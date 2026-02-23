Las imágenes de la tormenta invernal en Nueva York

18 fotostormenta invernal Las imágenes de la tormenta invernal en Nueva YorkLa ciudad se encuentra en estado de emergencia ante la previsión meteorológica de una copiosa tormenta de nieve que se prolongará al menos 36 horasEl País23 feb 2026 - 16:51CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosFrutas y verduras, cubiertas de nieve en un puesto ambulante durante una tormenta invernal en la ciudad de Nueva York.Jeenah Moon (REUTERS)Personal de limpieza despeja la nieve acumulada en Times Square, centro de Nueva York durante la intensa tormenta que ha paralizado la ciudad. Associated Press/LaPresse (APN)El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró este domingo el estado de emergencia.Jeenah Moon (REUTERS)Personas caminan sobre el puente de Brooklyn cubierto de nieve, el 22 de febrero.Jeenah Moon (REUTERS)Un hombre, pala en mano, corre por Bay Ridge, Brooklyn, este lunes.Brendan McDermid (REUTERS)Un hombre camina sobre Times Square tras el anuncio de estado de emergencia, en Nueva York.Seth Wenig (AP)Turistas pasan frente a la icónica bandera estadounidense de Times Square durante la fuerte nevada. ZUMA vía Europa Press (ZUMA vía Europa Press)Caída intensa de nieve en Brooklyn, la mañana del 23 de febrero en Nueva York.Jeenah Moon (REUTERS)Una mujer camina por una calle en el oeste de Nueva York durante la gran nevada que azota la ciudad. Eduardo Munoz (REUTERS)La nieve cae sobre el Rockefeller Center, en Nueva York, durante la madrugada del domingo al lunes. ZUMA vía Europa Press (ZUMA vía Europa Press)Un peatón, por la Calle 42, cerca de Bryant Park, Nueva York. Seth Wenig (AP)Calles de Times Square vacías tras el anuncio del estado de emergencia por la tormenta de nieve, este lunes,ZUMA vía Europa Press (ZUMA vía Europa Press)Un trabajador retira la nieve de una calle mientras continúa la nevada durante una tormenta invernal en la ciudad de Nueva YorkJeenah Moon (REUTERS)Un vehículo remueve nieve en las calles de Nueva York, este domingo.Jeenah Moon (REUTERS)Una persona camina pro una de las calles nevadas de Nueva York.Brendan McDermid (REUTERS)Vehículos de emergencia permanecen estacionados bajo el puente de Manhattan durante una tormenta de nieve en la ciudad de Nueva YorkOLGA FEDOROVA (EFE)Quitanieves trabajan en una de las pistas del aeropuerto de La Guardia, Nueva York. Shannon Stapleton (REUTERS)Una persona camina por la carretera delante de un vehículo quitanieves en el distrito de Brooklyn, Nueva York, este lunes. OLGA FEDOROVA (EFE)