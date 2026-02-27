La Guardia Civil desmantela un entramado de explotación sexual a mujeres captadas para ejercer la prostitución en pisos de Castellón

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

El presunto responsable de la red, ya detenido, sometía a las víctimas con promesas económicas aprovechando su situación de “precariedad extrema”

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto responsable de una red de explotación sexual a mujeres, al que se le imputan además los delitos de lesiones, amenazas, coacciones y tráfico de drogas, en el marco de una investigación desarrollada durante meses en distintas localidades de la provincia de Castellón.

La operación, iniciada en junio de 2025 tras la interposición de una denuncia, ha permitido desmantelar un sistema organizado de captación y control de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, han informado desde el cuerpo de seguridad.

El detenido, que ha pasado a disposición judicial, ofrecía dinero a mujeres, muchas de ellas en situación administrativa irregular y con graves dificultades económicas, para que ejercieran la prostitución en viviendas previamente acondicionadas para tal fin, principalmente en los municipios de Peñíscola y Benicarló, al norte de la provincia.

La explotación se sustentaba, según las diligencias practicadas, en la captación de mujeres en “contextos de precariedad extrema”, muchas de ellas con cargas familiares en sus países de origen. Tras atraerlas con promesas económicas, el detenido presuntamente se apropiaba de buena parte de sus ingresos y las mantenía en una dinámica de dependencia económica y psicológica.

De acuerdo con la investigación, el presunto autor no solo obtenía un beneficio económico directo de la actividad, sino que ejercía un férreo control sobre las mujeres mediante amenazas, coacciones y, en algunos casos, agresiones físicas para forzarlas a continuar ejerciendo.

Las víctimas residían en las viviendas bajo supervisión constante y debían estar disponibles para clientes a cualquier hora.

Los investigadores han constatado que en los inmuebles se facilitaba el consumo de sustancias estupefacientes, tanto a las mujeres como a los clientes, “extremo que amplía el alcance delictivo de la actuación”, según las mismas fuentes.

La actividad generaba un trasiego continuo de personas y había provocado intervenciones policiales por quejas vecinales relacionadas con molestias y fiestas celebradas de madrugada.

La investigación, desarrollada por el equipo especializado EMUME (Equipo Mujer-Menor) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón, incluyó vigilancias, seguimientos y otras diligencias que permitieron reunir indicios sólidos sobre la actividad ilícita.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción competente de Vinaròs el pasado 30 de enero. La Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones para determinar si existen más víctimas vinculadas a este entramado. No se descartan nuevas detenciones.