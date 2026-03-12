La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados este miércoles corresponden a Francisca Cadenas

La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos hallados este miércoles en una vivienda de Hornachos (Badajoz) corresponden a la desaparecida Francisca Cadenas. “Tal y como se esperaba según las hipótesis manejadas por el equipo de investigación, se ha confirmado mediante análisis biológicos que los restos humanos hallados pertenecen a Francisca Cadenas”, indica el instituto armado en un comunicado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa este jueves con los registros en la localidad pacense de Hornachos (3.375 habitantes) para buscar más indicios sobre la desaparición de Francisca Cadenas en mayo de 2017, después de que este miércoles se hallaran restos óseos enterrados en el patio de la vivienda de dos vecinos de la mujer. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, señaló que los restos óseos hallados eran “compatibles” con la investigación de la desaparición de Cadenas.

“Aunque está en secreto de sumario, solamente podremos decir que han aparecido restos óseos compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas”, remarcó Quintana en declaraciones a los medios en la noche del miércoles tras desplazarse hasta esta localidad pacense por el hallazgo de restos óseos enterrados en el patio de la vivienda de los dos detenidos.

En una comparecencia en la que estuvo acompañado del alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, y el nuevo general de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Velarde, Quintana felicitó a este último cuerpo y a la Unidad Central Operativa (UCO) por su trabajo “magnífico” y “profesional”, que “demuestra que podemos confiar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Un caso complicado, muy complejo, de nueve años o casi nueve años”, apuntó Quintana.

En cualquier caso, el delegado del Gobierno en Extremadura indicó que “hay que continuar el trabajo” en el ámbito científico e investigador y reiteró la labor “impecable que ha hecho la Guardia Civil durante todo este tiempo”. Los restos óseos fueron enviados este miércoles al Servicio de Criminalística en Madrid para su identificación y la Guardia Civil ha confirmado en la mañana de este jueves que corresponden a Francisca Cadenas. Los detenidos han pasado la noche en dependencias del Acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra. Ahora, la investigación la desarrollan agentes de la UCO y de la Comandancia de Badajoz, apoyados por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.

“Podemos darnos por satisfechos en la solución del caso. Evidentemente es un caso que es problemático en este sentido para ellos [los familiares] y que lo han pasado muy mal durante todo este tiempo”, reconoció el delegado del Gobierno antes de comentar que la familia les ha trasladado que “de alguna forma” sienten algo de “tranquilidad”.

Por su parte, Francisco Buenavista quiso “mostrar de nuevo el cariño de todo el pueblo de Hornachos” y su “solidaridad con la familia de Francisca Cadenas”, que ha esperado durante nueve años “pacientemente” a conocer el destino de la desaparecida, “que según parece ya conocemos trágicamente”. “Por lo menos, esta familia puede ya, si se confirma la sospecha, descansar”, apuntó. También sacó pecho por cómo se ha comportado su pueblo durante estos años y “desde el primer minuto”, acompañando a la familia en los diferentes rastreos que se hicieron por el término municipal, o en las concentraciones que periódicamente se han ido haciendo para seguir reivindicando atención a este caso.