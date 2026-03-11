Tres muertos en un incendio en una vivienda en Miranda de Ebro (Burgos)

Tres personas han fallecido esta noche a consecuencia de un incendio en una vivienda de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, según han confirmado fuentes municipales. Cuatro personas más, entre ellas dos niños de 7 y 11 años, han resultado heridas en el siniestro.

El incendio se produjo a las 22.44 en una casa del centro de la localidad burgalesa, en la calle Fuente, detrás del Ayuntamiento. Según informa el servicio de Emergencias de la Junta de Castilla y León, se recibieron varias llamadas en la sala de emergencias que informaban del fuego y daban aviso de que había dos personas en el interior del inmueble que no podían salir.

Desde el 112 se dio aviso a Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local de Miranda de Ebro, de la Policía Nacional, los Bomberos y Emergencias Sanitarias-Sacyl. Además, acudieron una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava.

El personal sanitario ha atendido en el lugar a siete personas, de las cuales dos han fallecido antes de poder ser enviadas a un hospital y otras cinco han sido trasladadas, aunque una de ellas ha fallecido posteriormente en el centro sanitario. El Consistorio va a decretar días de luto oficial por la muerte de las tres personas.