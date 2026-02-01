Mbappé rescata al Real Madrid del abismo ante el Rayo

A este Real Madrid desorientado tal vez solo le queda para ofrecer a su gente una ración de su vieja receta de la angustia con final feliz. También se le torció la tarde contra un Rayo Vallecano que mordía menos de lo habitual, pero que aun así pudo llevarse algún premio del Bernabéu. El equipo de Arbeloa, ya con un jugador más, solo escapó del lío en el minuto 10 del añadido con un penalti que anotó Mbappé. Hasta entonces, volvieron a caminar sobre el alambre sumidos en un desorden creciente. Pero volvió a acertar el francés, más al límite que nunca, y el Madrid aguanta otra semana a solo un punto del Barça en la Liga.

RMA Real Madrid 2 Thibaut Courtois, Federico Valverde, Dean Huijsen (David Alaba, min. 76), Eduardo Camavinga, Raúl Asencio (Dani Ceballos, min. 45), Franco Mastantuono (Gonzalo García, min. 59), Jude Bellingham (Brahim Díaz, min. 9), Arda Güler (Rodrygo, min. 76), Aurélien Tchouaméni, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé RAY Rayo 1 Augusto Batalla, Pep Chavarría, Nobel Mendy, Florian Lejeune, Andrei Ratiu, Pathé Ciss, Isi Palazón (Luiz Felipe, min. 82), Álvaro García (Pacha Espino, min. 76), Gerard Gumbau (Óscar Valentín, min. 55), Ilias Akhomach (Carlos Martín, min. 82) y Jorge de Frutos (Pedro Díaz, min. 55) Goles 1-0 min. 14: Vinicius Junior. 1-1 min. 48: De Frutos. 2-1 min. 99: Kylian Mbappe Arbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos

Tarjetas amarillas Gumbau (min. 52), Josep Chavarría (min. 56), Isi (min. 64), Dani Ceballos (min. 68), Óscar Valentín (min. 71), Augusto Batalla (min. 81), Ilias Chakkour (min. 82), Vinicius Junior (min. 82), Luis Espino (min. 98) Tarjetas rojas Pathé Ciss (min. 79), Josep Chavarría (min. 102)

En esta época en la que avanza trastabillado, de tropiezo en tropiezo, con breves periodos de resurgimiento, volver al Bernabéu después de perder con el Benfica de Mourinho y quedarse fuera del top 8 era como regresar a casa con muy malas notas: sabiendo que la bronca se va a alargar hasta que funcione un truco que distraiga el enfado. Los futbolistas de Arbeloa recibieron silbidos cuando salieron a calentar, cuando volvieron al vestuario, en los segundos previos a que empezara el partido y también con los primeros pases. El desahogo de la grada no tuvo la misma intensidad que el estallido general de 15 días antes contra el Levante, pero sigue ahí. Sobre todo Bellingham y Vinicius aún no escapan del foco del descontento.

Con la primera pelota que tuvo, Vinicius tuvo que encarar a Ratiu, una vieja pesadilla, y a su propia gente. El chaparrón era menor, pero seguía mojando. Unos minutos más tarde Bellingham se quedó congelado cuando corría a un balón que le había lanzado al espacio Mastantuono. Se tocó los isquios de la pierna izquierda, donde había sentido un pinchazo, y se echó sobre la hierba. No podía seguir. Mientras se retiraba lesionado, un pequeño sector de la tribuna sintió que aún no había escuchado todo lo que merecía y lo despidió con los últimos silbidos.

Entonces Vinicius encontró el truco. Encaró a Ratiu, le despistó a él y al público con un golpe de cadera, y largó un derechazo seco por la rendija de centímetros que había abierto el ardid. El balón se clavó en la escuadra más alejada. Vinicius se besó el escudo y animó al Bernabéu, que le respondió como si ya no les debiera nada. El gol disipó (de momento) el disgusto de Lisboa. Las gradas incluso regalaron una salva de aplausos por un cambio de juego.

El Madrid había ganado un periodo de alivio. Había aflojado su gente y el Rayo no apretaba como otras veces. El gesto, la intención, eran los mismos, pero da la impresión de que el desgaste ha ido abriendo las costuras de un equipo que ha brillado exprimiéndose y abrasando rivales. No era el caso. El Real salía sin agobios y se movía tranquilo al ritmo de Güler, que amenazaba cada vez que se juntaba con Mbappé y Vinicius, que vio una amarilla y no jugará el domingo que viene en Mestalla. Ni siquiera Ratiu parecía el cohete de siempre. Vinicius lo superaba en cuanto ponía el pie en el acelerador.

Pero algo sucedió en el vestuario de Íñigo Pérez durante el descanso. Quizá también en el de Arbeloa, que retiró a Asencio, metió a Ceballos y colocó a Tchouameni como central. Es obvio, pero también le sacó del centro del campo, donde empezó a sufrir Güler y a respirar el Rayo. Gumbau puso un balón al área y Álvaro García, 1,68 de estatura, le ganó la espalda a Valverde y se lo dejó de cabeza a De Frutos, que empató adelantándose a Tchouameni.

El Bernabéu recordó todo el descontento que acumulaba y que había aparcado algo más de media hora. La grada volvió a quejarse, el Madrid se derretía, con Huijsen muy inseguro, y el Rayo empezó a sentir que podía llevarse de La Castellana una victoria 30 años después de la única que ha visto allí. Pareció incluso inevitable cuando Ratiu arrancó una carrera con el balón desde su campo y delante solo tenía a Courtois. Le perseguía Gonzalo sin alcanzarle, pero cuando ya asomaba el 1-2 el portero sacó una pierna que desactivó el sobresalto.

El Real se deshilachaba sin rumbo, pero no había vuelta atrás. Arbeloa seguía introduciendo atacantes. Juntó a Vinicius, Rodrygo, Brahim, Gonzalo y Mbappé. El francés tiró al larguero tras de regatear a Batalla, que salió del área para tratar de ahogar una contra.

Pathé Ciss alcanzó con los tacos el tobillo de Ceballos y dejó con diez al Rayo. El partido entró en una de esas fases de caos que tanto excitan al Bernabéu. Cuando anunciaron que habría nueve minutos de tiempo extra, la grada liberó un rugido casi gozoso. Habían abandonado toda inquietud aunque el cronómetro avanzaba y no llegaba el premio. Hasta que Mbappé devolvió una pared a Brahim y Mendy le pateó el estómago. El francés marcó el penalti y el Bernabéu volvió a cantar unido, flotando en ese magma feliz del caos, el extraordinario placebo que fabrica el Madrid y con el que disimula la desorientación unos días más.