Un estadio mundialista rodeado de cadáveres

Hasta 500 bolsas con restos humanos han ido apareciendo durante los últimos meses en los alrededores del estadio de Guadalajara, que en verano concentrará las miradas de medio mundo

Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México. Por su potencia económica, que ha atraído a gigantes tecnológicos como Cisco, HP, Intel o Tesla; por sus más de cinco millones de habitantes; o por ser cada año la sede de la feria del libro en español más potente del mundo. Pero Guadalajara también un lugar donde el poder del crimen organizado es capaz de derribar un helicóptero del ejército a cañonazos, poner en jaque al centro de la ciudad bloqueando a la vez 39 carreteras, planear una emboscada contra un exfiscal a plena luz del día a la salida de un restaurante a de moda, o ser uno de los epicentros de la crisis de desaparecidos del país, que ya supera los 125.000 casos.

Estas dos caras de Guadalajara han quedado retratadas con nitidez estas últimas semanas. La capital de Jalisco será una de las sedes del Mundial de futbol que coorganiza México junto a Estados Unidos y Canadá. El Estadio Akron, un recinto moderno inaugurado hace poco más de una década, y con capacidad para casi 50.000 espectadores, acogerá varios partidos de un evento que dejará una derrama millonaria. A la vez, durante los últimos meses han ido apareciendo decenas de bolsas con restos humanos en un radio de apenas 15 kilómetros en torno al estadio que en verano concentrará las miradas de medio mundo.

Miembros del colectivo 'Guerreros Buscadores' salen del predio de la fosa en la colonia Arroyo Hondo. Roberto Antillón.

Mi compañera Erika acompañó a uno de los colectivos de buscadores en una de sus expediciones, esta vez liderados por la Fiscalía. Fue en el municipio de Arroyo Hondo, a 17 kilómetros del Akron. Allí encontraron en septiembre una fosa clandestina, camuflada en un antiguo taller de coches. El colectivo Guerreros buscadores de Jalisco llegó antes que el personal de la Fiscalía. “Venimos a checar que hagan bien su trabajo. Esto no lo deberíamos de hacer, pero nos dimos cuenta que encontrábamos fosas, avisábamos a las autoridades y ellos no hacían su trabajo”, le contó uno de los buscadores a Erika mientras una pala excavadora removía la tierra.

En esa fosa se han encontrado por ahora 47 bolsas con restos humanos. Antes, entre febrero y septiembre, otras 270 bolsas con restos humanos fueron recuperadas de Las Agujas, otro pedio en los alrededores de Zapopan. A finales del año pasado, en otra fosa clandestina en la colonia Lomas del Refugio, a 19 kilómetros del estadio, fueron encontrados por lo menos 100 costales con restos humanos. Otras 89 bolsas en Nextipac, también a 19 kilómetros del estadio. En total, la cantidad sobrepasa las 500 bolsas negras del horror.

Otro de los miembros del colectivo de buscadores explicaba así lo que para ellos es una dolorosa rutina desde hace demasiado tiempo. “Todos estos hallazgos están tomando relevancia porque se están relacionando con el mundial. ¡Cerca de un estadio mundialista está pasando esto! Pero desde hace años se han encontrado muchas fosas muchos más cerca del estadio. En Jalisco se desaparece a los desaparecidos”.