Detenidos dos hermanos por la desaparición de Francisca Cadenas hace nueve años tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda

Vivienda en la que la Guardia Civil ha encontrado los restos óseos, este miércoles, en Hornachos (Badajoz).

La Guardia Civil encuentra los restos en el patio de los vecinos de la mujer desaparecida en Hornachos (Badajoz) en 2017

La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos vecinos de Francisca Cadenas, la mujer que desapareció en mayo de 2017 en Hornachos (Badajoz), tras el hallazgo de restos óseos en el patio de la vivienda de los sospechosos. Los hermanos, que vivían a unas casas de distancia de la mujer desaparecida, ya habían ido a declarar esta semana como investigados en el puesto de Zafra, pero habían quedado en libertad.

El hallazgo de los restos, cuya identidad todavía tienen que determinar los servicios de Criminalística de la Guardia Civil, se ha producido durante un registro en el marco de la investigación de la desaparición de esta mujer.

