Los Mossos detienen al dueño de una peluquería china por financiar con 600.000 euros a Hamás

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 27 de enero en L’Hospitalet de Llobregat a un hombre de 38 años, de origen chino y propietario de una peluquería, acusado de financiar la organización terrorista Hamás. La policía ha monitorizado diversos envíos de dinero a través de criptomonedas por valor de 600.000 euros, según han explicado este viernes en una nota de prensa. El hombre está en libertad con cargos, en una causa que investiga la Audiencia Nacional, por los delitos de financiación de terrorismo y contrabando.

La investigación -la primera que llevan a cabo los Mossos d’Esquadra sobre financiación del terrorismo- empezó en junio del año pasado, a raíz de una operación de estafas y blanqueo de capitales. Los agentes descubrieron que uno de los investigados había realizado transferencias de criptomonedas a varias direcciones vinculadas a una entidad que supuestamente usa Hamás para financiarse.

En total, los agentes detectaron una treintena de transacciones a la organización terrorista, que suman unos 600.000 euros. Durante los registros, tanto en el domicilio como en la peluquería del investigado, los agentes encontraron 100.000 euros en efectivo, joyas de lujo, 9.000 puros, elementos informáticos y dos armas.

La Audiencia Nacional ordenó además el bloqueo de las cuentas bancarias y de los activos en criptomonedas vinculados al detenido. Los agentes calculan que el valor de todo lo intervenido, más los activos, suman 370.000 euros. La investigación sigue abierta y se encuentra bajo secreto de las actuaciones.