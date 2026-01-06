Ir al contenido
Bonoloto: comprobar sorteo del martes 6 de enero

El sorteo de Bonoloto de este martes se juega por un bote de 4.100.000 euros

Bonoloto martes 6 enero 2026
El País
El País
Madrid -
Ir a los comentarios

El sorteo diario de la Bonoloto, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, se celebra esta noche de martes por un bote de 4.100.000 euros. Este juego sigue siendo una de las opciones más populares para quienes buscan grandes premios con una inversión mínima y se participa con apuestas desde solo 0,50 €.

Para contar con la combinación ganadora y llevarte el gran bote del día es necesario tener los mismos números que los extraídos del 1 al 49, el complementario y el reintegro.

En el sorteo de Bonoloto de ayer lunes no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo uno de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 150.000 euros y selló su boleto ganador en A Coruña.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este martes 6 de enero son los siguientes:

  • Combinación ganadora: 3, 8, 10, 23, 24, 42
  • Complementario: 33
  • Reintegro: 3

Todos los premios del sorteo

Los premios de este sorteo de SELAE se reparten en varias categorías:

  • 1ª categoría (6 aciertos): se lleva el bote acumulado (hoy supera los 400.000 € en ausencia de acertantes anteriores).
  • 2ª categoría (5 aciertos + complementario): porcentaje de la recaudación, habitualmente superior a 25.000 € por acertante.
  • 3ª categoría (5 aciertos): alrededor de 2.800 € por ganador.
  • 4ª categoría (4 aciertos): unos 24 € por boleto premiado.
  • 5ª categoría (3 aciertos): premio fijo de 4 €.
  • Reintegro: devolución del importe jugado (0,50 € por apuesta).

En total, el 55% de la recaudación se destina a premios, lo que garantiza miles de ganadores cada día.

Comprueba tu suerte y los números premiados

Una vez concluidos todos los sorteos del día, se publican todos los premios en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Además, desde la página web de EL PAÍS puedes consultar los resultados de todos los sorteos del día.

Cobrar las cantidades premiadas

Para reclamar las cantidades premiadas es necesario seguir las pautas legales de SELAE. Si el premio es inferior a 2.000 €, se cobra directamente en cualquier administración de Loterías presentando el boleto. Para premios superiores a 2.000 €, el cobro se realiza en entidades bancarias autorizadas (CaixaBank, BBVA, Santander, entre otras) mediante transferencia, presentando DNI y boleto. Si jugaste online, el importe se ingresa automáticamente en tu cuenta.

Tienes 3 meses desde la fecha del sorteo para reclamar tu premio. Los premios superiores a 40.000 € están sujetos a una retención fiscal del 20% sobre el exceso.

Sorteo del Niño

Hoy martes 6 de enero es uno de los días claves de SELAE, que juega uno de los sorteos más importantes del año, el Sorteo Extraordinario del Niño, que reparte un primer premio de 200.000 euros al cupón, entre otros muchos premios.

Otros Sorteos del día

Euromillones

Cupón diario de la ONCE

