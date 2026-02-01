Real Madrid - Rayo Vallecano en directo | Vinicius adelanta a los blancos con un golazo
El Bernabéu pita a sus jugadores, especialmente a Vinicius | Bellingham se rompe y entra Brahim
El Real Madrid está ganando al Rayo Vallecano este domingo en el Bernabéu en la jornada 22 de la Liga. Vinicius ha adelantado a los blancos con una gran jugada. El brasileño recibió en la banda, se fue hacia la frontal del área, hizo dos recortes ante la defensa rayista y con un derechazo con rosca clavó la pelota en la escuadra. Los aficionados madridistas han recibido a sus jugadores al salir a calentar y durante el anuncio de las alineaciones con una sonora pitada —con Vinicius y Bellingham como protagonistas—, al igual que en el partido ante el Levante. El inglés ha salido lesionado tras sufrir una lesión muscular en la parte posterior del muslo y ha entrado Brahim. Los de Arbeloa buscan volver a estar a un punto del Barça, que venció este sábado ante el Elche por 1-3. El conjunto blanco llega tras caer ante el Benfica en la Champions y quedarse fuera de los ocho primeros clasificados en la fase de liga y tendrán que jugar los playoffs de acceso a octavos, también ante el equipo de Mourinho. En la competición doméstica llegan enrachados tras vencer al Villarreal la pasada jornada por 0-2. El Rayo, por su parte, tiene que ganar para distanciarse de los puestos de descenso que tiene a un punto.
Gran jugada de Güler que despeja Batalla
Dribló el turco en la banda derecha, se adentró en el área y su zurdazo lo despejó Batalla. Pudo marcar Vinicius en el rechace, pero mandó fuera su disparo.
¡Qué golazo de Vinicius!
¡Qué jugada se ha inventado el brasileño! Recibió en la banda, se fue hacia la frontal del área, hizo dos recortes ante la defensa rayista y con un derechazo con rosca clavó la pelota en la escuadra. Se adelanta el Madrid.
1-0.
Primer cambio obligado en el Madrid
Se retira Bellingham, lesionado, y entra Brahim.
¡Se rompe Bellingham!
Se tira al suelo el inglés, que se duele muchísimo de la parte posterior del muslo. Piden el cambio sus compañeros.
¡La que ha tenido Ilias!
Jugadón del futbolista marroquí del Rayo dentro del área ante la pasividad defensiva del Madrid, que termina con un disparo con la zurda muy cerca del poste. Primer aviso de los de Iñigo Pérez y el Bernabéu vuelve a responder con pitos.
Pitos a Vinicius en su primera acción, que insta a la grada a animar
Internada de Vinicius que termina en córner. El brasileño se lleva los pitos del Bernabéu y este responde con un gesto que insta a los aficionados a animar.
¡Comienza el partido en el Bernabéu!
Pone el balón en juego el Rayo Vallecano. Siguen los pitos en el Bernabéu.
El Bernabéu vuelve a pitar en el anuncio de las alineaciones
Vinicius y Bellingham son los jugadores más pitados durante el anuncio de las alineaciones. Algunos pitos también para Valverde, Huijsen, Mastantuono y Arbeloa.
Nuevos pitos a los jugadores a la salida del calentamiento
La afición madridista pita a sus jugadores al salir a calentar.
Algunos pitos a la llegada de los jugadores del Madrid al Bernabéu
Así llegan ambos equipos al partido
- G
- G
- G
- P
- G
- P
- P
- P
¡Sale también el once del Rayo!
XI: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría, Pathé Ciss, Gumbau, Ilias, Isi, Álvaro y De Frutos.
¡Sale el once del Real Madrid!
Camavinga sustituye a Carreras en el lateral izquierdo.
XI: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga, Güler, Tchouaméni, Bellingham, Mastantuono, Mbappé y Vinicius.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Real Madrid - Rayo Vallecano!
Los de Arbeloa buscan volver a estar a un punto del Barça, que venció este sábado ante el Elche por 1-3. Los de Iñigo Pérez, por su parte, tienen que ganar para distanciarse de los puestos de descenso que tienen a un punto.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.