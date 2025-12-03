Ir al contenido
Detenido en Madrid el ‘Mono Gerly’, integrante del Ejército de Liberación Nacional de Colombia

El arrestado está reclamado por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Juana Viúdez
Juana Viúdez
Madrid -
La Policía ha detenido en Madrid a un fugitivo, apodado Mono Gerly, reclamado por las autoridades colombianas como integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), último gran grupo insurgente con control territorial en Colombia. El Mono Gerly está reclamado por la justicia por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Los agentes del grupo de Fugitivos de la Policía Nacional le apresaron cuando iba a entrar en un comercio del centro de Madrid que había abierto junto a su pareja.

El Mono Gerly forma parte del Frente de Guerra Oriental desde hace 20 años, según fuentes policiales. Dentro de esta estructura del ELN, que funciona en los departamentos colombianos de Arauca, Casandre y Boyacá, ocupa la posición de “tercer cabecilla del Comando Central”. Se le reclama por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además, se le atribuye enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir a través de empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio de moneda nacional y extranjera.

El fugitivo supuestamente proporcionaba a la organización un sistema aparentemente legal para blanquear dinero del narcotráfico y la extorsión, además de otros delitos relacionados. Los investigadores le sitúan como el encargado de coordinar a las personas que prestaban apoyo al ELN, manejando los laboratorios para procesar la droga o entregar el dinero en efectivo para blanquearlo comprando fincas, terrenos, casas o en casas de cambio.

Los agentes del grupo de Fugitivos de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (Udyco Central) averiguaron que se habían instalado en una localidad de Madrid desde octubre, junto a su esposa, aunque no mantenía una residencia fija. Tras una serie de seguimientos y vigilancias fue finalmente arrestado en un comercio que tenía en el centro de la capital madrileña.

Casi tan antigua como las FARC, el ELN nació en 1964 inspirado en la revolución cubana y marcado por una profunda influencia religiosa. Desde enero de 2025, el proceso de paz con el ELN se encuentra estancado tras la suspensión de los diálogos por parte del Gobierno colombiano, algo que ha permitido al grupo reforzar su presencia y poder territorial. En Arauca, en plena frontera con Venezuela, el ELN ha registrado un fortalecimiento notable. El grupo controla los pasos fronterizos y regula el contrabando de combustibles y alimentos, combinando la coerción armada con la administración local. Recientemente han atentado contra el gobernador de Arauca y o secuestrado a cinco militares.

Juana Viúdez
Juana Viúdez
Juana Viúdez - twitter
Es redactora de la sección de España, donde realiza labores de redacción y edición. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en EL PAÍS. Antes trabajó en el diario Málaga Hoy y en Cadena Ser. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de periodismo de EL PAÍS.
