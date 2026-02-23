El ministro de Exteriores de Estonia: “Putin está jugando con Trump y con todo Occidente”

Margus Tsakhna reclama en una entrevista con EL PAÍS que la UE reevalúe y endurezca su relación con Cuba

El ministro de Exteriores de Estonia llega ligeramente resfriado a la entrevista. Las temperaturas en el país báltico han sido extraordinariamente bajas en las últimas semanas; también en Kiev, la capital de Ucrania, de donde acaba de regresar Margus Tsakhna (Tartu, 48 años), impactado por el sufrimiento de una población que lucha por calentarse en el invierno más crudo de la guerra.

P. El servicio de inteligencia exterior de Estonia acaba de publicar un informe en el que advierte de que Rusia utiliza las negociaciones de paz como “una herramienta para manipular a Occidente”. ¿Qué cree que pretende el Kremlin?

R. Es bastante evidente que [Vladímir] Putin está jugando con el presidente [Donald] Trump y con todo Occidente, intentando proyectar la imagen de que desea la paz. Pero, si uno sigue los hechos y los datos, lo que vemos es más guerra que nunca. Los bombardeos contra el sector energético son salvajes. Esto ya es un genocidio, podemos llamarlo así: ni siquiera se ajusta a lo que entendemos como una guerra clásica. Putin utiliza las negociaciones para ganar tiempo. Y, por otro lado, Trump prometió que lograría la paz, pero lo que hemos visto hasta ahora ha sido presión, principalmente, sobre Ucrania, además de cierta presión sobre Rusia, sin ningún cambio real en los objetivos de Putin.

P. ¿Cree que hay alguna posibilidad de que la guerra termine este año?

R. Es mi esperanza. Y la de los ucranios. Ucrania está ofreciendo un alto el fuego, reclama al menos una tregua en el ámbito energético, pero Putin no tiene ni el más mínimo interés. [Volodímir] Zelenski dijo públicamente que Estados Unidos quiere que se alcance la paz antes de junio, pero es difícil imaginar que eso vaya a suceder. El plan para lograr la paz es: primero, seguir apoyando a Ucrania, militar, financiera y políticamente, para que pueda luchar. Me reuní con el presidente Zelenski y fue claro: sobrevivirán a este invierno, con muchas bajas, pero no tienen otra opción que combatir. Y segundo, ejercer más presión sobre Rusia: Europa puede y debe hacer más.

P. La Comisión Europea trabaja en el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. ¿Qué más se puede incluir?

R. Hemos propuesto, junto con Suecia, Finlandia y otros países, imponer aranceles adicionales a las importaciones europeas procedentes de Rusia y Bielorrusia, porque para imponer aranceles no es necesario un consenso, mientras que para las sanciones sí. Es difícil lograr consensos, siempre hay un par de países que bloquean los acuerdos.

Un tema del que no se habla lo suficiente es el de los excombatientes rusos. Son cerca de un millón; criminales, violadores, gente desequilibrada. Putin, claramente, quiere deshacerse de ellos, y estas personas intentarán venir a Europa. Así que hemos propuesto crear una lista negra Schengen [para vetarles la entrada en territorio comunitario]. Ya hemos incluido casi 1.500 nombres, pero necesitamos colaborar con los demás países.

P. ¿Considera que todos los miembros de la UE deberían vetar la entrada a cualquier desertor ruso?

R. Sí, por supuesto. Además de proteger a la ciudadanía europea, se enviaría un mensaje claro a los rusos: ‘Si vas a luchar, si participas en esta guerra de agresión, nunca entrarás en Europa’.

El ministro de Exteriores de Estonia, durante la entrevista. Andrea Comas

P. En noviembre estuvo en Pekín presionando a su homólogo chino [Wang Yi] para que hiciera más por frenar la guerra. ¿Hasta qué punto tiene China capacidad de limitar las ambiciones de Putin?

R. China es el principal sostén de Rusia en la guerra, tanto económicamente como a través del apoyo tecnológico. Si quisiera, podría poner fin a esta guerra. Pero, por desgracia, no quiere hacerlo.

P. Usted ha utilizado el término ‘genocidio’. En cuatro años, menos del 0,1% de la población civil de Ucrania ha muerto por los ataques rusos. En Gaza, el ejército israelí ha matado al 4% de la población y, sin embargo, nunca ha hablado de ‘genocidio’ en referencia a la Franja. ¿Por qué?

R. Confiamos en las investigaciones del Tribunal Penal Internacional. Es una institución muy importante y debemos seguir su trabajo. Por supuesto, cualquier crimen contra la población civil, cualquier violación del derecho humanitario debe tomarse muy en serio. ¿Ocurre en Ucrania? ¿Ocurre en Gaza? ¿Ocurre en cualquier otro lugar? La rendición de cuentas es muy importante para nosotros; el derecho internacional humanitario debe aplicarse en todo el mundo.

P. Groenlandia se ha convertido en los últimos meses en otro asunto central en la UE y la OTAN. Estonia se ha mostrado dispuesta a enviar tropas a la isla, como ya han hecho algunos aliados.

R. Sí. Somos un país nórdico y estos ejercicios militares estaban planificados desde hace tiempo. Pero, al mismo tiempo, hemos tenido este episodio de caos provocado por el presidente Trump al sugerir que podría recurrir a la fuerza militar [para hacerse con el control de la isla danesa]. La integridad territorial es un principio fundamental para Estonia: nunca reconoceremos cambios de fronteras logrados mediante la fuerza, ni en Ucrania ni en ningún otro lugar. Y, naturalmente, expresamos nuestra solidaridad con Dinamarca y con Groenlandia.

P. A finales de enero reclamó en Bruselas, en una reunión de los ministros de Exteriores, que la UE reevalúe y endurezca sus relaciones con Cuba.

R. La política comunitaria sobre Cuba se aprobó en 2016. La situación no ha mejorado nada desde entonces y, además, el régimen cubano ayuda a Rusia en la guerra. En Ucrania hay soldados cubanos combatiendo o prestando apoyo. Por lo tanto, debemos plantearnos, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en Venezuela y la presión que Estados Unidos ejerce sobre estos regímenes, qué podemos hacer para ayudar a la población de Cuba. Queremos que los cubanos vivan en mejores condiciones; el cambio de régimen es crucial.

P. Marko Mihkelson, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento estonio, dijo en enero que en la Unión hay diferentes puntos de vista sobre Cuba y que, en este momento, impera la posición española.

R. No sé cómo comentar sus palabras. Tendrá que preguntarle a él. Yo no culpo a España, solo estoy hablando de la UE, de este momento único, en el que la economía cubana está realmente debilitada y Rusia no es capaz de proteger a sus aliados: lo vimos en Irán y en Venezuela.