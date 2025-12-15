La crisis de los desaparecidos de México rodea una de las sedes del Mundial

El hallazgo de al menos 500 bolsas con restos humanos en un radio de unos 15 kilómetros en torno al Estadio Akron de Guadalajara empaña la ilusión mundialista

No es una, ni dos ni tres fosas clandestinas. Son por lo menos una decena de ellas las que han sido localizadas en predios y terrenos abandonados en un perímetro de por lo menos 15 kilómetros alrededor del Estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco, uno de los tres complejos deportivos en los que se jugarán cuatro partidos del Mundial 2026 en México. Los primeros hallazgos, que ocuparon pocos espacios en los medios de comunicación nacionales, saltaron a la luz cuando en febrero, trabajadores que construían un fraccionamiento en el predio de Las Agujas —a poco más de 15 kilómetros hacia el norte del estadio—, encontraron bolsas de plástico con restos humanos dentro. Con la suma de solo cuatro de las fosas encontradas en las cercanías del recinto, los colectivos de familiares de personas desaparecidas cuentan ya al menos 500 bolsas, las encontradas en los meses recientes. “En Jalisco se desaparece a los desaparecidos. Como no quieren que se sepa, quieren borrar todo indicio de que hay desaparecidos”, dice Jaime Aguilar, de Guerreros buscadores de Jalisco.

Es casi medio día, y algunos de los integrantes del colectivo al que pertenece Aguilar esperan en la entrada del predio de Arroyo Hondo —a 17 kilómetros del Akron— a que llegue personal de la Fiscalía, del Ministerio Público y forenses. En septiembre encontraron esta fosa clandestina, en un antiguo taller de coches, en donde todavía hay restos de vehículos que sobresalen entre montículos de tierra y escombros. El primero en llegar es el operador de una excavadora, la máquina que durante unas cuatro horas, sin parar, remueve la tierra, las piedras gigantes y la maleza.

Excavación en fosa ubicada en la colonia Arroyo Hondo en Zapopan, Jalisco. Roberto Antillón.

“Nosotros vamos a checar que hagan bien su trabajo. Que eso no lo deberíamos de hacer, pero nos dimos cuenta, al inicio de estas búsquedas de campo, que encontrábamos fosas, avisábamos a las autoridades y ellos no hacían su trabajo. Es decir, volvíamos a ir y volvíamos a encontrar, es por eso que hicimos esto de que cuando algo se encuentra vamos para tener esa secuencia del trabajo que hacen”, explica Aguilar, antes de vestirse con una camiseta con el rostro y el nombre de Wendy Sánchez, una mujer de 33 años que desapareció el 9 de enero de 2021, cuando se trasladaba desde San Francisco (Nayarit) a la ciudad de Guadalajara, en Jalisco.

Aguilar es voluntario en el colectivo Guerreros Unidos de Jalisco, y al no ser un familiar directo de una persona desaparecida, “adoptó” la ficha y la historia de Sánchez para rendirle homenaje y continuar con su búsqueda. “Todos los desaparecidos ya son nuestros”, dice. Después de unos minutos, llega a Arroyo Hondo personal de la Fiscalía y del Ministerio Público, pero ningún forense. En esa fosa, hasta la primera semana de diciembre, habían sido encontradas 47 bolsas con restos humanos. Los trabajos continúan.

El Gobierno estatal ha informado que Jalisco ocupa, en un acumulado de enero a noviembre de 2025, con 2.483 casos de personas desaparecidas, el cuarto lugar nacional, solo por debajo del Estado de México (con 5.526), Nuevo León (2.939) y Ciudad de México (2.870). Aseguran que han mejorado “de manera significativa” su capacidad para localizar a las personas reportadas como desaparecidas. “En lo que va de 2025, el porcentaje de localización es de 61,38%, el más alto de los últimos siete años”, dicen. Las autoridades estatales han publicado recientemente que el mes de noviembre ha sido el mes con menos reportes por desaparición en esa entidad en lo que va del año, con 205 casos; en comparación con marzo, el que más registros tuvieron con 319 reportes.

Además, aseguran que son el único estado con un registro estatal de personas desaparecidas y con una plataforma pública que informa sobre las fosas encontradas y el status de los trabajos. “México vive una crisis de violencia y desapariciones desde hace años. Así lo hemos reconocido en Jalisco”, ha declarado la oficina de comunicación del Gobierno de Jalisco.

La realidad que viven todos los días los familiares buscadores, es otra. Un día antes de la visita a Arroyo Hondo, explica Aguilar, les notificaron que dos fosas clandestinas nuevas se habían abierto: una en Santa Cruz de las Flores y otra en San Pedrito, en Tlaquepaque, —ambas a unos 26 kilómetros del Akron—. Aunque el proceso será tardado, dicen, pues los gobiernos local y estatal no cuentan con las máquinas suficientes y las herramientas necesarias para dar abasto a la cantidad de avisos anónimos que los colectivos filtran para seleccionar todos los puntos que les señalan con probables personas enterradas. De acuerdo con Aguilar, hay solo en Guadalajara unos 22 colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos.

Jaime Aguilar, voluntario en el colectivo Guerreros Buscadores. Roberto Antillón.

Arroyo Hondo, una colonia ubicada en Zapopan, es solo una de las paradas en el perímetro de la capital, en donde las fosas han ido apareciendo al ritmo del trabajo que hacen los colectivos. Antes, entre febrero y septiembre, otras 270 bolsas con restos humanos fueron recuperadas de Las Agujas, un predio de unas 22 hectáreas también en Zapopan.

El de Las Agujas es una de las fosas con más números de restos que se han encontrado en Jalisco, en los años recientes, aunque hay escepticismo ante los hallazgos ahí, pues los colectivos no fueron testigos del trabajo de tres meses que las autoridades llevaron a cabo en ese terreno: “No tenemos certeza del número de bolsas que ellos reportaron”, dice Aguilar.

Hallazgos de bolsas y costales desde 2024

Los hallazgos de restos humanos repartidos en bolsas no han sido exclusivos de este año. Entre noviembre de 2024 y enero de 2025, en una fosa clandestina en la colonia Lomas del Refugio, en Zapopan, —a 19 kilómetros del estadio— fueron encontrados por lo menos 100 costales con restos humanos. “Hay muchas más, pero la vista está en las tres últimas fosas que se encontraron”, precisa Aguilar.

Además de las bolsas y costales con restos en Las Agujas, El Refugio y Arroyo Hondo, otras 89 bolsas fueron encontradas en Nextipac —a 19 kilómetros del Akron— en donde más de una decena de cuerpos han sido pre identificados. “Todos los hallazgos están tomando relevancia porque se están relacionando con el mundial, son varios kilómetros, pero es que, ¡cerca de un estadio mundialista está pasando esto! Sin embargo, por ejemplo, justo en frente del estadio Akron está el Bosque de la primavera, donde desde hace años se han encontrado muchas fosas, y eso está mucho más cerca que Las Agujas o Arroyo Hondo”, cuentan miembros del colectivo Guerreros Unidos.

Si solo se suman las bolsas y costales encontrados por los colectivos de buscadoras en los cuatro puntos: Las Agujas (270 bolsas), Arroyo Hondo (47), Lomas del Refugio (por lo menos 100) y Nextipac (89) la cantidad sobrepasa ya las 500, sin contar los hallazgos que en varios de estos puntos se sigan registrando mientras todavía se trabaje en ellos.

Aguilar reconoce que encontrar restos en bolsas y costales en las fosas más recientes es una forma ‘nueva’ que tienen los grupos delincuenciales para desaparecer a personas. Además, miembros del colectivo han relatado que en estas búsquedas en campo han detectado que en las excavaciones, antes de llegar al punto de profundidad donde están los cuerpos o los restos humanos, se han encontrado con cadáveres de animales que ellos interpretan como mecanismos distractores en el proceso.

Aguilar precisa: “En Nextipac, por ejemplo, la forma de emplayamiento, y bolsas de plástico encintadas. Es decir, en las tres fosas fue ese el común [Nextipac, Las Agujas y Arroyo Hondo]. Tienen poca data, porque los restos se encontraban todavía con piel y casi ninguna osamenta”.

Elementos de seguridad resguardan la fosa ubicada en la colonia Arroyo Hondo. Roberto Antillón.

“Un proceso para embellecer la ciudad”

Además de las fosas halladas en los últimos meses, los colectivos señalan que otras se encuentran todavía en procesamiento, como la del panteón municipal de San Sebastianito —a 18 kilómetros del estadio—, donde se encontraron al menos 18 bolsas con restos humanos; y en la colonia Santa Paula, en el municipio de Tonalá, donde todavía están trabajando.

Los colectivos han recordado que hace cuatro años, la visita al Estado de las Madres buscadoras de Sonora, fue un parte aguas para su trabajo. “Acá había colectivos, pero nadie salía. Nos enseñaron a buscar en campo. A escarbar. Ellas traían muchos puntos en Tlajomulco, y comenzamos a encontrar cuerpos enterrados en casas, en cocheras, en patios, en los baños, es una zona habitacional grandísima pero muy abandonada, porque construyeron a lo loco, sin poder dar los servicios básicos. Gente que vive ahí sabe que hay personas enterradas”, dice Aguilar.

Las autoridades estatales, que declaran haber mejorado su actuar ante esta crisis, se encuentran también volcadas a las decenas de obras para mejorar vialidades y parques de Guadalajara ante la llegada del mundial. “Estamos viviendo un proceso de blanqueamiento, de embellecer a la ciudad, de darle otra imagen [...] Ya intervinieron la glorieta de La Minerva, el Parque Rojo, mil cosas más... Vivimos el desplazamiento de la gente en situación de calle, es básicamente la gentrificación. Embellecer la ciudad para el mundial de futbol”, reprocha.

Pese al trabajo que hacen a diario, mujeres como María de la Paz Aguilar, que busca a su hijo Sergio Vallarta Aguilar desde hace casi dos años, o Lilia Reyes, que busca a su hermano, Juan Fernando Reyes, desaparecido hace ocho años, todavía no encuentran el respaldo de las autoridades y, por lo contrario, aseguran que son ellas quienes tienen que hacer las búsquedas e investigaciones para hacer que sus carpetas avancen.

María de la Paz Aguilar, que busca a su hijo Sergio Vallarta Aguilar. Roberto Antillón.

El miedo también impera, aunque no lo demuestran. Las mujeres, con una energía sobrehumana, no pueden evitar proyectar una tristeza sin cura. Nunca tienen hambre o sueño, por eso, cuando se reúnen en búsquedas o jornadas de vigilancia, aprovechan para hacerlo acompañadas de otras como ellas, que ven en la tierra y la maleza una posibilidad de sosiego.

Jaime Aguilar, reflexiona: “Sentimos que el Gobierno trabaja para ellos [los delincuentes] A veces nos preguntan que a quién le tenemos más miedo. Si al Gobierno o al narco, y yo creo que al Gobierno le tenemos más miedo porque sientes esa maquinaria del poder funcionando hacia ti”.

