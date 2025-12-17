Ir al contenido
_
_
_
_
México
CRISIS DE LOS DESAPARECIDOS EN MÉXICO
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Un estadio mundialista rodeado de cadáveres

Hasta 500 bolsas con restos humanos han ido apareciendo durante los últimos meses en los alrededores del estadio de Guadalajara, que en verano concentrará las miradas de medio mundo

David Marcial Pérez
David Marcial Pérez
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Esta es una entrega de la newsletter semanal de México, quepuede seguirse gratuitamente en este enlace.

Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México. Por su potencia económica, que ha atraído a gigantes tecnológicos como Cisco, HP, Intel o Tesla; por sus más de cinco millones de habitantes; o por ser cada año la sede de la feria del libro en español más potente del mundo. Pero Guadalajara también un lugar donde el poder del crimen organizado es capaz de derribar un helicóptero del ejército a cañonazos, poner en jaque al centro de la ciudad bloqueando a la vez 39 carreteras, planear una emboscada contra un exfiscal a plena luz del día a la salida de un restaurante a de moda, o ser uno de los epicentros de la crisis de desaparecidos del país, que ya supera los 125.000 casos.

Estas dos caras de Guadalajara han quedado retratadas con nitidez estas últimas semanas. La capital de Jalisco será una de las sedes del Mundial de futbol que coorganiza México junto a Estados Unidos y Canadá. El Estadio Akron, un recinto moderno inaugurado hace poco más de una década, y con capacidad para casi 50.000 espectadores, acogerá varios partidos de un evento que dejará una derrama millonaria. A la vez, durante los últimos meses han ido apareciendo decenas de bolsas con restos humanos en un radio de apenas 15 kilómetros en torno al estadio que en verano concentrará las miradas de medio mundo.

Mi compañera Erika acompañó a uno de los colectivos de buscadores en una de sus expediciones, esta vez liderados por la Fiscalía. Fue en el municipio de Arroyo Hondo, a 17 kilómetros del Akron. Allí encontraron en septiembre una fosa clandestina, camuflada en un antiguo taller de coches. El colectivo Guerreros buscadores de Jalisco llegó antes que el personal de la Fiscalía. “Venimos a checar que hagan bien su trabajo. Esto no lo deberíamos de hacer, pero nos dimos cuenta que encontrábamos fosas, avisábamos a las autoridades y ellos no hacían su trabajo”, le contó uno de los buscadores a Erika mientras una pala excavadora removía la tierra.

En esa fosa se han encontrado por ahora 47 bolsas con restos humanos. Antes, entre febrero y septiembre, otras 270 bolsas con restos humanos fueron recuperadas de Las Agujas, otro pedio en los alrededores de Zapopan. A finales del año pasado, en otra fosa clandestina en la colonia Lomas del Refugio, a 19 kilómetros del estadio, fueron encontrados por lo menos 100 costales con restos humanos. Otras 89 bolsas en Nextipac, también a 19 kilómetros del estadio. En total, la cantidad sobrepasa las 500 bolsas negras del horror.

Otro de los miembros del colectivo de buscadores explicaba así lo que para ellos es una dolorosa rutina desde hace demasiado tiempo. “Todos estos hallazgos están tomando relevancia porque se están relacionando con el mundial. ¡Cerca de un estadio mundialista está pasando esto! Pero desde hace años se han encontrado muchas fosas muchos más cerca del estadio. En Jalisco se desaparece a los desaparecidos”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

David Marcial Pérez
David Marcial Pérez
David Marcial Pérez - twitter
Reportero en la oficina de Ciudad de México. Está especializado en temas políticos, económicos y culturales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en El País. Antes trabajó en Cinco Días y Cadena Ser. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en periodismo de El País y en Literatura Comparada por la UNED.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Fichas de búsqueda en Jalisco, el 6 de abril de 2025.

Las personas desaparecidas en México ante las Naciones Unidas

José Ramón Cossío Díaz

Un centenar de colectivos rechaza la reforma a la ley de personas desaparecidas en México

Beatriz Guillén / Micaela Varela | México

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sheinbaum, sobre el triunfo de la ultraderecha en Chile: “Es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina”
  2. El panadero Richard Hart pide disculpas a México tras decir que en el país “no existe la cultura del pan”
  3. El juez cancela la audiencia y pone en suspenso el proceso contra María Amparo Casar
  4. El presidente de Miss Universo castiga a México y traslada su sede administrativa a Nueva York
  5. La cafetería “más bonita del mundo” seduce a Ciudad de México con murales, deidades y donas
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_