hace dos décadas, visitamos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid con los responsables de despedir a la peseta. Y analizamos lo que supone incorporarse a un club como el del euro con Claudi Pérez, corresponsal de asuntos globales de EL PAÍS y exreportero en Bruselas.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Ana Fuentes
Ana Fuentes
Periodista. Presenta el podcast 'Hoy en EL PAÍS' y colabora con A vivir que son dos días. Fue corresponsal en París, Pekín y Nueva York. Su libro Hablan los chinos (Penguin, 2012) ganó el Latino Book Awards de no ficción. Se licenció en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y la Sorbona de París, y es máster de Periodismo El País/UAM.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lotería de Navidad 2025 | 79432, el primer premio de la Lotería de Navidad
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
  3. El Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables
  4. Europa presiona a Ucrania para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos
  5. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_