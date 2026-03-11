Ir al contenido
España
Sucesos

Fallecen una madre y su hijo por inhalación de monóxido de carbono en un incendio en María de Huerva, Zaragoza

Las víctimas, de 79 y 52 años, sufrieron una intoxicación la noche del lunes en su vivienda

Una de las ambulancias en del servicio de Emergencias de Zaragoza. Foto de Archivo. EUROPA PRESS 15/11/2024EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)
El País
El País
Madrid -
Una madre y su hijo, de 79 y 52 años, han fallecido en un incendio declarado en una vivienda del término municipal de María de Huerva (Zaragoza). Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, el incendio se produjo la noche del lunes al martes y como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono fallecieron estas dos personas.

Las víctimas residían en una de las viviendas de la urbanización Monte Pinar, donde se produjo el accidente. El hijo y hermano de los fallecidos fue quien encontró los cuerpos tumbados en el suelo, según informa la Cadena SER Zaragoza. Fue él quien dio la voz de alarma a los servicios de Emergencias sobre 23.20 del lunes. Al llegar, los efectivos solo pudieron confirmar la muerte de ambas personas.

Las causas del suceso se están investigando, pero la causa más probable que se baraja es la inhalación de monóxido de carbono. Los cuerpos no presentaban signos de violencia. Ambos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Aragón.

