Los audios del comisario de policía Emilio de la Calle a una subalterna: “Tienes que ser más puta”
El caso del comisario, suspendido por Interior, evidencia cómo la jerarquía puede degenerar en maltrato
El comisario Emilio de la Calle está siendo investigado desde hace un año en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de acoso laboral y sexual. EL PAÍS ha accedido a material inédito del sumario que, según la investigación, documenta el clima de intimidación al que habría estado sometida una subordinada.
El mando fue destituido en abril de 2025 de su puesto en la consejería de Interior de la embajada española en Nueva Delhi (India), donde estaba destinado desde 2021. El Ministerio del Interior lo suspendió de empleo y sueldo tras recibir en marzo la denuncia de la agente que también acudió a la justicia para relatar los hechos.
