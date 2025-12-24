Zelenski confirma que cualquier pacto con Rusia deberá ser ratificado en referéndum

El presidente ucranio reitera que su principal diferencia con la propuesta de paz de Washington es la retirada de sus tropas en la región de Donbás y la gestión de la central nuclear de Zaporiyia

Cualquier acuerdo para terminar la guerra que se firme con Rusia deberá ser ratificado en referéndum por los ucranios. Así lo planteó hace dos semanas el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y así lo confirmó este martes. La votación requeriría de 60 días de preparativos y de un alto el fuego por parte del ejército invasor. Zelenski, en un encuentro con medios de comunicación en Kiev, reiteró que los principales escollos para los intereses ucranios del plan de paz impulsado por Estados Unidos son la retirada de sus tropas de la región de Donbás y la gestión de la central nuclear de Zaporiyia.

Zelenski enumeró los 20 puntos de la última versión de documento que está negociando Ucrania con Rusia por mediación de la Casa Blanca. El mandatario ucranio alertó de que el mayor problema es aclarar qué formato puede acordarse para lo que plantea el equipo del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la región de Donbás.

El Kremlin exige que las tropas ucranias se retiren del 25% de Donetsk que todavía controlan, algo que secunda Estados Unidos y a lo que Kiev se ha negado hasta ahora. Donetsk compone Donbás junto a Lugansk, aunque esta última provincia está casi ocupada por completo. Washington propone una zona desmilitarizada en este 25% de Donetsk. Zelenski respondió que podría aceptar esta posibilidad, pero si la parte rusa también retira a sus tropas de una parte equivalente de territorio ocupado en Donetsk.

“Creemos que una zona económica libre [como denomina el equipo de Trump a la zona desmilitarizada] es una opción para nuestro Estado soberano para avanzar por este camino”, dijo Zelenski. Estados Unidos no asume, de momento, la idea de que las tropas rusas también deban retirarse del territorio. La versión del documento del plan de paz propuesta por Ucrania debe ser ahora discutida entre Washington y Moscú.

El otro punto en el que hay disconformidad ucrania es en la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y bajo ocupación rusa desde 2022. Mientras Trump insiste en que su administración sea a tres bandas, Zelenski presiona para que la parte rusa no esté implicada. La idea de Washington es que la mitad de la generación eléctrica de la central sea para Rusia y la otra para Ucrania. El presidente ucranio abre la puerta a que esa mitad de la generación sea para el ocupante, pero solo si la gestión es ucrania-estadounidense.

Zelenski enumeró los otros 18 puntos del plan de paz, todos ya conocidos y que prácticamente no han variado desde la última negociación de los equipos de Ucrania y Estados Unidos, celebrada esta semana en Miami. Ucrania acepta no formar parte de la OTAN, acepta limitar su número de tropas a 800.000 soldados y a no atacar contra Rusia. El país invasor, a cambio, aceptaría retirar a sus ejércitos de los territorios ocupados en las provincias de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, y se comprometería a permitir el tráfico marítimo ucranio en el mar Negro y fluvial por los ríos Dnipró y Bug. El frente quedaría congelado en la provincia de Jersón y Zaporiyia.

Zelenski ha subrayado que solo podrán aceptar el acuerdo, y luego someterlo a votación, si junto a él suscriben Estados Unidos y los aliados europeos unas garantías de seguridad para Ucrania similares a las que tendría el país si fuera miembro de la OTAN. Zelenski también ha indicado que otra condición es que haya un compromiso para que Ucrania sea miembro de la Unión Europea en 2027 o 2028.

Una novedad del nuevo borrador del plan de paz que ha elaborado Ucrania es que se pone cifra a lo que costaría reconstruir Ucrania tras la invasión: 680.000 millones de euros. Este es el montante que los aliados de Kiev deberían comprometerse a buscar en forma de inversión privada o en créditos al Estado, según el documento.

La principal duda es qué aceptará el líder ruso, Vladímir Putin. Desde Kiev y Bruselas se considera que los aplazamientos de una decisión por parte del Kremlin son maneras de ganar tiempo y una muestra de que Putin no quiere la paz. Rusia insiste en que debe reconocerse la soberanía rusa de Donbás y de la península de Crimea, anexionada ilegalmente en 2014. Trump ha insistido en que Ucrania debe asumir alguna concesión territorial. Moscú también duda de la exigencia ucrania de que haya tropas internacionales desplegadas en la línea de contacto para monitorizar el cese de las hostilidades.

Pese a las negociaciones y pese a las fechas navideñas, la presión en el frente de guerra se mantiene con especial intensidad. Las Fuerzas Armadas Ucranias se retiraron este martes de la localidad de Siversk, en la provincia de Donetsk, enclave importante como defensa del triángulo que forman Sloviansk, Kramatorsk y Kostiantinivka, las ciudades que son hoy el corazón de la resistencia ucrania en la región. Rusia también avanzó por sorpresa esta semana en la provincia de Sumi, al norte de Ucrania.