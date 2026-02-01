Real Madrid - Rayo Vallecano en directo | Vinicius adelanta a los blancos con un golazo

Vinicius durante el calentamiento previo al partido contra el Rayo Vallecano, este domingo en el estadio Bernabéu.

El Bernabéu pita a sus jugadores, especialmente a Vinicius | Bellingham se rompe y entra Brahim

El Real Madrid está ganando al Rayo Vallecano este domingo en el Bernabéu en la jornada 22 de la Liga. Vinicius ha adelantado a los blancos con una gran jugada. El brasileño recibió en la banda, se fue hacia la frontal del área, hizo dos recortes ante la defensa rayista y con un derechazo con rosca clavó la pelota en la escuadra. Los aficionados madridistas han recibido a sus jugadores al salir a calentar y durante el anuncio de las alineaciones con una sonora pitada —con Vinicius y Bellingham como protagonistas—, al igual que en el partido ante el Levante. El inglés ha salido lesionado tras sufrir una lesión muscular en la parte posterior del muslo y ha entrado Brahim. Los de Arbeloa buscan volver a estar a un punto del Barça, que venció este sábado ante el Elche por 1-3. El conjunto blanco llega tras caer ante el Benfica en la Champions y quedarse fuera de los ocho primeros clasificados en la fase de liga y tendrán que jugar los playoffs de acceso a octavos, también ante el equipo de Mourinho. En la competición doméstica llegan enrachados tras vencer al Villarreal la pasada jornada por 0-2. El Rayo, por su parte, tiene que ganar para distanciarse de los puestos de descenso que tiene a un punto.