Una balacera en Zapopan deja al menos dos muertos y un herido grave

Los primeros reportes indican que uno de los fallecidos era un comerciante del mercado de Abastos y que el ataque ha sucedido mientras conducía su vehículo en la colonia Residencial Victoria

Una balacera en Zapopan ha dejado este lunes al menos dos muertos y un herido de gravedad, según Salvador Zamora, secretario general de Gobierno de Jalisco . El incidente ha tenido lugar en la colonia Residencial Victoria cuando un comerciante del mercado de Abastos fue atacado a balazos mientras se trasladaba en su vehículo. Según los primeros reportes, aproximadamente 10 personas lo esperaban en la zona y le dispararon con armas de grueso calibre, por lo que sus escoltas, que viajaban en otro vehículo, no pudieron repeler la agresión .

Diversos videos en redes sociales muestran el momento en el que hombres armados disparan durante alrededor de 15 minutos contra una camioneta Lamborghini Urus color naranja, dejando la parte frontal completamente perforada por las balas.

De acuerdo con algunos medios locales, la víctima se trataría de Alberto Prieto Valencia, quien comercializaba cereales y tenía también una empresa de transporte. Otra de las víctimas sería su hija de 16 años, quien habría fallecido en el hospital. Además, el número de personas heridas ascendería a cinco, presuntamente sus escoltas, aunque esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades. Sobre daños materiales causado por el enfrentamiento, Zamora aseguró: “Hasta ahorita no tenemos ese corte completo de vehículos dañados o algún otro tipo de inmuebles que hayan sido dañados”.