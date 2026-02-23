Una tormenta histórica mantiene en alerta a 40 millones de personas en la costa este de EE UU

La histórica tormenta invernal que desde la tarde del domingo se abate sobre la costa este de Estados Unidos ha enterrado Nueva York bajo una capa de nieve, que en algunos lugares como Central Park supera el medio metro. La tormenta ha adquirido categoría de ciclogénesis explosiva en la madrugada de este lunes, mientras los habitantes de la ciudad, así como los de los Estados vecinos, se veían obligados a permanecer en sus casas ante la intransitabilidad de las calles. Camiones de basura reconvertidos en máquinas quitanieves apenas alcanzaban a limpiar la calzada antes de que la persistente precipitación las cubriese de nuevo.

El temporal afecta a siete Estados, desde Pensilvania a Massachussets, con cantidades de nieve superiores a 30 centímetros. Es la mayor tormenta de nieve en una década en Nueva York y más de un lustro en Filadelfia, mientras las fuertes nevadas alcanzaban este lunes a Nueva Inglaterra. Ráfagas de viento cercanas a la categoría de un huracán, además de las nevadas extremas, han provocado cortes de electricidad. En todo el noreste de EE UU más de 40 millones de personas están en alerta y más de 500.000 hogares se han quedado sin electricidad.

Casi todos los vuelos en los aeropuertos de la región han sido cancelados, según la web FlightAware. En la madrugada de este lunes se habían suspendido más de 5.300 operaciones. Aeropuertos como el de LaGuardia en Nueva York han suprimido el 98% de los vuelos, mientras que el John F. Kennedy ha hecho lo mismo con el 88% de sus operaciones. El de Boston ha cancelado el 93% de los servicios programados y el de Filadelfia, el 83%.

En Nueva York, la gran acumulación de nieve y las ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por hora han dificultado los desplazamientos de quienes se han visto obligados a ir a trabajar, pese a que las autoridades municipales pidieron a la población que se quedara en casa salvo en casos de emergencia. El servicio del ferrocarril de Long Island se suspendió, mientras que las líneas de cercanías del norte funcionan con restricciones. Todos los servicios ferroviarios, de tren ligero, autobús y transporte adaptado en el Estado de Nueva Jersey permanecen suspendidas.

En la Gran Manzana una línea de metro ha sido también cancelada y otras sufren importantes retrasos; los trenes expresos circulan por las vías locales y los autobuses urbanos han reducido su habitualmente lenta velocidad por la nula visibilidad. La prohibición del tráfico rodado que entró en vigor en la noche del domingo hasta el mediodía de este lunes ha evitado un caos de movilidad.

La nevada ha paralizado prácticamente toda la actividad cotidiana. Oficinas gubernamentales cerradas, al igual que la sede de la ONU y los tribunales, e importantes sentencias aplazadas como la del Pollo Carvajal, el exjefe de la inteligencia venezolana, que estaba previsto se leyese este lunes, son solo algunos ejemplos del trastorno, frente al fenómeno inédito del silencio urbano, solo roto esporádicamente por las paladas de los porteros, obligados por ley a limpiar su tramo de acera, o el paso de las quitanieves y los camiones que reparten sal.

La declaración del estado de emergencia por parte del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha evitado un caos mayor en la movilidad. Desde la última nevada, a primeros de febrero, el Departamento de Saneamiento creó una base de datos para localizar las paradas de autobús y los pasos de peatones que tienden a presentar más problemas de accesibilidad. Los trabajadores municipales, en turnos de 12 horas compuestos por 2.600 efectivos cada uno, han limpiado esta mañana más de mil pasos de peatones, cientos de bocas de riego e incendios y paradas de autobús sin marquesina, mientras que las protegidas por mamparas resultaban impracticables

“Además de limpiar las calles de la ciudad, también hemos geolocalizado por primera vez todas las paradas de autobús y pasos de peatones sin refugio de la ciudad de Nueva York, para que el DSNY [siglas en inglés del Departamento de Saneamiento] sepa cuándo llegar a esos lugares y los neoyorquinos puedan desplazarse por la ciudad”, ha dicho el alcalde en declaraciones a una radio local, no sin recordar que lo recomendable es no salir a la calle. “Francamente, la mejor manera de mantenerse a salvo durante esta tormenta es quedarse en casa”, aseguró.

Los neoyorquinos más jóvenes pueden vivir como una buena noticia el cierre total de la red de escuelas públicas de la ciudad, que este lunes vive su primer día de nieve desde 2019. El Ayuntamiento estudia si mantener el cierre el martes, en función del pronóstico meteorológico.