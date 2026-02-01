Contra el Rayo, otra tarde de pitos en el Bernabéu

Después de un año y medio viéndolas venir, el Bernabéu ha decidido que, de momento, no le va a pasar una a su equipo. Ante el Rayo, volvieron los pitos después de la noche pésima de Lisboa. El reproche no alcanzó los decibelios ni la intensidad de hace dos semanas contra el Levante, inmediatamente posterior al batacazo copero en Albacete, pero los aficionados insistieron en el reproche a los suyos. “Respeto mucho al público y siempre les voy a pedir su apoyo”, zanjó tajante Álvaro Arbeloa, que en la previa había pedido el ánimo de la gente y que luego solo se quedó en público con el empuje en el tramo final.

La realidad es que la relación entre la plantilla y la hinchada continúa en carne viva y, a la menor, asoma la crítica del empedrado. Solo en la carga final de los blancos, urgidos todas las partes por la necesidad, se aparcó la crítica y remaron todos en la misma dirección. El gol de penalti de Mbappé en el minuto 100 contra diez jugadores resultó el único alivio para los locales en otra sesión de penurias.

Silbados desde el calentamiento y cuando se anunciaron las alineaciones, los primeros minutos pusieron bajo el foco a Vinicius, de nuevo el más abucheado (se perderá el partido del domingo en Mestalla por tarjetas), seguido por Bellingham. El inglés, incluso, pudo sentir el reproche al retirarse lesionado (pinchazo en el isquio de la pierna izquierda), todavía con empate a cero. Valverde, Mastantuono, Huijsen y hasta Álvaro Arbeloa también estuvieron bajo la crítica del anfiteatro. El nuevo técnico evitó pronunciarse sobre los silbidos que se produjeron con tu nombre.

Esta vez, en cambio, no se escuchó, al menos de forma relevante, el “Florentino dimisión” que sí se oyó de forma clara y notable hace 15 días. También cambió la reacción de Vini, que rehuyó la interacción con el público hace 10 días tras marcar al Mónaco y que este domingo, después de anotar el 1-0, se dirigió a los aficionados, los jaleó y se besó varias veces el escudo ante ellos. Su buen tanto, salvo los minutos finales, marcó el único momento de tregua entre el equipo y la grada. Nada como una diana para rebajar el fuego. Pero el bálsamo no duró mucho. Antes de llegar al descanso, en cuanto se producía un error, un acercamiento rayista o los locales demoraban la salida de balón, más pitos al aire.

Bajo ese ruido se marcharon al intermedio. Y así avanzó la tarde, en especial, desde el 1-1 y el mano a mano que salvó Courtois ante Ratiu en el minuto 65. Desde ese momento y hasta la carga final, los pitos de la grada resultaron constantes, también a Mastantuono y Huijsen cuando se marcharon sustituidos.

¿El Madrid ha jugado un gran partido?, le preguntaron a Arbeloa. “Gran esfuerzo, me quedo con eso. Es hora de trabajar y mejorar”, replicó el entrenador, que negó que le preocupara el juego del equipo y que agradeció varias veces el compromiso de los jugadores. “Fue una victoria de alma”, llegó a afirmar. “Lo que quería de los jugadores lo estoy viendo: esfuerzo. Y esto va a tener que tener una constancia. Es lo que necesitamos. Constancia en el rendimiento y esfuerzo”, abundó. “Entiendo la exigencia del club, pero también de donde viene el equipo y de donde vengo yo. En toda mejora siempre hay picos”, puntualizó en una rueda de prensa cuyo inicio se demoró casi una hora desde el término del choque y que concluyó con una sentencia de las suyas. “Tenéis la suerte de tener un entrenador enfrente al que no le tenéis que explicar qué es el Real Madrid”.

La tarde acabó con Ceballos tirado al suelo nada más pitar el árbitro el final, celebrando un triunfo de penalti en el 100 y ante nueve jugadores, y con Courtois ovacionado por la grada en su clásica vuelta al ruedo para despedirse de la gente. Los pitos tienen excepciones.