Ola de frío en Ciudad de México: activan alerta roja por temperaturas de hasta -2 grados en algunas alcaldías

Para este miércoles se espera una madrugada gélida con heladas en zonas altas y ráfagas de viento intensas en la capital

Ciudad de México enfrentará un intenso descenso de temperaturas la madrugada y mañana del 24 de febrero, con pronósticos que alcanzan hasta - 2 grados en varias demarcaciones, según alertas emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Esta ola de bajas temperaturas, impulsada por el frente frío número 37, ha llevado a la activación de un sistema de triple alerta —roja, naranja y amarilla— en las 16 alcaldías, con énfasis en las zonas altas donde se esperan heladas.

La alerta roja, la de mayor riesgo, se activa en cinco alcaldías donde las temperaturas podrían caer por debajo de los 0 grados. De acuerdo con la alerta, durante las primeras horas del día, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan tendrán temperaturas de entre -2 y 0 grados. En estas áreas, la SGIRPC recomienda precauciones extremas para grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas en situación de calle.

La alerta naranja cubre seis demarcaciones con mínimas de 1 a 3 grados: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Finalmente, la alerta amarilla aplica en las restantes —Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac y otras—, con temperaturas de 4 a 6 grados.

Estas medidas estarán vigentes desde la medianoche hasta las 9.00 del martes, y responden a un patrón climático típico de finales de febrero, cuando los últimos frentes fríos de la temporada invernal chocan con la transición primaveral, lo que genera oscilaciones térmicas bruscas de más de 20 grados en cuestión de horas.

Causas meteorológicas y recomendaciones oficiales

El frente frío 37, que ingresó al país la semana pasada, se ha estacionado sobre el norte y noreste de México, interactuando con canales de baja presión y corrientes en chorro subtropicales, lo que genera no solo frío intenso, sino también fuertes rachas de viento que podrían derribar incluso árboles y anuncios publicitarios en la capital y otros Estados, advierte la Comisión Nacional del Agua.

La SGIRPC insta a la población a abrigarse con múltiples capas de ropa, evitar exposición prolongada al frío, especialmente en exteriores, y consumir bebidas calientes sin alcohol. Se habilitan refugios temporales para personas en situación de calle —contacto al 55 5683 2222 o 911—, y se pide reportar emergencias relacionadas con hipotermia o heladas en tuberías. Además, las autoridades advierten sobre posibles tolvaneras y vientos fuertes, y recomiendan asegurar o retirar objetos sueltos en azoteas y exteriores, como macetas, muebles y herramientas.

Para quienes transitan por la ciudad, como en el caso de trabajadores matutinos o estudiantes, se recomienda monitorear actualizaciones en la Red de Alerta Temprana de Protección Civil, ya que el fenómeno podría extenderse hasta el miércoles 25, aunque con menor intensidad.

