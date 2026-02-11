Zelenski convocará elecciones en mayo, según ‘Financial Times’

Estados Unidos presiona a Ucrania para celebrar los comicios y sellar un acuerdo de paz antes de junio

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, convocará elecciones presidenciales y un referéndum para ratificar cualquier acuerdo de paz con Rusia antes del verano, según informa el diario Financial Times. Según fuentes ucranias y europeas del diario, la presidencia ucrania considera celebrar ambas votaciones el 15 de mayo.

La ley marcial prohíbe celebrar elecciones durante la guerra. Estados Unidos presiona para llegar a un alto el fuego esta primavera y los comicios presidenciales forman parte de las condiciones de Washington para otorgar las garantías de seguridad que pide Kiev. A su vez, Zelenski ha afirmado que cualquier pacto debe ser sometido a referéndum.

Entre las dificultades para celebrar votaciones hay una cuestión básica de seguridad, que no está garantizada mientras los bombardeos rusos continúen. Los desafíos logísticos y legales son además mayúsculos, empezando por un censo electoral que ha volado por los aires en cuatro años de guerra. Millones de personas están desplazadas, internamente o en el extranjero, y ya no viven en sus domicilios. Hay cientos de miles de soldados en el frente. Y un 20% del territorio está ocupado por Rusia.

Zelenski siempre ha esgrimido esos argumentos para eludir unos comicios en tiempo de guerra, pero su resistencia se ha ido debilitando. “Los estadounidenses proponen que las partes pongan fin a la guerra antes del comienzo del verano y es probable que presionen a las partes para que se adhieran a este calendario”, afirmó el presidente ucranio tras la segunda ronda de negociaciones celebrada en Abu Dabi la semana pasada.

Antes de poder celebrar unas elecciones, el Parlamento ucranio deberá emprender reformas legislativas que lo permitan. Según el FT, estas se tramitarían por la vía de urgencia en marzo. Hablando del referéndum, Zelenski estimó hace unas semanas que se necesitarían 60 días de preparativos y un alto el fuego para poder celebrarlo.

De acuerdo con la información publicada este miércoles, el presidente ucranio tendría previsto anunciar las votaciones el próximo 24 de febrero, cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania.

La Administración de Donald Trump, que actúa como mediador en el conflicto, quiere cerrar un acuerdo para el cese de las hostilidades cuanto antes. Entre otros motivos, para centrarse en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que se celebran en noviembre. Las partes han celebrado dos rondas de negociaciones a tres bandas en Emiratos Árabes Unidos, y estaba prevista una tercera esta semana en Miami, según aseguró Zelenski. Todavía no se ha difundido ninguna fecha hasta el momento.

Las conversaciones de paz aún no han producido resultados tangibles más allá del intercambio de prisioneros de guerra. Los equipos negociadores aseguran que se han avanzado en cuestiones técnicas militares, como el diseño de la estrategia de salida al conflicto, la retirada de las tropas, y mecanismos de control del alto el fuego.

También han asegurado que se han producido conversaciones “productivas” para llegar a consensos en bastantes puntos del plan de 20 cuestiones sobre el que trabajan. Hay un escollo central, sin embargo, de difícil solución por ahora: la cesión del 22% de Donetsk, que junto con Lugansk compone la región de Donbás, todavía en manos ucranias.

Moscú exige que se le entregue lo que aún no ha ganado por las armas en ese territorio. Washington propone que las tropas ucranias se retiren para crear una zona desmilitarizada. A esa contraoferta, Kiev responde que Rusia debería retirarse de una extensión proporcional y unas fuerzas de interposición deberían controlar que no rompa el acuerdo.

Otro tema complicado es la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, que se encuentra en zona ocupada por las tropas rusas. Otras cuestiones que se están negociando es que parte del frente de guerra se congele en las provincias de Zaporiyia y Jersón y que los rusos se retiren de las zonas que han ocupado en las provincias de Sumi, Járkov y Dnipropetrovsk. También, que el ejército ucranio no pueda tener más de 800.000 soldados y que Kiev renuncie a formar parte de la OTAN.