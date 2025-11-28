Ir al contenido
La Policía detiene en Tenerife a dos fugitivos de la Camorra reclamados por Italia

Uno de los detenidos es uno de los líderes de un destacado grupo criminal en el país

Guillermo Vega
Guillermo Vega
Las Palmas de Gran Canaria -
La Policía Nacional ha informado este viernes de la detención en un lapso de 72 horas de dos fugitivos reclamados por Italia y vinculados con la Camorra napolitana. Sobre ambos constaba una Orden Europea de Detención para Entrega por diversos delitos, por los que se enfrentan a penas de prisión de 60 años. Uno de los detenidos, explica el cuerpo armado en una nota, es considerado como objetivo de alto valor al ser uno de los líderes del grupo criminal Cancello-Raia-Cifariello de la Camorra y, según los investigadores, podría seguir dirigiendo la organización desde la isla de Tenerife.

El segundo prófugo, también vinculado al clan mafioso, estaba buscado por las autoridades italianas por participar en un ataque con arma de fuego en el que dispararon hasta en 12 ocasiones a otra persona.

Las investigaciones arrancaron a finales de octubre, después de que la red ENFAST en Italia (equipos de búsqueda de fugitivos desplegados por Europa) y la Oficina Sirene —la unidad de la Policía Nacional española encargada de gestionar las alertas del Sistema de Información Schengen (SIS) para la cooperación policial y judicial entre países— solicitaran apoyo a través de los mecanismos de intercambio de información policial.

Italia había emitido una Orden Europea de Detención y Entrega contra un hombre acusado de chantaje, extorsión, secuestro, detención ilegal y toma de rehenes, delitos que podrían acarrearle hasta tres décadas de prisión. El fugitivo, considerado objetivo de alto valor (HVT) por su papel como uno de los dirigentes de un clan destacado de la Camorra, fue localizado y capturado el miércoles en unos apartamentos turísticos de Rocas de Mar (al sur de la isla de Tenerife). Los agentes sospechan que, desde ese enclave, habría continuado supervisando las actividades del grupo criminal.

El segundo prófugo, igualmente buscado por la justicia italiana, estaba imputado por pertenencia a organización criminal y homicidio, tras su presunta intervención en un ataque perpetrado en 2024 en la localidad de Striano. En aquel suceso se efectuaron 12 disparos contra un hombre en plena calle. La alerta transmitida mediante la Red ENFAST permitió activar de inmediato la búsqueda, que concluyó con su detención en un apartamento de alquiler vacacional en Tenerife, apenas 24 horas después de la difusión del aviso internacional.

Cancello-Raia-Cifariello es un grupo criminal de la Camorra italiana de reciente creación, según los medios italianos. Según los informantes citados por medios locales de la Campania italiana, los hermanos Elia y Maurizio Cancello lideran esta nueva entidad criminal, junto con Ferdinando Cifarielli. El grupo, supuestamente, ha aprovechado el vacío de poder creado por las detenciones y las tensiones internas dentro de la familia Amato-Pagano.

