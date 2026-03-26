El PP de Feijóo secunda el discurso de Ayuso pidiendo la suspensión del uso del DNI digital en procesos electorales

El Partido Popular ha solicitado ante la Junta Electoral Central la suspensión del uso de la aplicación miDNI para la identificación de votantes en la urna en procesos electorales “ante las dudas y la alarma social que se ha generado tras conocerse que no es necesario verificar la identidad a través de un código QR actualizado, que es lo que serviría como garantía y mecanismo de autenticidad del documento”, afirma el partido en un breve comunicado difundido a los medios.

“Además, en caso de poder seguir utilizando la aplicación, el PP solicita a la JEC que se garantice que haya un dispositivo por cada mesa electoral con acceso a la aplicación para poder realizar la comprobación adecuada y suficiente por medio del código QR, a través de una comunicación segura y en tiempo real con los servidores del Ministerio del Interior”.

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Génova secunda así el discurso de Isabel Díaz Ayuso, que fue la primera en poner en duda el uso del DNI digital en las elecciones. “¿Qué necesidad había de hacer todo esto si siempre había funcionado el sistema como lo conocemos, con nuestro DNI físico?”, se preguntó en una comparecencia tras el Consejo de Gobierno del 18 de marzo. En esa rueda de prensa también lanzó la sospecha de que en las elecciones de Castilla y León pudiera haber habido suplantaciones de identidad o si las puede haber en el futuro: “Se han utilizado los DNI sin verificar. No había sistemas de verificación en las mesas cuando era un sistema muy sencillo”, apuntó.

“El sistema electoral español funciona bien y esta iniciativa del Gobierno, sin las verificaciones necesarias, solo está generando problemas y desconfianza”, sostienen los populares. “Unos problemas que no existen en los países de nuestro entorno porque ningún país europeo utiliza mecanismos electrónicos de identificación para votaciones presenciales”, concluye el PP.