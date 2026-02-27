Detienen a un empresario en Zafra que presuntamente grababa a sus empleadas en el cuarto de baño

Imágenes distribuidas por la Guardia Civil sobre la investigación a un empresario de Zafra por grabar presuntamente a sus empleados en el aseo.

Por el momento son tres las mujeres que han denunciado lo ocurrido y no se descartan más víctimas

La Guardia Civil ha detenido a un empresario en la localidad pacense de Zafra como presunto autor de delitos contra la intimidad al instalar una cámara de video en los aseos unisex de una empresa de este municipio. El objetivo, según han informado desde la comandancia de Badajoz, era la de grabar imágenes de contenido íntimo de sus empleados.

Una vez que grababa imágenes en el aseo, el empresario compartía los documentos en la red social WhatsApp, por lo que también se le considera presunto autor de un delito de revelación.

La voz de alarma la daba una de las trabajadoras, la cual puso en conocimiento del Área de Investigación de la Guardia Civil de Zafra lo que estaba pasando tras descubrir el dispositivo. Esta mujer relataba a los agentes que supuestamente estaría siendo grabada en el interior del cuarto de baño con el que cuentan en las instalaciones de la empresa en la que trabaja.

Los agentes tras inspeccionar el establecimiento de la sociedad verificaron la instalación oculta de manera estratégica de esta cámara en la mampara de ducha, allí pudieron interceptar un aparato de las que comúnmente son conocidas como espías. Este dispositivo audiovisual se activaba a través de un sensor de movimiento y tiene la capacidad de grabar imágenes durante las veinticuatro horas del día, en el momento que las personas que accedían a su interior hacían uso de este.

Con las gestiones practicadas por la Guardia Civil en el transcurso de esta operación, se pudo determinar que el presunto autor de colocar allí la cámara espía es el propietario de la empresa, quien, supuestamente habría instalado el dispositivo con el objetivo de captar imágenes íntimas de sus empleadas.

Las imágenes eran recibidas en tiempo real en su teléfono móvil, e incluso las difundió mediante WhatsApp al menos a uno de sus contactos. Una vez analizado el contenido de los archivos de la tarjeta de memoria, se ha podido constatar la existencia de otras víctimas de las que, hasta el momento, tan solo otras dos mujeres han denunciado los hechos como perjudicadas al atentar contra su intimidad.

Desde la comandancia de la Guardia Civil en la provincia de Badajoz informan que la investigación sigue abierta para tratar de averiguar desde cuando el empresario tiene instalada la videocámara en esa mampara y a cuantos empleados ha grabado. A partir de ahí se procederá a identificar a las posibles víctimas, así como las personas con las que supuestamente podría haber compartido el contenido íntimo.

Los agentes procedieron con las pruebas incriminatorias a detenerlo como supuesto autor de delitos contra la intimidad y revelación de secreto, instruyéndole diligencias y puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.