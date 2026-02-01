Los Mossos, sobre la explotación sexual: “Los pisos prostíbulo son las nuevas jaulas abiertas”

Hace más de una década, la explotación sexual era un problema político de primera línea: las mujeres vendían sus servicios en las carreteras, a la vista de todo el mundo. Con la pandemia, la mayoría desapareció de las calles y fueron encerradas en domicilios. Sin sus cuerpos semidesnudos ofreciéndose en cada arcén, la realidad se esfumó también de la agenda política. “Los pisos prostíbulo son las nuevas jaulas abiertas, con cámaras que las vigilan 24 horas al día”, lamenta el subinspector Lluís Moreno, jefe de la unidad central de tráfico de seres humanos de los Mossos d’Esquadra. Las mujeres siguen siendo traficadas, pero en entornos invisibles y prácticamente inaccesibles para los policías.

Si antes los investigadores podían acercarse a las mujeres en las carreteras, ahora necesitan que alguien dé la voz de alarma, como ha ocurrido en la última investigación de los Mossos, que ha permitido desarticular una red con pisos en Barcelona y París, y unos 70 anuncios online para servicios a domicilio. Una trabajadora les puso sobre la pista. La detenida, una mujer latina de unos 30 años y sin antecedentes, sometía a mujeres en horarios de 24 horas al día, siete días a la semana. Las captaron en la calle, en Madrid, donde ya se prostituían. “Les ofrecieron un piso más controlado, un sueldo mejor, un mejor horario… Pero era mentira. Es un engaño parcial”, detalla Moreno sobre la jurisprudencia, que ya considera un delito explotar a mujeres que sabían que iban a prostituirse, pero no en esas condiciones.

En este caso, las víctimas debían afrontar una deuda inicial de unos 2.000 euros, que no paraba de crecer. “Tienen que pagar en su día a día por dormir en el piso, por comer… No ganan dinero, como mucho, cobran la mitad de los servicios…”, explica el subinspector, sobre un tipo de delito que siempre busca a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. “Hay perfiles de víctimas que piensan que no pueden hacer nada más que eso. Otras, que están tan coaccionadas que no pueden alzar la voz. Tienen deudas, amenazan a sus familias... Es muy difícil que algunas se identifiquen, y que otras se atrevan a denunciar”, añade el mando policial.

Los Mossos han calculado que la red desarticulada explotaba a entre cuatro y ocho mujeres por piso, y que llegaron a tener tres domicilios activos en Barcelona. “El entramado fue deshaciéndose de los pisos, que alquilaba, a medida que avanzaba la investigación”, detalla, y acabó centrándose en ofrecer a las mujeres a domicilio u hoteles por horas. “Tenía muchos anuncios, también fuera de España. En Italia, Suiza, Luxemburgo…”, añade el subinspector, que asegura que llegó a tener un centenar activo. En la última fase de la investigación, que se inició en septiembre de 2024, los agentes comprobaron que el entramado abrió un piso burdel en París, y que ya tenía otro nuevo en funcionamiento en Barcelona, con tres víctimas. “Hemos pedido colaboración internacional”, explica, para cerrar el piso francés.

La última investigación de los Mossos ha acabado con la principal acusada detenida, y ocho colaboradores más imputados, entre ellos la madre y la pareja de la supuesta líder. La mujer se encuentra en libertad con cargos. “La reiteración delictiva es evidente”, lamenta el subinspector, que también señala las debilidades del sistema en cuanto a la protección de las víctimas. “Todo recae en ella”, expone, e insiste en la necesidad de una ley más robusta. “Que declaren una única vez”, ejemplifica, sobre algunas de las medidas que ayudarían a que las mujeres se atreviesen a denunciar. En esta operación, la policía catalana cuenta con la declaración de dos víctimas.

Todo ello en un contexto cambiante, donde las redes sociales juegan también un rol nuevo, que modifica el escenario. Como por ejemplo Onlyfans, “una antesala de la prostitución”, resume el subinspector, que asegura que existe “mucha captación online sexual” mediante estas plataformas. Y también muchos anuncios falsos de trabajo, a través de internet, para detectar y captar a mujeres en situaciones vulnerables. “Se interesan por el anuncio, llaman, y cuando llegan aquí, olvídate de lo de cuidar a una persona mayor”, condena el mando policial.