El frente frío 37 provocará en México fuertes vientos, lluvias y una bajada de la temperatura el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional ha informado de que el sistema ingresará por el noroeste del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano ha pronosticado la llegada del frente frío número 37, que provocará fuertes vientos, lluvias y un descenso de temperatura en diversas regiones del país durante este fin de semana.

El sistema frontal ingresará por el noroeste del país en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará viento de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, además de lluvias aisladas y la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras.

A partir del sábado, el frente frío avanzará hacia el noreste y el Golfo de México, donde generará lluvias fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz, así como chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y Puebla. También se prevé un evento de Norte con rachas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y el istmo de Tehuantepec, que se extenderá hacia Tabasco, Campeche y la península de Yucatán durante el domingo y el lunes. La masa de aire frío asociada provocará un descenso de temperatura en el norte, noreste, centro y sureste del país, con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde los termómetros podrían descender hasta los -10 grados.

Este cambio en las condiciones climáticas pondrá fin a la onda de calor que ha afectado al centro del país en los últimos días. Sin embargo, el ambiente caluroso persistirá en entidades como Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán, donde se prevén temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados. En contraste, el sistema se desplazará hacia el sureste entre el domingo y el lunes, donde provocará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de oleaje elevado en zonas costeras.

En el Valle de México, la influencia de un sistema anticiclónico generará condiciones que limitarán la dispersión de contaminantes y favorecerán el aumento de las temperaturas durante el día.

Las autoridades han advertido de que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además, las rachas intensas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

