Edgars Rinkevics, presidente de Letonia: “Hay un cambio de retórica de algunos líderes de ultraderecha. No apoyan tan abiertamente a Rusia”

El Bayerischer Hof de Múnich es un hotel de dimensiones relativamente reducidas. Durante el fin de semana en el que se celebra la Conferencia de Seguridad, sus salas y pasillos se atestan de una impresionante cantidad de líderes políticos, militares y diplomáticos, dando vida a una multitud de contactos y conversaciones improvisadas. Esta entrevista es una de ellas. El presidente de Letonia, el conservador Edgars Rinkevics (de 52 años), la concedió en una sala-cafetería que es uno de los puntos de encuentro del hotel. En ella, el político -que asumió el cargo en 2023 siendo, según informó la agencia Bloomberg entonces, el primer jefe de Estado declaradamente homosexual de la UE- alertó de que “el ejército ruso es muy fuerte” pese a las pérdidas sufridas, y señaló que detecta “cambios de retórica” en líderes de partidos de ultraderecha. “No apoyan tan abiertamente a Rusia”, dijo el mandatario de un país fronterizo con el gigante liderado por Vladímir Putin y en el que España mantiene desplegadas tropas de apoyo.

Pregunta. Muchas intervenciones en Múnich han señalado que Rusia ha fracasado en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos en Ucrania y que sufre enormes pérdidas. Pero hay una relevante reducción del apoyo de EE UU a Kiev. ¿Cuál es su evaluación? ¿Rusia está ganando o perdiendo en Ucrania?

Respuesta. Creo que Rusia definitivamente no está ganando, porque no debemos olvidar que su objetivo hace cuatro años era la ocupación completa y la subordinación de Ucrania a sus intereses. Ese era un objetivo estratégico: la recreación del imperio ruso y luego avanzar más allá. Eso no está ocurriendo. Pero tampoco vemos que Rusia esté perdiendo. Por perder entendería una retirada completa del territorio ucranio y el reconocimiento del derecho de Ucrania a existir. Como país fronterizo con Rusia, diría que necesitamos tomar a Rusia muy en serio. Sí, hay ciertos problemas en la economía rusa. Pero también vemos que su ejército es muy fuerte, que ha ganado experiencia, que su industria de defensa está funcionando bien. No está ganando y definitivamente no está perdiendo.

P. ¿Cuánto le preocupa el auge de los partidos de extrema derecha en Europa, que parecen ser más comprensivos con ciertas posiciones rusófilas?

R. Entiendo que existe una división ideológica en muchos países. Pero tenemos que ser muy prudentes. Mire la reacción de esos partidos respecto a Groenlandia. En realidad, están apoyando mucho a Dinamarca. Observe el cambio de retórica de algunos de esos líderes. No apoyan tan abiertamente a Rusia. Sí, hablan de que necesitamos sentarnos y que necesitamos diplomacia. No quiero sonar imprudente ni excesivamente optimista, pero una cosa es cuando se está en campaña o en la oposición. Y otra cuando se está en el gobierno. También hemos visto cierta transformación en la postura en algunos países, donde esos partidos de derecha son parte de la coalición o lideran la coalición. Sería cuidadoso al afirmar que va a haber un cambio completo y radical. Pero hemos visto que en algunos países, como la República Checa o Eslovaquia, donde ha habido una visión diferente, el apoyo a Ucrania no se ha abandonado por completo.

P. ¿Está Europa haciendo lo suficiente para apoyar a Ucrania y presionar a Rusia?

R. No. En cuanto al apoyo a Ucrania, definitivamente ahora estamos proporcionando más ayuda que Estados Unidos. En lo que respecta al apoyo financiero a Ucrania, sí. En cuanto a las sanciones contra Rusia, no. Y en cuanto a la presión hacia Rusia, tampoco. Podemos hacer más.

P. ¿Deberían los europeos impulsar con fuerza la construcción de una nueva cooperación en defensa, ya que ya no podemos confiar en Estados Unidos como lo hicimos durante décadas?

R. Iba a responder que sí si no hubiera terminado su pregunta con la parte sobre Estados Unidos. Mire, no comparto la opinión que muchos sostienen en esta conferencia. No veo que el papel de Estados Unidos se esté transformando en los términos que algunos de mis colegas, amigos y ponentes sugieren. A diferencia de muchos, diría que me gustó el discurso del secretario Rubio desde dos perspectivas. Primero, afirmó que existe el entendimiento de que el vínculo transatlántico es importante para Estados Unidos. Segundo, dijo claramente qué espera Estados Unidos de ese vínculo. ¿Por qué esto es positivo? Porque ahora las cosas están claramente expuestas y podemos debatirlas.

P. ¿Cuál debería ser la perspectiva europea?

R. Desde la perspectiva europea, hemos estado aprovechándonos durante muchas décadas. De hecho, cuando terminó la Guerra Fría, los presupuestos de defensa se redujeron en la mayoría de las naciones europeas. Algunos países ni siquiera alcanzan el 2% del PIB. Ahora estamos hablando de llegar al 5%. La defensa europea está en interés de Europa. No deberíamos quejarnos del papel decreciente de Estados Unidos. Necesitamos fortalecer mucho más la defensa europea: inversión nacional e inversión europea común. Esas son dos cosas fundamentales. Entonces no estaremos teniendo este debate sobre lo que diga tal o cual funcionario estadounidense, chino, indio o ruso sobre Europa. Entonces seremos socios iguales. Hoy no lo somos. Y no lo seremos durante algunos años más. Solo seremos socios iguales si finalmente nos tomamos esto en serio.