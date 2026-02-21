El Rayo frena la escalada del Betis en busca de la Champions

El Rayo detuvo la gran racha del Betis de tres victorias consecutivas en un partido que duró 104 minutos y que estuvo marcado por dos acciones larguísimas y muy polémicas del Var. La primera, en el 48, cuando pareció que Mendy derribaba al Cucho sobre la línea del área del Rayo. Martínez Munuera decretó finalmente falta fuera del área. Mucho más complicada resultó la del 86, cuando Valentín despejó el balón y luego arrolló el tobillo de Ratiu. Pareció sobre la línea de gol y Pablo González Fuertes, al frente del Var, llamó a su compañero. Después de otra revisión eterna de más de cuatro minutos, Martínez Munuera decidió mantener la falta fuera del área y no expulsar a Valentín. Quizás las imágenes no eran lo suficientemente claras para revisiones tan largas. Martínez Munuera tuvo personalidad y mantuvo su criterio. Luego se decretó un alargue de 14 minutos. El fútbol moderno tiene esas cosas, un montón de partidos dentro del mismo partido.

BET Betis 1 RAY Rayo 1 Goles 1-0 min. 15: Bakambu. 1-1 min. 41: Isi. Árbitro Juan Martínez Munuera Tarjetas amarillas Mendy (min. 26), Fornals (min. 28), Gumbau (min. 35), Llorente (min. 46), Luis Espino (min. 62), Nelson Deossa (min. 83) y Valentín Gómez (min. 84)

Curiosamente, en este eterno alargue pudo llevarse el encuentro el Betis. Batalla le hizo un paradón a Antony, que acabó llorando por fallar esa ocasión, y los andaluces se fueron con un punto, en vísperas del derbi, que no satisface sus opciones de pelear por la Champions. El Rayo fue mejor durante muchas fases del partido, pero también pudo perderlo. Es un equipo organizado y con toque, pero no tiene pólvora. Tiene derecho, también, para reclamar en la jugada entre Valentín y Ratiu, de las más complicadas de la Liga. El punto le viene muy bien en la pelea por la permanencia.

“Quiero felicitar a Isi porque le ha dicho al colegiado que no era tarjeta roja a Valentín. Si no hay cámaras suficientemente claras, no sé por qué entra el Var. Vino para ayudar y ha parado el partido. Fue un choque producto de la inercia. No sé por qué el Var lo llama”, afirmó Llorente, el defensa central del Betis, sobre la polémica que envolvió al encuentro en la soleada y primaveral tarde sevillana. “No voy a hablar del arbitraje”, afirmó Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo.

Confiado en el buen momento de su equipo, Pellegrini repitió el once que logró los tres puntos ante el Mallorca en la pasada jornada. Con Bakambu en la delantera, asomó un Betis maduro, de buen control de balón, que solo ensució su buena primera parte con los problemas que tiene a la hora de defender los balones al segundo palo. Solo de esa forma pudo crearle peligro el Rayo al Betis. Lo hizo a los 21 minutos, cuando Mendy estuvo cerca de rematar una falta muy bien lanzada por Gumbau. Y también en el minuto 42, cuando Ratiu quebró con excesiva facilidad a Abde para poner un gran balón a Isi, que se anticipó a Ruibal. Fue el empate a uno, el tanto que equilibró un partido que el Betis dominaba con un tanto del redimido Bakambu. Realmente, el conjunto andaluz no pasó por demasiados apuros ante el Rayo, aunque tampoco ejerció un dominio absoluto.

El Betis, eso sí, tuvo una gran opción al contragolpe en el minuto 35, cuando Bakambu habilitó a Antony, que se marchó de Batalla y disparó, bastante forzado, fuera. No apuntilló el Betis a su rival y se encontró con un empate al filo del descanso, cuando más dominaba el partido. Le faltó al equipo verdiblanco un punto de pasión en este primer acto. No obstante, su único disparo entre los tres palos de Batalla se había convertido en gol.

El Cucho entró en el segundo tiempo y nada más entrar forzó una falta a Mendy sobre la línea del área. No se pitó penalti y la acción paralizó al Betis, en manos de un rival con muy buena pinta en la segunda mitad. Dominó el Rayo, donde Álvaro cumplió su partido 198 en Primera con el equipo vallecano. El andaluz se convirtió en el futbolista con más choques en la máxima categoría del Rayo, que perdonó al Betis. Confuso tras la acción postrera entre Valentín (entró muy mal al partido) y Ratiu, el segundo parón tuvo un efecto rejuvenecedor en el Betis. Se lanzó a por el triunfo y se le escapó de las manos. Sobre todo en un uno contra uno entre Antony y Batallas. Después de tanto parón y tanta polémica, el empate fue el resultado definitivo de un partido atractivo y muy igualado.