Álvaro García: “Romper al espacio para mí es la vida”

El extremo visita con el Rayo al Real Madrid en el Bernabéu: “Hay veces que presionas, corres; y disfrutas, porque te ves poniéndoselo difícil a equipos grandes”

Álvaro García (Utrera; 33 años) ha visto casi de todo en el Rayo Vallecano: llegó al barrio del sur de Madrid en el verano de 2018 y bajó a Segunda, ascendió dos cursos después, ha marcado goles hasta convertirse en el máximo anotador de la historia del club en Primera, ha alcanzado los 300 partidos con la franja y esta temporada se estrena con el Rayo en la Conference, donde se han clasificado directamente para octavos. En la Liga, donde marchan con alguna dificultad más que el año pasado, visitan hoy al Real Madrid en el Bernabéu (14.00, Dazn).

Pregunta. Hace diez años, con 23 ya, usted estaba en el Cádiz, en Segunda B, sin jugar demasiado. ¿Piensa ahora en aquello?

Respuesta. Muchas veces, muchas veces. Tengo que saber de dónde vengo, el trabajo que me ha costado llegar hasta Primera División. Eso no se puede olvidar nunca.

P. ¿Se veía entonces aquí?

R. No, para nada. Lo veía imposible. Hasta que no estoy ya en Segunda con el Cádiz, que hice un muy buen año e incluso jugamos play off para ascender, hasta la mitad de esa temporada [2016/17] no me cuadra en la cabeza que puedo vivir del fútbol.

P. ¿Tenía plan b? Su padre, carpintero, alguna vez le llevó a trabajar con él.

R. Sí, a probar. A lo mejor en Navidad te quedaba alguna y decía: “Pues vacaciones no, te vas a venir a trabajar”. Me tocaba hacer lo feo, lijar las cosas. Ahí me di cuenta de que no me gustaba la carpintería y dije: “Tengo que estudiar sí o sí”. Yo estaba jugando en el Utrera con 18 años y en ningún momento pensaba que podía vivir del fútbol. Hice TAFAD [técnico en animación de actividades físicas y deportivas] y después empecé INEF. No había margen para decir: “Puedo permitirme no estudiar”. No estaba en el Sevilla, o en el Betis, en una cantera.

P. Nadie ha marcado más que usted con el Rayo en Primera. ¿Cuál es su gol?

R. El del Girona en el ascenso en Montilivi [el 0-1 en la vuelta del play off en la 20/21]. Ese es el gol que lo cambia todo para mí en el Rayo. He metido goles al Barça, al Madrid, a muchos equipos, pero me quedo con ese.

P. En ese ascenso estaban también Isi, Trejo y Óscar Valentín, que siguen en la plantilla. Han recorrido juntos el trayecto de Segunda a Europa.

R. La base del equipo estos años siempre han intentado hacerla de jugadores de perfil como el nuestro: que venimos de Segunda, que tenemos hambre de jugar en Primera. Al no haber tenido fácil llegar valoras mucho más lo que haces, disfrutas mucho más los partidos que juegas, los campos a los que vas. En mi primer año aquí, íbamos por los campos de Primera y en todos nos aplaudían. Claro, casi todos nos ganaban. Ahora vamos a campos rivales y nos pitan, nos insultan...

P. Esta temporada no están tan bien en la Liga. ¿Están pagando la carga de jugar en Europa?

R. Esa es la típica excusa que podemos poner… Hace poco Íñigo [Pérez, el entrenador] nos puso una estadística de minutos jugados, de entrenamientos y todo lo que hacemos. Del año pasado y de esta temporada. Él iba al aspecto mental. Que sí, que hemos jugado más partidos, pero aun así hemos repartido mucho más los minutos. La mayoría lleva menos que el año pasado a estas alturas. Hemos entrenado menos. Y dices: “Pues lleva razón”. Quizá los partidos son más un tema mental, de estar concentrado mucho más… Los viajes son también más cansados. Pero si miras los minutos, la mayoría no llevamos más que el año pasado. Y eso te quiere decir que es mucho más del aspecto mental.

Álvaro García, en la Ciudad Deportiva del Rayo. Jaime Villanueva

P. Ha contado que Álvaro Cervera fue importante para usted en el Cádiz. ¿Qué peso tuvo luego Andoni Iraola en el Rayo?

R. Ya llevaba dos años aquí en el Rayo y el tercero llega Andoni, y él fue el que me hizo ver que yo podía jugar en Primera, que tenía nivel para jugar en Primera, es cuando me doy cuenta de que puedo estar con ellos. Fue el entrenador que me dio las herramientas. Cuando llegué, el fútbol de aquí era más de extremos por dentro, laterales más altos… Y él cambia eso y me vuelve a dar más espacio a la espalda. Somos más verticales a la hora de robar y salir, con las presiones… Él incide mucho en la presión al rival y a mí eso se me daba muy bien.

P. Lo aprendió con Cervera.

R. Claro. Yo como extremo izquierdo siempre intento saltar cuando el balón está en el lado contrario, en la banda derecha. El lateral suele pasar al central, el central al otro central. Pues en ese pase es cuando yo intento presionar al central. Eso me lo dio Álvaro. Con Andoni también lo hacíamos. Y yo lo traía ya de casa. Intento ser un jugador bastante pícaro, que no me vean, intentar esconderme. Y con él eso me daba también mucha vida.

P. ¿Tener espacio es lo que más feliz le hace?

R. Sí, por mis cualidades tengo que romper el espacio. Yo no soy un jugador fuerte, alto, que me las quede de espalda. Y claro, no puedo ganarlas por arriba. Yo intento explotar mis cualidades. Y con él, robábamos y éramos muy verticales. Eso a mí me daba mucha ventaja. Mis compañeros sabían que yo, antes de que robaran, ya estaba corriendo. Y si yo corría a la espalda, abría espacio y ya entraban otros por dentro. Estaba muy bien sincronizado.

P. Con Íñigo Pérez es parecido.

R. Sí, y eso para mí es la vida: un equipo que juega mucho por banda, que centra. Lo que siempre había hecho desde pequeño, en lo que destacaba siempre

P. ¿Todavía disfruta jugando?

R. A veces no se disfruta. Pero si no disfrutas es complicado hacerlo bien. Hay que pensar mucho, hay que hacerlo todo muy rápido y tomar decisiones buenas en cero segundos. En Primera tienes que pensar rapidísimo. En categorías más bajas hay más espacio, puedes tardar un segundo más en decidir. En Europa no te dan ni un segundo para pensar o dudar. Y hay veces que sufres. Sobre todo con los grandes equipos, que estás corriendo, corriendo, presionando, presionando... Pero aun así, hay veces que presionas, corres y disfrutas. Porque te ves poniéndolo difícil a equipos grandes. Y es bonito eso.

P. Y entonces, encuentra un poco de espacio y goza.

R. Hay que romper, hay que romper al espacio. Eso para mí es la vida.

P. ¿Ve mucho fútbol?

R. Nada.

P. Venga ya…

R. Veo cero fútbol, se lo juro por mis hijos. El único es cuando voy al entrenamiento de mi hijo de 5 años, o a algún partido que puedo ir.

P. ¿Él le ve a usted?

R. Sí, él me ve mucho. Cada vez que puede intenta verme, y conforme va creciendo, los amiguitos de la clase le van diciendo: “Pues tu padre…”. Él ve los cromos de la Liga… Y a mí me llena de orgullo que él me vea o me diga: “Mira, papi, me has tocado”. Eso es increíble, es muy bonito, que él te vea, te coleccione o que ponga una foto tuya en su cuarto.