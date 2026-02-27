Ir al contenido
Agresiones sexuales

Los audios del comisario de policía Emilio de la Calle a una subalterna: “Tienes que ser más puta”

El caso del comisario, suspendido por Interior, evidencia cómo la jerarquía puede degenerar en maltrato

Irene DortaVíctor RojoJimena Marcos
Madrid -
El comisario Emilio de la Calle está siendo investigado desde hace un año en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de acoso laboral y sexual. EL PAÍS ha accedido a material inédito del sumario que, según la investigación, documenta el clima de intimidación al que habría estado sometida una subordinada.

El mando fue destituido en abril de 2025 de su puesto en la consejería de Interior de la embajada española en Nueva Delhi (India), donde estaba destinado desde 2021. El Ministerio del Interior lo suspendió de empleo y sueldo tras recibir en marzo la denuncia de la agente que también acudió a la justicia para relatar los hechos.

CRÉDITOS:

Realizan: Irene Dorta, Víctor Rojo y Jimena Marcos
Presenta: Ana Fuentes
Diseño de sonido: Nicolás Tsabertidis
Coordina: José Juan Morales
Dirige: Ana Alonso
Sintonía: Jorge Magaz

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

