Cae una red de narcotráfico y blanqueo de capitales con 25 detenidos en cuatro provincias andaluzas

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, acompañado por los mandos de la Guardia Civil durante la rueda de prensa en la que se ha informado de la incautación.

La banda desarticulada, que operaba en Jaén, Málaga, Granada y Almería, llegó a introducir hasta 30 kilos de cocaína al mes en la provincia jiennense

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que operaba en las provincias de Jaén, Málaga, Granada y Almería, con la detención de 25 personas (17 de ellas ya han ingresado en prisión) acusadas de los presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, dedicada a la venta y distribución de sustancias estupefacientes a gran escala. La red desarticulada se encuadra en el nivel más alto de la delincuencia organizada ligada al narcotráfico, combinando tráfico de cocaína a gran escala y blanqueo de capitales.

En los más de 40 registros realizados se ha intervenido bienes por valor de 2,2 millones de euros y abundante droga. La banda, que se da por desarticulada, transportaba a la provincia de Jaén hasta 30 kilos de cocaína al mes.

La investigación ha puesto al descubierto una organización criminal jerarquizada y consolidada en el tiempo, cuyo funcionamiento se articulaba a través de una dirección encargada de coordinar, tanto a los integrantes dedicados al traslado interprovincial de cocaína como a los responsables de su distribución. Todos ellos gestionaban el aprovisionamiento de puntos de venta en su área de influencia y la recogida del dinero procedente del tráfico de drogas.

El origen de la operación se remonta a principios de este año, cuando los agentes identificaron una vía de entrada de cocaína en la provincia de Jaén, según se ha informado este jueves en la Subdelegación del Gobierno. Las investigaciones determinaron que la droga era introducida en la provincia jiennense por un individuo natural de Linares, afincado en Marbella (Málaga), quien contaba con una amplia red de contactos utilizada para el tráfico de estupefacientes.

La labor de la Guardia Civil, además de neutralizar la distribución de drogas, se ha centrado en desarticular la cúpula de la organización y bloquear su estructura financiera, con el objetivo de detener a los responsables de la logística y el blanqueo, así como incautar las sustancias y recuperar los bienes procedentes de su actividad delictiva.

En el marco de la Operación Tucis, que da nombre al operativo, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo desarrollando actuaciones en las provincias de Jaén, Málaga, Almería y Granada, que se han saldado con 25 personas detenidas y el registro de 40 inmuebles, utilizados como viviendas, centros de custodia, enclaves de distribución y espacios de ocultación.

Durante los registros, fueron intervenidos más de 15 kilogramos de cocaína, 821,82 gramos de hachís, 146,87 gramos de marihuana, 122.810 euros en efectivo, dos armas de fuego cortas y munición del calibre 9 milímetros parabellum, así como útiles para la manipulación de droga, documentación económica y diversos efectos vinculados a la actividad delictiva.

Asimismo, atacando la estructura financiera de la organización, fueron intervenidos judicialmente bienes por un valor total de 2.254.000 euros. Entre los activos sujetos a la medida judicial, se incluyen 11 inmuebles, 14 vehículos y 90 cuentas bancarias, presuntamente adquiridos con los beneficios ilícitos de la actividad criminal.

La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de 17 de los detenidos, dada la gravedad de los hechos investigados y la peligrosidad de la organización desarticulada, tratándose en su mayoría de individuos reincidentes, previamente investigados por tráfico de drogas.

30 kilos en Jaén

En la provincia de Jaén, principal destino de la droga intervenida, la red mantenía infraestructuras dedicadas al abastecimiento de puntos de venta de droga con elevada actividad, en las localidades de Baeza, Linares, Mancha Real, Úbeda, La Carolina, Estación Linares-Baeza, Arjonilla y Torredonjimeno, y se han visto implicados algunos miembros del clan de los alicantinos. El análisis criminal estima que la organización introducía más de 30 kilos de cocaína al mes en la provincia jiennense, lo que evidencia su elevada capacidad operativa, según ha subrayado el jefe de la Comandancia de Jaén, Francisco José Lozano.

De forma complementaria, la organización disponía de depósitos de droga en inmuebles situados en las provincias de Granada y Málaga, que eran utilizados como bases de almacenamiento, preparación y custodia de la sustancia, antes de su distribución hacia los distintos puntos operativos.

Para proteger esta actividad ilícita, el entramado contaba con recursos tecnológicos avanzados y armamento. La incautación durante los registros de armas de fuego cortas y munición en condiciones de uso inmediato confirma, a juicio de la Guardia Civil, la peligrosidad de la organización, que disponía de una capacidad de respuesta violenta proporcional a su fuerte implantación territorial y recursos logísticos.

Esta convergencia de narcotráfico, tenencia de armas, poder económico y sofisticación operativa, configura, según ha revelado la investigación, una estructura criminal de máxima peligrosidad, con capacidad real para generar un importante impacto en la seguridad ciudadana y la salud pública.

La operación ha sido llevada a cabo por las Comandancias de la Guardia Civil de Jaén y Málaga, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Úbeda Número 1 y la Sección Territorial de la Fiscalía de Úbeda (Jaén). Las diligencias permanecen abiertas y no se descartan nuevas