Fútbol
La Liga

Jornada 25 de La Liga: resultados y resúmenes de los partidos

El Real Madrid, nuevo líder, visita a Osasuna, el Barcelona recibe al Levante y el Atlético juega en casa ante el Espanyol. Destaca también el Villarreal - Valencia

Vedat Muriqi salta a por el balón con Álvaro Vallés durante el partido entre el Mallorca y el Betis.CATI CLADERA (EFE)
Llega la Jornada 25 de la Liga con un nuevo líder: el Real Madrid. Los blancos viajan hasta El Sadar para medirse ante Osasuna. El Barcelona, que llega tras caer contra el Girona en un partido en el que perdió el liderato, recibe en casa al Levante. El Atlético por su parte también juega en casa y recibe al Espanyol. La jornada la abre el Athletic - Elche el viernes 20 y la cierra un Alavés - Girona el lunes 23.

Athletic - Elche (viernes 21.00, Teledeporte)

Athletic ATH
Elche ELC
DAZN

El Athletic recibe al Elche en San Mamés en plena recuperación de resultados. Los de Ernesto Valverde encadenan dos victorias consecutivos y quieren otra que les acerque a los puestos europeos. El Elche en cambio quiere romper su mala dinámica de siete encuentros sin ganar y huir del descenso.

Real Sociedad - Oviedo (sábado 14.00, Movistar+)

R. Sociedad RSO
Oviedo OVI
Movistar LaLiga

La Real quiere entrar en puestos europeos y para eso tiene que ganar a un Oviedo que sigue siendo el colista de la Liga. Los ovetenses necesitan unos tres puntos que les den esperanzas para salvarse.

Betis - Rayo Vallecano (sábado 16.15, Dazn)

Betis BET
Rayo RAY
DAZN

Un Betis lanzado a por los puestos de Champions recibe a un Rayo que quiere huir de los puestos de descenso. Los de Pellegrini encadenan tres victorias consecutivas en Liga y quieren dar caza a Villarreal y Atlético. Los de Iñigo, que llegan tras ganar al Atlético, buscan una nueva victoria que les haga entrar en una buena dinámica.

Osasuna - Real Madrid (sábado 18.30, Dazn)

Osasuna OSA
Real Madrid RMA
DAZN

Partidazo en El Sadar entre Osasuna y Real Madrid. Los navarros llegan con un invicto de cinco encuentros consecutivos y reciben al nuevo líder de la Liga, que quiere mantener su buena dinámica en la competición.

Atlético - Espanyol (sábado 21.00, Movistar+)

Atlético ATM
Espanyol ESP
Movistar LaLiga

El Atlético recibe al Espanyol en el Metropolitano en un encuentro en el que ambos necesitan romper su mala dinámica en Liga. Los de Simeone encadenan tres partidos sin ganar (dos derrotas y un empate) y los de Manolo González llevan siete partidos sin sumar de tres.

Getafe - Sevilla (domingo 14.00, Dazn)

Getafe GET
Sevilla SEV
DAZN

Duelo entre dos equipos con dinámicas opuestas. El Getafe, que se ha reforzado en el mercado invernal, encadena dos partidos con victoria y cuatro invicto, lo que le ha permitido escapar del descenso. El Sevilla en cambio, con tres encuentros sin sumar de tres, llega al enfrentamiento tras conocer la sanción de siete partidos a su entrenador, Matías Almeyda.

Barcelona - Levante (domingo 16.15, Movistar+)

Barcelona BCN
Levante LEV
Movistar LaLiga

El Barcelona recibe en el Camp Nou a un Levante muy necesitado. Los de Flick perdieron el liderato el lunes tras caer ante el Girona. Los de Luís Castro por su parte siguen en descenso y llegan tras perder el miércoles en un encuentro atrasado contra el Villarreal.

Celta - Mallorca (domingo 18.30, Dazn)

Celta CEL
Mallorca MLL
DAZN

El Celta quiere seguir en su lucha por entrar en puestos europeos ante un Mallorca muy necesitado que se encuentra en descenso. Los de Giráldez buscan reencontrarse con la victoria tras cuatro jornadas sin sumar de tres.

Villarreal - Valencia (domingo 21.00, Movistar+)

Villarreal VLL
Valencia VAL
Movistar LaLiga

Un Villarreal asentado en los puestos de Champions recibe en La Cerámica a un Valencia muy irregular que quiere huir del descenso. Los de Marcelino son terceros con 48 puntos y quieren seguir su buena dinámica.

Alavés - Girona (lunes 21.00, Movistar+)

Último partido de la jornada 25 en Mendizorroza. Duelo directo en la lucha por el descenso. Una victoria del Alavés apretaría mucho la zona de abajo. En caso de que los tres puntos se los llevase el Girona, acercaría mucho a los de Míchel a la salvación.

_

