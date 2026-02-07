Rusia vuelve a golpear la infraestructura energética ucrania

Los equipos de emergencia despliegan una carpa en Kiev para permitir a los vecinos entrar en calor y cargar sus dispositivos, el pasado 25 de enero.

Moscú lanza un gran ataque con drones y misiles dirigido a las instalaciones de generación y distribución de energía en el oeste del país

Cientos de drones de ataque y misiles han recorrido la madrugada de este sábado el cielo de Ucrania, apenas cuatro días después del último gran ataque ruso, el 3 de febrero. Desde el norte y este del país, se han dirigido principalmente hacia el oeste y han golpeado la infraestructura de generación y distribución energética, ya extremadamente deteriorada.

Los objetivos del ataque han sido Rivne, zonas de Lviv, Volin e Ivano Frankivsk, en el oeste. También han golpeado las regiones de Kiev, Járkov, Vinnitsia y Zaporiyia. Según el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, las fuerzas armadas rusas emplearon 400 drones y alrededor de 40 misiles de diversos tipos. “Los principales objetivos fueron la red eléctrica, las centrales eléctricas y las subestaciones de distribución”, comunicó el dirigente en sus redes sociales.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han especificado que entre los proyectiles, había dos misiles hipersónicos Zircon y 37 de crucero, entre Kh-101 y Kalibr. Los 408 drones de ataque incluían varios tipos, entre ellos Shahed, Gerbera e Italmas. Las defensas ucranias han logrado interceptar o derribar 406 proyectiles.

“Cada día, Rusia podría optar por la diplomacia real, pero elige nuevos ataques”, ha afirmado Zelenski, que ha instado a privar a Moscú de “la capacidad de usar el frío como palanca contra Ucrania”. El presidente ucranio ha urgido a los aliados a apoyar al país con misiles para sistemas Patriot, NASAMS y otros. “Cada envío nos ayuda a superar este invierno”, ha dicho.

“Los criminales rusos han llevado a cabo otro gran ataque contra las instalaciones energéticas de Ucrania. El ataque continúa”, afirmó a primera hora Denis Shmihal, el ministro de Energía, en la aplicación Telegram. “Los trabajadores del sector energético están listos para comenzar las labores de reparación tan pronto como la situación de seguridad lo permita”.

“El ataque se centró en las subestaciones y las líneas aéreas de 750 kV y 330 kV, que constituyen la base de la red eléctrica de Ucrania”, informó el ministro, que añadió que Rusia había atacado también las centrales eléctricas de Burshtin y Dobrotvir.

Ukrenergo, el operador estatal del sistema de transmisión de electricidad en Ucrania, ha informado de cortes de emergencia en la mayoría de las regiones del país durante el ataque, que ha durado toda la noche y bien entrada la mañana.

La empresa DTEK, la mayor compañía privada del sector del país, ha informado de daños graves en centrales energéticas como consecuencia del ataque. Esta es la décima vez que Moscú lanza grandes ataques contra este tipo de instalaciones desde octubre de 2025. Desde el inicio de la invasión a gran escala, las plantas de DTEK suman 220 embestidas.

Las temperaturas han dado un ligero alivio al país en los últimos días, que ha cambiado las heladas por nevadas. Este lunes, se espera que vuelvan a desplomarse varios días desde el rango de -3 a -10ºC en el que están ahora hasta, de nuevo, los -20ºC. Miles de ucranios permanecen desde hace semanas sin calefacción, luz y agua, en el inverno más duro en los casi cuatro años de guerra.

Kiev, una de las ciudades más afectadas, tendrá solo entre cuatro y seis horas de electricidad al día durante el mes de febrero. La central térmica 6 y la central térmica combinada de Darnytsia están gravemente dañadas por los ataques rusos.

Como es habitual cuando hay ataques de este tipo, Polonia ha cerrado temporalmente el espacio aéreo en el sureste del país y ha suspendido los vuelos en los aeropuertos de Lublin y Rzeszów. El Comando Operacional del Ejército Polaco ha activado la aviación durante unas horas para proteger su territorio de la intrusión de proyectiles rusos.

Ucrania ha lanzado también un ataque contra Rusia con drones durante la noche del viernes. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus defensas antiaéreas han derribado 82 drones, más de la mitad de ellos en la región de Volgogrado, a unos 500 kilómetros del frente.